“Klebsiella pneumoniae” bakterisi antibiyotiklere karşı direnç kazanacak

YDÜ DESAM Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Dr. Cemile Bağkur, YDÜ Matematik Araştırmaları Merkezi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bilgen Kaymakamzade ile yerel verilerden yararlanarak bakterilerdeki antibiyotik direncini ileriye dönük ortaya koyan 35 yıllık bir projeksiyon hazırladı.

Araştırmada, kan, yara ve idrar yolu enfeksiyonları ile menenjit ve zatürre gibi ciddi hastalıklara neden olan "Klebsiella pneumoniae" bakterisinin, genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) direnci adı verilen çoklu ilaç dirençli türlerinin iki ana antibiyotik grubuna karşı etkinliği analiz edilerek 35 yıllık bir projeksiyon ortaya konuldu. Araştırma, "Klebsiella pneumoniae" bakterisinin duyarlı türlerinde etkinliğini korurken, dirençli türlerin 5 yıl sonrasında bu antibiyotiklere karşı tamamen direnç kazanacağı ifade edildi.

Dr. Cemile Bağkur, "Klebsiella pneumoniae bakterisi üzerinde yaptığımız araştırmalar, bu bakterinin dirençli türlerinin 5 yıl sonra, son çare olarak başvurulan antibiyotiklere karşı tamamen direnç kazanabileceğini ortaya koydu. Bu durum, bu bakterinin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarında tedaviyi güçleştirerek ağır enfeksiyonların ve ilişkili ölümlerin oranında artışa neden olabilir. Doğru antibiyotik kullanımı için, mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış bakteriyel bir enfeksiyonun varlığı mutlaka sorgulanmalıdır. Kesinleşmeyen durumlarda ise antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır. Reçetesiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmeli. Halkı, antibiyotik kullanımı ile ilgili olarak kamu spotları ve doktorların çabaları ile bilinçlendirmeliyiz" dedi.