Bamya Tohumu Faydaları - Bamya Tohumu Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir ve Nasıl Kullanılır?

Bamya tohumunun faydaları saymakla bitmiyor. Doğal bir ürün olan bamya tohumu kimyasal maddeler içermediğinden sağlıklı yaşama önem verenler tarafından sıkça tercih ediliyor. Zayıflatan, hafızayı güçlendiren, sindirimi kolaylaştıran bamyanın yemeğini yiyemiyorsanız bamyanın faydalarından tohumunu tüketerek faydalanabilirsiniz. Diz ağrılarınıza son vermek, diyabet değerlerinizi düzenlemek, bağışıklığınızı güçlendirmek ve "Bamya tohumu zayıflatır mı" sorusunun cevabını öğrenmek için haberimizi okumaya devam edin.

BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Bamya tohumu kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur, şeker hastalığına yakalanma riskini en aza indirir,

Bamya tohumunun kolesterol üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor. Kötü kolesterolünüzü hazırlayacağınız bamya tohumu kürleri sayesinde düşürebilirsiniz,

Bağışıklık sisteminizi güçlendiren bamya tohumu vücudunuzu hastalıklardan da korur. Böylece, nezle, grip gibi hafif sayılan hastalıkların yanında birçok kanser türüne karşı kalkan görevi görür, vücutta tümör oluşma olasılığını minimuma indirir,

Bamya tohumu karaciğerin sağlığını korur ve görevlerini sağlıklı bir şekilde yapması için yardımcı olur,

Bamya tohumunun içeriğinde bulunan yüksek miktardaki lif sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur. Böylece, hazımsızlık çekenlerin sorunu ortadan kalkar,

Hafızanızı ve odaklanmanızı güçlendirmek için mutlaka bamya tohumu kullanmalısınız,

Stres ve strese bağlı uykusuzluk gibi sorunları çözmeye yardımcı olan bamya tohumu beyin ve sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur,

Astım ve bronşit gibi hastalıkların iyileşme sürecini kısaltır.

BAMYA TOHUMU DİZLERE İYİ GELİR Mİ?

Bamya tohumun içeriğinde bulunan K vitamini kemikleri güçlendirir. Bu nedenle vücudunuzun herhangi bir yerinde meydana gelen kırık, çatlak, kemik erimesi gibi hastalıkların iyileşmesine destek olur. Bamya tohumu kırık, çatlak ve kemik erimesi gibi hastalıkların yanı sıra özellikle diz ağrısı, dizlerde oluşan sıvı kaybı, diz kireçlenmesi ve menisküs gibi hastalıkların doğal yollarla tedavisinde olumlu etkileri vardır. Ayrıca, tohumun içeriğinde bulunan K vitamini kanın pıhtılaşmasına da destek olur.

BAMYA TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Bamya tohumunu kullanmanın birkaç yolu bulunuyor. Dilerseniz, yeterli sayıda bamya tohumunu pişirdiğiniz çorbalara ilave ederek oldukça sağlıklı bir çorba hazırlayabilirsiniz. Bamya tohumundan yararlanmak için başka yöntemler de bulunuyor:

Bamya tohumlarını kahve çekirdeği veya karabiber gibi öğüttükten sonra sıcak suda demleyerek suyunu içebilirsiniz.

Bamya tohumu kahvesi: Bamya tohumunu öğüterek kavurabilir ardından tıpkı Türk kahvesi gibi hazırlayarak tüketebilirsiniz.

Bamya tohumunu tüketmenin bir başka yolu ise 9 – 10 tane bamya tohumunu bir bardak oda sıcaklığındaki suda sabaha kadar bekleterek ertesi gün hazır olan suyu içmektir.

DİZ AĞRISI İÇİN BAMYA TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Bamya tohumunun özellikle dizlerde ortaya çıkan sıvı kaybı, diz ağrısı ve kireçlenmesi ve menisküs gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini bilenler bamya tohumunu nasıl kullanacaklarını öğrenmek istiyor. Dizlerinizdeki rahatsızlıklar için bamya tohumu kürünü deneyebilirsiniz. Bamya tohumu kürünü hazırlamak oldukça kolaydır. İşte, bamya tohumu kürünün hazırlanışı:

11 tane bamya tohumunu öğüterek toz haline getirin. Bamya tohumu tozunu 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı bal ile harmanlayın. Macun kıvamına gelen karışımdan her sabah aç karnına 1 çay kaşığı tüketin. Kahvaltıdan yarım saat önce tüketmeniz önerilir.Hazırladığınız bamya kürü bittikçe yeniden yapabilirsiniz. Bu kürün hazırlarken zeytinyağı ve balın hakiki olmasına özen göstermelisiniz.

BAMYA TOHUMU ZAYIFLAMAK İÇİN NASIL KULLANILIR?

Bamya tohumunun sağlık için çok yararlı olduğu biliniyor. Zayıflamaya da yardımcı fakat sadece zayıflama sürecinize yardımcı olarak kullanabilirsiniz.

Bamya tohumunun bol lifli bir yapısı olduğu için uzun süre tok tutma özelliğine sahip. Bu nedenle, bamya tohumu kilo vermeyi destekliyor. Bamya tohumunu zayıflamak için kullanmak istiyorsanız şu şekilde tüketebilirsiniz;

11 tane bamya tohumunu akşamdan bir bardak su içine koyarak bekletin. Sabah aç karnına bamya tohumlarının beklediği suyu için. Daha sonra suda bekletmiş olduğunuz 11 tane bamyayı tıpkı ilaç yutar gibi yutun. Sabah kahvaltısından 20 dakika önce içerseniz daha fazla verim alırsınız.

BAMYA TOHUMU KAÇ GÜN İÇİLİR?

Bamya tohumu kullanmak isteyenlerin en çok merak ettiği konular arasında bamya tohumu kürlerine ne kadar devam edecekleridir. Bamya tohumu kürünü

En az 1 hafta ara vererek düzenli olarak kullanın. Kürü 2 -3 ay boyunca düzenli olarak bu şekilde tüketebilirsiniz. Zayıflama sürecini hızlandırmak için 3 ay boyunca bamya tohumu kürünü uygulayabilirsiniz.