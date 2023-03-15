Potasyumun Faydaları Nelerdir? Potasyum Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir?

Kemik, kas ve kalp sağlığı başta olmak üzere pek çok hayati organa etki eden potasyum her insan vücudunda dengeli olarak bulunmalıdır. Lakin bazı sebeplere bağlı olarak vücutta artan ya da azalan potasyum eksikliği nelere yol açar, bu eksiklik nasıl giderilebilir ve hangi yiyecekleri tüketmek gerekir sizler için bir araya derledik.
Genellikle doğal besinler yoluyla vücuda alınan potasyum, hücrelerin doğru işleyişine etki eden minerallerin başında gelir. Potasyum desteği ile vücuttaki sıvı seviyesi korunur ve kas – sinir sistemi kontrol edilir. Vücudun gerekli enerjiyi toplayarak damarların sağlıklı bir şekilde çalışması potasyum miktarına bağlıdır. Herhangi bir sebeple insan vücudunda meydana gelen potasyum eksikliği şunlara sebep olur:
Listelediğimi olumsuz sonuçları doğuran potasyum eksiklikleri genellikle yeterli potasyum takviyesi alınmadığı için olabilir. Aynı zamanda bazı ilaçların yan etkisi olarak ya da potasyum seviyesini düşüren besinler sebebiyle de oluşabilir. Bu tarz problemleri sıklıkla yaşıyorsanız potasyum değerlerinizi ölçtürebilirsiniz.
Potasyum içeren yiyecekler sayesinde vücuda alınabilen bu zengin mineral genel işleyiş için oldukça önemlidir. Eksikliğinde ölümlere kadar uzanan ciddi sorunları doğuran potasyumun vücuda faydaları şunlardır:
Farklı gıda takviyeleriyle potasyum seviyesinde denge oluşturmak elimizdedir. Fazla alınımında sakıncalı olduğu potasyum seviyesi yetişkin bir insanda 3,5 – 5,0 mmol/ L aralığında bulunur. Eğer potasyum eksikliğinde oluşan belirtileri taşıyorsanız değerlerinizi ölçtürmekte fayda var. En çok potasyum içeren meyve, sebze ve gıdalara yakında bakılırsa;
Bu listede yer alan belli başlı takviyeler dışında potasyum sağlayan diğer besinler; fasulye, mercimek, patates, avokado, domates, kuru kayısı, pancar, kabak, enginar, kavun, şeftali olarak uzayan bir listeye sahiptir.