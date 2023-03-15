Burun estetiği yaşı 15’e düştü

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Doç. Dr. Enes Yiğit, son dönemde rinoplasti yani burun estetiği ameliyatlarına ilginin son derece arttığına dikkat çekerek, "Rinoplasti olarak da adlandırılan burun estetiği hem fonksiyonel anlamda burnu daha iyi hale getirmek hem de burundaki şekil bozukluklarını düzeltmek ve boyutunu değiştirmek amacıyla yaptığımız bir ameliyat" dedi.Doç. Dr. Enes Yiğit, bu ameliyatların en çok kimlere uygulandığını ise şöyle sıraladı: "Daha çok kemerli, burun uç kısmında düşüklük olan, yüzüne göre boyutu büyük veya küçük olan, geçirilmiş travma veya doğumsal olarak aks dediğimiz eğriliği olan hastalarda ve bununla birlikte fonksiyonel anlamda da nefes alma problemi olan hastalarda uyguluyoruz." "Günümüzün en çok tercih edilen estetik uygulamalarından biri burun estetiği" diyen Doç. Dr. Enes Yiğit, "Öyle ki sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte burun estetiği ameliyatlarına olan talep de yükseldi. Sosyal medya estetik algılarının belirlenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Estetik yaptırmayan kullanıcıların birçoğu da olmak istedikleri şekilde görünmek için filtreleri kullanıyor" dedi.Burun estetiği olmak isteyen hastaların yaş ortalamasının da çok düştüğüne dikkat çeken Doç.Dr. Enes Yiğit "15-16 yaşındaki gençler daha iyi gözükmek için burun estetiği yaptırmak istiyorlar. Ancak bu doğru değil. Kadınlarda ve erkeklerde 18 yaşından önce bu ameliyatları uygulamıyoruz. Çünkü yüzkemik iskeletinin tamamlanmış olmasını aynı zamanda hastanın psikolojik olgunluğa erişmiş olmasını istiyoruz" dedi.Burun estetiği ameliyatlarında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Servisi'nde 'Piezo' yöntemini kullandıklarını söyleyen Doç. Dr. Enes Yiğit, "Son yıllarda burun estetiği ameliyatlarında kullanılan yeni yöntem olan "Piezo" ultrasonik titreşimler üreten bir cihazdır. Bu cihaz yardımı ile oldukça hassas bir şekilde burun kemiklerine şekil verilebiliyoruz. Kemikler daha az travma aldıkları için hastada daha az morluk ve şişlik oluşuyor" dedi.Pandemidöneminde de burun estetiğine olan talebin artığına da dikkat çeken Doç.Dr. Enes Yiğit, bunu şu şekilde açıklıyor: "Çünkü insanlar evlerde kendilerine daha fazla zaman ayırdı ve daha önce fark etmedikleri burunlarının büyük veya yamuk olması gibi problemleri daha fazla fark eder duruma geldi. Bunun bir nedeni de dijital ortamlarda yapılan toplantılar ve selfie kamerasıyla çekimler. Buna bağlı olarak burnunu beğenmeyen hastalar arttı."BURUN estetiği ameliyatları sonrası hastaların nelere dikkat etmesi gerektiğini ise Doç. Dr. Enes Yiğit, şöyle sıraladı:Ameliyattan bir hafta önce ve ameliyattan bir hafta sonra kan sulandırıcı ilaçların kullanılmamasını istiyoruz.Kan sulandırıcı etkisi olan brokoli, vişne, avokado, yeşil çay gibi gıdaların tüketilmemesini istiyoruz. Çünkü bu gıdalar kanamayı arttırabiliyorlar.Sigara kullanımı varsa sigara iyileşmeyi çok ciddi etkileyebiliyor. Sigarayı ameliyattan en az bir ay önce bırakmalarını ve mümkünse ameliyattan sonra da kullanmamalarını öneriyoruz.Ameliyattan sonra yaklaşık 3 gün ödem ve şişliği azaltmak için o bölgeye buz uygulanmasını istiyoruz.Yüzde morluk varsa güneş koruyucu kremlerle bu süreci geçirmelerini ve mümkünse güneşten uzak kalmalarını tavsiye ediyoruz.Hastalara ameliyattan sonra sırt üstü yatmalarını söylüyoruz.Güneş gözlüğü veya numaralı gözlüklerini en az iki ay kullanmamalarını istiyoruz.Havuza ve denize de en az iki ay girmemeleri gerekiyor.DOÇ. Dr. Enes Yiğit, burun estetiğiyle ilgili çok yoğun başvurular aldıklarını belirterek "Hastanemize burun estetiği yaptırmak isteyen çok sayıda kişi başvuruyor. Bu ameliyatlar SGK kapsamı dışında yapılıyor" dedi.