Karaciğerde yağlanma derecesinin artması iltihaplanmalara akabinde ise organ fonksiyonlarında azalmaya neden olur. Yağlanmanın ilerlemesi durumunda karaciğer hücrelerinin hasar görmesine siroz, karaciğer kanserine kadar giden sıkıntılı bir sürece yol açmaktadır. Tıp dilinde hepatosteatoz adı verilen karaciğer yağlanması, kendini belli etmeden zaman içinde ilerleyerek hem karaciğerde sorunların artmasına hem de neden olduğu çeşitli hastalıkların belirtileri ile vücutta sinyaller verebilir. Peki, karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir? Karaciğeri temizleyen yiyecekler nelerdir? Karaciğer yağlanmasının ciltte belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir? Karaciğer yağlanması tedavisi nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yaşamı destekleyici işlevlere sahip olan karaciğerde fazla miktarda yağ artışı karaciğer sirozuna ilerleyene dek çoğu zaman hiçbir semptoma yol açmaz. Birinci evrede yağlanmanın dönüştürülebileceği bu hastalığın belirtilerine ilişkin detaylar şu şekildedir;

Kilo kaybı

İştahsızlık

Yorgunluk

Halsizlik

Karın ağrısı

Bacaklarda şişlik

Burun kanaması

Karın şişmesi

Erkeklerde memelerde büyüme

Kafa karışıklığı

Aynı zamanda karaciğer yağlanması ciltte bazı belirtiler göstermektedir. Kaşıntı ile birlikte kızarıklıklar ve pullanma belirtileri görülebilir. Ciltte ve gözde sararma, cilt altında beliren ağ benzeri damarlar karaciğer yağlanmasının cilt üzerindeki etkileridir.

KARACİĞER YAĞLANMASINA NE İYİ GELİR?

Karaciğer yağlanmasının önüne geçebilmek için bazı yaşam tarzı değişiklikleri son derece fayda sağlar. Bu noktada şimdi sıralayacağımız bazı sağlık tedbirleri karaciğer yağlanmasını önleme ya da durdurmada etkili olacaktır:

Fazla kilolu kişiler sağlıklı besleme alışkanlıkları kazanmalı ve gerektiğinde diyetisyene başvurulmalıdır.

Haftanın bazı günlerinde 30 dakikalık egzersiz rutini oluşturulmalıdır.

Alkol alımı karaciğerde yağlanmayı tetiklediği ve siroza neden olduğundan alkol alımı derhal durdurulmalıdır.

Düşük kalorili besinler tüketilmeli ve doymuş ve trans yağ içermeyen gıdalar tüketilmelidir.

Bazı araştırmalar doğrultusunda E vitamininden zengin besinlerin karaciğer yağlanmasına olumlu etki ettiği yönündedir.

Öte yandan E vitamini bazı yan etkilerinden dolayı kullanmadan önce doktorunuza başvurmanızda fayda bulunur.

ŞEKER HASTALIĞI KARACİĞER YAĞLANMASI YAPAR MI?

Tip 2 diyabet (şeker hastalığı) öyküsü bulunanlarda karaciğeri yağlanma olasılığı %70'dir. Tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği hastalıkları hepsi birden mevcut olduğunda Metabolik Sendrom alkol dışı karaciğer yağlanması gelişebilir ve bu tarz sağlık sorunu bulunanlar daha detaylı değerlendirmelidir.

KARACİĞERİ TEMİZLEYEN YİYECEKLER NELERDİR?

Karaciğer yağlanması olanlar için tüketilmesi tavsiye edilen yiyecekler şunlardır:

AVOKADO

Karaciğerin sağlıklı bir şekilde çalışması ve temizlenmesi için önerilen bir besin olan avokado, içeriğindeki sağlıklı yağlar bakımından proteinlerin vücuttaki işlevini sağlıklı olarak yerine getirilmesine katkıda bulunuyor. Karaciğerde biriken toksik maddelerin atılımını kolaylaştırıyor.

KARAHİNDİBA KÖKÜ

Karaciğeri temizlemek için oldukça etkili olan bitkilerden biri de karahindiba köküdür. Yüzyıllar boyu karaciğer sorunlarını gidermek için kullanılan bu bitkiden yararlanmanın en kolay ve iyi yöntemi ise çayını demlemek ve tüketmektir.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay karaciğer temizliğinde kullanılan mükemmel bir bitki olarak karşımıza çıkar. Alkolün zararlarından, tümör ve hepatitten korunmada oldukça etkilidir. Kateşin içeriği kansere karşı koruyucudur ve karaciğerde biriken yağ oranının azalmasına yardımcı olur.

GREYFURT

Pektin, C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olan greyfurt karaciğeri doğal yolarla temizlemek için önerilen bir besindir. Greyfurt aynı zamanda antioksidanlar ve glutatyon sayesinde serbest radikalleri nötralize eder ve karaciğeri güçlendirir.

DEMİRHİNDİBA BİTKİSİ

Karaciğerin tazelenmesi ve temizlenmesi için demirhindiba bitkisi kullanımı son derece fayda sağlar. Yağ ile depolanmış ve yıpranmış karaciğeri demirhindiba bitkisi ile yeniden güçlendirebilir ve sağlığına kavuşturabilirsiniz.

SARIMSAK

Sarımsak bağışıklığı güçlendirir ve virüs ve bakterilerle savaşır. Aynı zamanda sülfür içeriği sayesinde karaciğerin işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olan enzim üretimine destek olur.