Limon Yağı Ne İşe Yarar? Cilt İçin Limon Yağı Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır?

Güçlü bir esansiyel olan limon yağı, limon kabuğundan yapılmaktadır. Migren ağrısı gibi baş etmesi zor ağrıları rahatlatan bu yağ kullanım alanı bakımından çok geniş bir yer tutar. Bu yazımızda Limon yağını detaylıca ele alıp faydalarından sıklıkla bahsedeceğiz.
Limon yağı iyi bir temizlik malzemesidir. Limon yağını hem yemeklerin içinde hem de temizlik alanında kullanılırken görebiliriz. Sebze meyvelerin temizliğinde de kullanılan bu yağ ciltteki aknelerin oluşumunu da engeller. Birçok alanda işimize yarayan limon yağı daha zinde olmamızı da sağlar. Birkaç damlasını döküp koklamamızla zihnimizin daha verimli çalışmasını sağlar.
Alternatif tıpta yoğunlukla kullanılan limon kabuğu yağı bedensel, duygusal ve ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Hemen hemen her alanda kullanılan bu yağın birçok faydası vardır. Kişileri ruhsal bunalımlardan, depresyondan kurtarır. Ciltteki yaraları ve akneleri tedavi eder.
Limon yağı zeytinyağı ile karıştırılarak cilde uygulanabilir. Cilde ya da saça uygulanacağı zaman kullanılan ürünlerin içine birkaç damla eklenebilir. Asitli bir yapısı olduğundan dolayı direkt cilde temasından kaçınmak gerekir.