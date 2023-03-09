"Sanki yıllardır hizmet veriyor"... Depremzedeler bu imkandan çok memnun

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'ın Defne ilçesinde 20 gün içinde inşa ettiği hastane hafta başından itibaren hasta kabulüne başladı. 10 hekim ve 4 diş hekimi olmak üzere 59 sağlık personelinin görev yaptığı hastanede günlük 400'e yakın hastaya sağlık ve ilaç hizmet veriliyor.
Hastaneye kendileri veya çocukları için gelen depremzedeler hem hastanenin temizliğinden hem de personelin ilgisinden duydukları memnuniyeti, ''Sanki yıllardır hizmet veren bir hastane gibi'' sözleriyle ifade ediyor.
DOKTORLAR VE GÖREVLİLER ÇOK İLGİLİ
Yıllık 250 bin hasta kapasitesine sahip olan 54 yataklı Kocaeli Büyükşehir Defne Hastanesi, bölgedeki çok önemli bir ihtiyacı karşıladı. Kendileri ya da çocukları veya yakınları için hastaneye gelen depremzedeler gördükleri ilgiden ve aldıkları hizmetten çok memnun kaldıklarını ifade ediyor.
Depremde yaşadığı korkuyu hala hissetmeye devam ettiğini aktaran depremzede Perihan Çapar, ''Doktorlar çok ilgilendi, ilaçlarımızı da temin ediyorlar. Bize yardım eden, yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Allah kimseye yaşatmasın büyük bir acı büyük bir korku'' dedi.
HASTANE ÇOK TEMİZ
Çocuklarını hastaneye getiren depremzedeler Tahsin Yeşilçay ile eşi Cemile Yeşilçay'da, ''Çocuklarımızı doktora getirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çok temiz çok güzel bir hastane, bizimle de çok ilgileniyorlar. Sanki yıllardır hizmet veren bir hastane gibi elinize sağlık. Çocuklar da mutlu oldu. Doktorlar, eczacılar ve personel bizimle çok ilgilendi, çok beğendik. Depremden sonra çadırda kalıyoruz. Telefonuma mesaj geldi hastane açıldı diye'' açıklamasını yaptı.