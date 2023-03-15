Prof. Dr. İbrahim Tuncay’ın sözleri yürekli dağladı: Hıçkıra hıçkıra ağlayan hekimler oldu

Sempozyumda, birçok disiplinde acil müdahale yöntemleri ve acil tıp uygulamaları, konunun uzmanı akademisyen ve hekimlerle ele alında. BVU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin, acil tıp hekimliğinin ülkemizde 30 yıllık bir geçmişi olduğunu kaydederek "Şu an acil tıp hekimliği ülkemizde olgunluk seviyesinde diyebiliriz. Ülkemizde 5 bin civarında acil tıp uzmanı var. COVID-19 pandemisi ve 6 Şubat deprem felaketinde acil tıp uzmanlığının önemi, toplum tarafından bir kez daha anlaşıldı. Bölgeye arama kurtarma ekiplerinden sonra ilk ulaşanlar acil tıp uzmanları oldu. Onlarca hayat kurtardılar" dedi. BVU Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander de "2021 yılında acil servislere Türkiye'de toplam 120 milyon hasta başvurusu gerçekleşmiş.Acil tıp aslında her hekimin alanı" dedi.

KURTULUŞ ÖLÜMLERİ

Depremin ilk gününden itibaren yaşadığı tecrübeleri paylaşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Acil Tıp Uzmanı Dr. Davut Tekyol, afet tıbbının acil tıbbın yan dalı olması gerektiğini söyledi. Depremlerde yaşanan ölüm olaylarının yüzde 20'sinin enkaz altından kurtarıldıktan sonra gerçekleştiğini kaydeden BVU Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Taşlıdere de "Enkaz altında kalan yaralıya müdahale, henüz yaralı enkaz altındayken, çıkarılmamışken başlamalı. Çünkü göçük nedeniyle gelişen ezilme vakalarında sorun sadece ezilen uzuvda değil, vücudun genelinde gözleniyor. Zira bu olayda, bizim literatürde 'kurtuluş ölümü' olarak adlandırdığımız durum sıkça gözlendi" dedi.

AĞLAYAN HEKİMLER OLDU

BVU önceki dönem Rektör Yardımcısı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tuncay ise bu tip afetlerde en çok ortopedi uzmanına ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, "Üniversitemizden birçok arkadaşımız izin bile beklemeden derhal bölgeye hareket etti. 5 bin civarında hastaya baktılar, irili ufaklı 600'e yakın operasyon gerçekleştirdiler. Felaketin boyutu o kadar büyüktü ki, hekim arkadaşlarımız bile fena halde etkilendi. O kadar ki hastalara ve varsa yakınlarına olumsuz bir duygu yaşatmamak için müdahaleden sonra kendini tuvalete kilitleyip hıçkıra hıçkıra ağlayan arkadaşlarımız bile oldu" dedi.