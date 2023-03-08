TBV, 63 bin diyaliz hastası için seferber

Dünya Böbrek Günü, tüm dünyada böbrek sağlığına dikkat çekmek üzere, her yıl farklı konu ve temalarla gündeme getiriliyor. Bu süreçte dünya genelinde bir tema üzerinde durulabildiği gibi ülkeler kendi öncelikleri kapsamında farklı temaları da ele alabiliyor. TBV, Dünya Böbrek Günü temasını "Afetlere Hazırlıklı Olalım, Duyarlı Kesimleri Destekleyelim!" olarak belirledi. Bu tema çerçevesindeki çalışmalar, Türkiye'de bulunan kamu ve özel olmak üzere toplam 881 diyaliz merkezinde tedavi gören 63 bin diyaliz hastasını, diyaliz merkezi çalışanlarını ve dolaylı olarak da hasta yakınlarını ilgilendiriyor. TBV, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi ile ilgili vakfa ulaşan diyaliz hastalarının sürecini yakından takip ederek, hastaların tedaviye ulaşması koordinasyonunda da görev üstlendi. Aynı zamanda deprem bölgesi arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağlamak üzere, 'crush sendromu'nu ve bu sorun için yapılması gerekenleri gündeme getiren TBV, depremden etkilenen diyaliz hastaları için bölgeye diyaliz malzemesi bağışında da bulundu.

HER YERE TAŞIMAYA HAZIR DİYALİZ MERKEZİ

TBV Başkanı Timur Erk, 63 bin diyaliz hastası için hazırladıkları deprem eğitim filmi ve planlamaya geçtikleri 3 büyük projeyi anlattı. TBV Başkanı Erk, "Hedefimiz 63 bin diyaliz hastası vatandaşımızın bu filmden faydalanması olacak. Bu süreçte yapacağımız çalışmalar diyaliz hastaları yanında, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarını da hedef alıyor. Ayrıca yaşanan acı süreç gösterdi ki her duruma elimizden geldiğince hazırlıklı olmalı, farklı eylem planlarını dikkate almalıyız. Bu sebeple ihtiyaç olduğunda tır üzerinde konteynerin içine yerleştirilmiş 6 üniteli diyaliz merkezini altyapısıyla birlikte ihtiyaç gösterilen her yere taşımaya hazırız ve oraya gidip 24 saat içinde hizmete alabilecek durumda olacağız" dedi.

KAHRAMANMARAŞ'A DİYALİZ ÜNİTESİ

Erk, kalıcı projelerin bölge ve bölge halkı için ne denli mühim olduğunun farkında olduklarını vurgulayarak "Kalıcı bir proje için harekete geçtik ve bu konuda bağışlar toplamaya başladık. Bakanlığın önermiş olduğu en çok ihtiyaç gösteren bölgede, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 7 katlı tıp fakültesi binasının bahçesine 10 üniteli tek katlı prefabrik diyaliz ünitesi kurma kararı aldık. Hemen başlayamadık çünkü bahçede depremzedelerin yaşadığı çadırlar var. Onlar ne zaman konteynere geçerse biz hemen başlayacağız ve 2-3 ay içerisinde bitirip üniversite rektörlüğüne teslim edeceğiz" dedi.

ANTAKYA'YA ANAOKULU

Ayrıca, Hatay Antakya'ya da 8 üniteli bir anaokulu projelerinin hazır olduğunu söyleyen Erk "Antakya'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın göstereceği bir bölgede depremzede çocuklarının en çok ihtiyaç göstereceği bir mahallede 8 derslikli bir anaokulu yapmak üzere ön planlamayı yapmaya başladık" dedi.

TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi ve Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin'in anlatımı ile hazırlanan eğitim filminin yanında, afetlerde kronik böbrek hastalarının faydalanacağı beslenme ile ilave tedbirlerin bulunduğu broşürler ve Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever'in imzasını taşıyan 29 sayfalık 'Depremler ve Diyaliz Hastaları' kitapçığı da gündeme geldi. Ayrıca TBV, Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever ile 12 Mart 2023 tarihinde, biri hekimlere yönelik "Afet Tıbbına Giriş ve Ezilme Sendromu" konulu, diğeri ise diyaliz hastaları ve diyaliz merkezleri çalışanlarına yönelik "Deprem ve Diyaliz Hastaları" konulu iki ayrı eğitim projesi planladı. Eğitimler, Türkiye genelinde doktorclub platformu üzerinden online olarak verilecek.