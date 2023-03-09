"Sanki yıllardır hizmet veriyor"... Depremzedeler bu imkandan çok memnun

HASTANE ÇOK TEMİZ

Çocuklarını hastaneye getiren depremzedeler Tahsin Yeşilçay ile eşi Cemile Yeşilçay'da, ''Çocuklarımızı doktora getirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çok temiz çok güzel bir hastane, bizimle de çok ilgileniyorlar. Sanki yıllardır hizmet veren bir hastane gibi elinize sağlık. Çocuklar da mutlu oldu. Doktorlar, eczacılar ve personel bizimle çok ilgilendi, çok beğendik. Depremden sonra çadırda kalıyoruz. Telefonuma mesaj geldi hastane açıldı diye'' açıklamasını yaptı.