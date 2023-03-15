Potasyumun Faydaları Nelerdir? Potasyum Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir?

Kemik, kas ve kalp sağlığı başta olmak üzere pek çok hayati organa etki eden potasyum her insan vücudunda dengeli olarak bulunmalıdır. Lakin bazı sebeplere bağlı olarak vücutta artan ya da azalan potasyum eksikliği nelere yol açar, bu eksiklik nasıl giderilebilir ve hangi yiyecekleri tüketmek gerekir sizler için bir araya derledik.

Potasyum Nedir?

Genellikle doğal besinler yoluyla vücuda alınan potasyum, hücrelerin doğru işleyişine etki eden minerallerin başında gelir. Potasyum desteği ile vücuttaki sıvı seviyesi korunur ve kas – sinir sistemi kontrol edilir. Vücudun gerekli enerjiyi toplayarak damarların sağlıklı bir şekilde çalışması potasyum miktarına bağlıdır. Herhangi bir sebeple insan vücudunda meydana gelen potasyum eksikliği şunlara sebep olur:

Kalp ritminin düzensizleşerek bozulması,

Solunum yetmezliğinin oluşması,

Genel halsizlik halinin yaşanması,

Kaslarda yorgunluk hissinin artması,

Ciddi boyutlara ulaşan şiddetli baş ağrıları,

Dokularda şişliklerin oluşmaya başlaması.

Listelediğimi olumsuz sonuçları doğuran potasyum eksiklikleri genellikle yeterli potasyum takviyesi alınmadığı için olabilir. Aynı zamanda bazı ilaçların yan etkisi olarak ya da potasyum seviyesini düşüren besinler sebebiyle de oluşabilir. Bu tarz problemleri sıklıkla yaşıyorsanız potasyum değerlerinizi ölçtürebilirsiniz.

Potasyumun Faydaları Nelerdir?

Potasyum içeren yiyecekler sayesinde vücuda alınabilen bu zengin mineral genel işleyiş için oldukça önemlidir. Eksikliğinde ölümlere kadar uzanan ciddi sorunları doğuran potasyumun vücuda faydaları şunlardır:

Kalp sağlığına doğrudan etki eden potasyum ilk olarak kalp krizi riskini önlemeye yardımcı olur.

Vücudun değişik alanlarında meydana gelebilecek krampların önüne geçer.

Tansiyonun dengelenmesi de yine potasyuma bağlıdır ve çoğu zaman tansiyonu düşürme etkisi yaratır.

Sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişme üzerinde ciddi etkileri bulunur.

Vücudu dışarıdan gelen olumsuz etkilere karşı korur ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Kemik gelişimi ve güçlenmesi potasyuma bağlı olarak gelişir.

Ani inme riskini en aza indirir.

Besinleri hücrelere taşıyan ve hücrelerdeki atıkları da dışarı aktarıma sağlayan potasyumdur. Düzensiz potasyum seviyelerin hücrelerin bu önemli akışını bozar.

Potasyum İçeren Yiyecekler Nelerdir?

Farklı gıda takviyeleriyle potasyum seviyesinde denge oluşturmak elimizdedir. Fazla alınımında sakıncalı olduğu potasyum seviyesi yetişkin bir insanda 3,5 – 5,0 mmol/ L aralığında bulunur. Eğer potasyum eksikliğinde oluşan belirtileri taşıyorsanız değerlerinizi ölçtürmekte fayda var. En çok potasyum içeren meyve, sebze ve gıdalara yakında bakılırsa;

Kuru Erik: Bir insanın günlük olarak vücuduna girmesi gereken potasyum ihtiyacının tam tamına %40'ını kuru erik sağlar.

Bir insanın günlük olarak vücuduna girmesi gereken potasyum ihtiyacının tam tamına %40'ını kuru erik sağlar. Ispanak: Tam bir demir deposu olan ıspanak potasyum ihtiyacının %10'unu tek başına sağlar.

Tam bir demir deposu olan ıspanak potasyum ihtiyacının %10'unu tek başına sağlar. Somon: Başta kalp, beyin ve böbrekler için fazlasıyla önemli olan somon balığı potasyum ihtiyacını %30 oranında karşılar. Bunun için yarım fileto yemeniz yeterli olacaktır.

Başta kalp, beyin ve böbrekler için fazlasıyla önemli olan somon balığı potasyum ihtiyacını %30 oranında karşılar. Bunun için yarım fileto yemeniz yeterli olacaktır. Havuç Suyu: İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde fayda sağlayan havuç suyu %40 oranında potasyum ihtiyacınıza cevap verebilir.

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde fayda sağlayan havuç suyu %40 oranında potasyum ihtiyacınıza cevap verebilir. Muz: Potasyum kaynağı olarak en zengin meyvelerden biridir. 118 gramlık bir muz size 358 mg potasyum sağlayacaktır.

Bu listede yer alan belli başlı takviyeler dışında potasyum sağlayan diğer besinler; fasulye, mercimek, patates, avokado, domates, kuru kayısı, pancar, kabak, enginar, kavun, şeftali olarak uzayan bir listeye sahiptir.