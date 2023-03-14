Uzman isimden çarpıcı kanser açıklaması: Günde 10 tane sigara içiyorsanız...

"AKDENİZ TİPİ BESLENME KANSER RİSKİNİ AZALTIR"

Akdeniz tipi beslenmenin obeziteyi önleyerek içerikleri itibari ile kanser riskini azalttığını belirten Coşkun; "Meyve, sebze, tahıllar ve baklagillerden zengin olan bu beslenme şeklinde kırmızı et ve et ürünlerinin tüketimi oldukça az olmalıdır. Sebze ve meyveler de bol miktarda bulunan flavanoid ve antioksidanlar, ceviz, keten tohumu ve balıkta bol miktarda bulunan Omega-3 bu diyetin kansere karşı koruyucu unsurlarını oluşturur." şeklinde konuştu.

"HER GÜN 45-60 DAKİKA YÜRÜYÜŞ KANSERİN ÖNLENMESİNE YARDIMCI"

Egzersizin kiloyu ideal tutmaya yaradığını ve kanser riskini azalttığını söyleyen Coşkun, "Egzersize bağlı olarak immün sistemin uyarılması, inflamasyonun azalması, irisin hormonunun salgılanması gibi mekanizmalar ile kansere karşı koruyucu olur. Her gün 45-60 dakika tempolu hızlı yürüme şeklinde yapılan egzersiz, başta meme ve bağırsak kanseri olmak üzere bazı kanserlerin gelişme riskini azaltır." açıklamasında bulundu.