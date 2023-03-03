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Giriş Tarihi: 3.3.2023 14:18 Son Güncelleme: 3.3.2023 14:19

Rahim Ağzı Kanserinin Belirtileri Nelerdir? Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

Serviks yani rahim ağzı kanseri, dünyada ve ülkemizde, kadınlarda ikinci sırada görülen ve yaşamı tehdit eden kanser türü olarak biliniyor. Erken tanı bu kanser türünde de yaşamsal önem taşıyor. Bu nedenle, kanser oluşmadan önce lezyonları yakalamak için düzenli muayene ve smear testi yaptırmak gerekiyor. Düzenli takip ve kontroller rahim ağzı kanseri ile mücadelede önemli rol oynuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Özgül Kafadar, rahim ağzı kanseri, belirtileri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi.

Rahim ağzı kanserinin 5 önemli belirtisine dikkat!

GENÇ YAŞLARDA DA GÖRÜLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl tüm dünyada 500.000 yeni rahim ağzı kanseri olgusu tanı alıyor ve 250.000 kadın rahim ağzı kanserinden ölüyor. Rahim ağzı kanseri özellikle geri kalmış ülkelerde görülen bir sağlık sorunudur. Genellikle 30-50 yaş civarında ortaya çıkan rahim ağzı kanseri son yıllarda genç kadınlarda da görülmeye başlamıştır. Kadınlarda en çok görülen kanser sıralamasında meme kanseri ilk sırada yer almasına rağmen, yaşamı tehdit edici özelliği nedeniyle rahim ağzı kanseri, meme kanserinin önüne geçmektedir.

Rahim ağzı kanserinin 5 önemli belirtisine dikkat!

HPV VE SİGARA KULLANIMI ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ

Serviks kanserinin gelişimimdeki en önemli risk faktörü HPV'dir. 100 den fazla tipi olan bu virüsün bazı tiplerinin kanser gelişiminde rol oynadığı tespit edilmiştir. HPV cinsel yolla bulaşır. Genital siğillere yol açtığı gibi hiçbir bulgu da vermeyebilir. Ayrıca sigara kullanımı da tüm kanserlerde olduğu gibi rahim ağzı kanseri için önemli bir nedendir.

Rahim ağzı kanserinin 5 önemli belirtisine dikkat!

RAHİM AĞZI KANSERİ BELİRTİLERİ:

1.Cinsel ilişki sonrası kanama

2.Adet dışı kanama

3.Kanlı akıntı

4.Pis ve kötü kokulu akıntı

5.Bel ve kasık ağrısı

Rahim ağzı kanserinin 5 önemli belirtisine dikkat!

PAP SMEAR TESTİ HASTALIĞIN KONTROLÜNDE ETKİLİ

Rahim ağzı kanseri, düzenli muayene ve tarama programları ile kontrol altına alınabilen, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Günümüzde bu kanserin taramasında kullanılan en yaygın yöntem PAP smear testidir. Aktif cinsel yaşamı olan her kadının yılda bir kez düzenli olarak yaptırması gereken smear testi ile rahim ağzında henüz kanseri dönüşmemiş ancak kanserin ön lezyonları olan anormal yapılar tespit edilerek, hasta tam olarak sağlığına kavuşturulmaktadır. Ayrıca smear testine ek olarak yapılan HPV tarama testi de kanser gelişiminin önlenmesi acısından büyük öneme sahiptir.

Rahim ağzı kanserinin 5 önemli belirtisine dikkat!
Rahim ağzı kanserinin 5 önemli belirtisine dikkat!
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Rahim Ağzı Kanserinin Belirtileri Nelerdir? Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?
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