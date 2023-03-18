Doç. Dr. Aydın: Tüp mide ameliyatı obezitede en sık uygulanan yöntem

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Oktay Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüp mide ameliyatının etkin, risk oranı düşük ve ameliyat süresinin ise daha kısa olması sebebi ile ilk sırada tercih edildiğini belirtti.

Tedavide hastanın durumuna göre başka yöntemlerin de tercih edildiğini açıklayan Aydın, "Obezite cerrahisinde diğer bir yöntemi ise 'gastrik bypass'' ameliyatıdır. Tip 2 şeker hastalığının ön planda olduğu obezite hastalarında gastrik bypass yöntemi ilk ameliyat tercihi olabiliyor. Ayrıca tüp mide ameliyatı olup tekrar kilo alan hastalarda ikinci ameliyat yöntemi olarak gastrik bypass yöntemi uygulanabiliyor." dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi genel cerrahi kliniği olarak spesifik ameliyatlar gerçekleştirerek yöreye önemli hizmetler verdiklerini belirten Aydın, şunları kaydetti: "Hastanemizde obezite cerrahisi prosedürleri bu konuda yetkin ve tecrübeli cerrahi ekip tarafından en yüksek kalite, cihaz ve ekipmanlar kullanılarak, yüksek hasta memnuniyeti ile yurt içinden farklı illerden ve yurt dışından başvuran hastalara yıllardır başarıyla uygulanmaktadır. Ayrıca kliniğimizde safra kesesi ameliyatı, mide fıtığı ameliyatı, reflü ameliyatı, kasık fıtığı ameliyatı, karın fıtığı ameliyatları da laparoskopik olarak kapalı yöntemlerle başarıyla yapılmaktadır."