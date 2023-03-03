Zeytinyağı Faydaları – Zeytinyağının Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Sağlıklı bir vücut için gereken pek çok bileşeni içerisinde barındıran doğa mucizesi zeytinyağı büyükten küçüğe herkesin faydalanabileceği bir besindir. Kalp rahatsızlığından kansere, cilt sorunlarından sindirim rahatsızlığına kadar çok geniş alanda etkisi bulunan zeytinyağı hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Zeytinyağı zeytin tanelerinden elde edilen bitkisel bir yağdır. Mucizevi bir ürün olarak görülen zeytinyağının pek çok faydası bulunmaktadır. İşte zeytinyağının faydaları:

Karaciğeri temizleyerek karaciğer fonksiyonunun artmasını sağlar.

Kalp sağlığını korur ve kalp krizinin önüne geçer.

Yüksek oranda içerdiği antioksidan sayesinde sindirim sistemini düzenler ve bağırsakların düzenli olarak çalışmasını sağlar.

Kabızlık sorununu çözer.

Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

İçerdiği yüksek oranda kalsiyum sayesinde kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Cildi korur ve yaşlanmayı geciktirir.

Egzama hastalığa iyi gelir.

Saçların dökülmesini engeller ve canlılık verir.

Kan şekeri seviyesini düşürür. Bu sayede diyabet hastaları için insülin görevi görür.

Kan basıncını düzenleyerek tansiyonun normal seviyede kalmasını sağlar.

Yorgunluk ve strese iyi gelir.

Vücuda enerji ve canlılık verir.

Kolesterol dengesini korur.

Vücuttaki çatlaklara iyi gelir.

Düzenli tüketildiğinde safra taşı problemini ortadan kaldırır.

Kolon kanseri ve meme kanserinin tedavilerinde yardımcı olur.

ZEYTİNYAĞI NELERE İYİ GELİR?

Zengin bir besin kaynağı olan zeytinyağı pek çok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Zeytinyağı kalp, diyabet, kanser, sindirim problemleri gibi birçok hastalığa şifa olmaktadır. Kalp sağlığını koruyan zeytinyağı, sindirim sistemini düzenleyerek kilo vermeye yardımcı olur. Kanser hastalıklarına iyi elen zeytinyağı enflamasyonu da önler. Hücre duvarını kuvvetlendirici bir etkisi bulunan zeytinyağı cilt hastalıklarına da iyi gelir. Hipertansiyonu dengeleyen zeytinyağı mide rahatsızlıklarına da şifa olmaktadır. Mide yağ asidini dengeler, mide yanması ve ağrılarını hafifletir, mide yaraları neticesinde oluşan hasarlı dokuları yeniler.

SAÇA ZEYTİNYAĞI SÜRMEK NE İŞE YARAR?

Pek çok rahatsızlıkta büyük bir etkisi olan zeytinyağının saça da birçok faydası vardır. Saça zeytinyağı sürüldüğünde saç köklerini besler ve kepeği önler. Saçın yumuşamasını sağlar ve buna bağlı olarak saça şekil vermeyi de kolaylaştırır. Saçlara parlaklık veren zeytinyağı saçın daha düzenli şekilde uzamasına yardımcı olur. Zeytinyağı ayrıca saçtaki nem oranını da dengeleyici bir etkiye sahiptir.

ZEYTİNYAĞI BELE İYİ GELİR Mİ?

Her türlü rahatsızlığa şifa olan zeytinyağı beldeki ağrılara da iyi gelmektedir. Yapısında E vitamini ve fenolik bileşenler içeren zeytinyağı bu sayede bel rahatsızlıklarına da şifa olmaktadır. Bele sürüldüğünde derinin altında bulunan lifli dokuya temas ederek hasarlı alanın beslenmesine ve onarılmasına yardımcı olur. Bel bölgesinde ağrıyan yere sürülen zeytinyağı bir süre sonra ağrıların azalmasını sağlayacaktır.

ZEYTİNYAĞININ SAÇA FAYDALARI

Saç dökülmesini azaltır.

Saçı besler.

Saça canlılık kazandırır.

Kepek oluşumunu önler.

Saçın hızlı uzamasını sağlar.

Yıpranmış saçları onarır ve yumuşaklık sağlar.

Saça parlaklık kazandırır.

Saçtaki deri problemlerini önler.

Saçın nemlenmesini sağlar.

ZEYTİNYAĞININ CİLDE FAYDALARI

Zeytinyağı insan vücudunun hemen hemen her yerinde kullanılabilen ve fayda sağlayan bitkisel bir üründür. Zeytinyağı içerdiği polifenol ve antioksidan sayesinde cilt sorunlarının giderilmesinde oldukça faydalar sağlamaktadır.

Cildin nemlenmesini sağlar.

Kırışıklıkları önler ve cildin genç görünmesini sağlar.

Güneşin sebep olduğu lekeleri ortadan kaldırır.

Cildi yumuşatır.

Sivilcelerin giderilmesinde yardımcı olur.

Makyaj sonrası kalıntıları giderir.

Ayakları dinlendirir ve terlemeyi önler.

Cilt kanserine sebep olacak ışınların etkisini aza indirir.

Göz altlarında meydana gelen şişlikleri azaltır.

Gözenekleri açar.

Kuruluğu önler.

YÜZE ZEYTİNYAĞI SÜRMEK NE İŞE YARAR?

Zeytinyağının cilde pek çok faydası olduğunu söylemiştik. Aynı şekilde zeytinyağı yüze sürüldüğünde de cildin nemlenmesini sağlar. Makyaj kalıntılarını giderir. Gözenekleri açar. Sivilcelerin giderilmesinde etkisi vardır. Yüzdeki güneş lekelerinin giderilmesini sağlar. Doğal bir nemlendirici etkisi verir.