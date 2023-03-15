Akdeniz diyeti demans riskini azaltıyor

Demans ya da halk arasında bilinen adıyla erken bunama, son yıllarda büyük bir hızla artan önemli sağlık sorunlarından biri. Bilim insanları, hem demans riskini azaltacak hem de tedavi edebilecek araştırmalarını sürdürürken İngiltere'den umut veren bir çalışma geldi.Yapılan kapsamlı bir çalışmaya göre, fındık, deniz ürünleri, kepekli tahıllar ve bitki açısından zengin bir beslenme tarzı olan Akdeniz diyeti demans riskini azaltmaya yardımcı oluyor. BMC Medicine dergisinde yayınlanan çalışmada, 60 binden fazla kişinin verileri incelendi. Yaklaşık on yıl boyunca, 882 bunama vakası vardı. Ancak katı Akdeniz diyeti uygulayanların, farklı şekilde beslenenlere kıyasla demans geliştirme riski yüzde 23 daha düşüktü. Veriler, bitki bazlı beslenmenin bunamaya karşı koruyucu bir etkiye sahip olabileceğini gösterdi.Exeter Üniversitesi'nden Janice Ranson, "Bu geniş popülasyona dayalı çalışmanın bulguları zengin bir Akdeniz diyetiyle beslenmenin beyin sağlığına uzun vadeli faydalarının altını çiziyor. Sağlıklı beslenerek bunama riskini azaltmak isteyen insanlar için muhtemelen faydalı bir yaşam tarzı seçimi olabilir" dedi. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin bilişsel gerileme riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine dair çok sayıda kanıt var.