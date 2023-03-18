Güneş alerjisi kâbusunuz olmasın

İstanbul Şafak Hastanesi Estetik ve Medikal Dermatoloji Uzmanı Dr. Marziyeh Javadpour, bahar mevsimine girdiğimiz bugünlerde güneş kendini henüz tam göstermese de önümüzdeki günlerde ısınacak havalarla birlikte güneş alerjisine dikkat çekti. "Güneş alerjisinin başlıca iki tipi vardır" diyen, Dr. Javadpour, şunları söyledi: "Polimorf ışık dermatozu en sık rastlanan tiptir. Bu hastalıkta etken doğrudan doğruya UV ışığa karşı gelişen aşırı duyarlılıktır. Döküntüler, bahar aylarının son günlerinde, henüz tatil mevsimi açılmadan, kısa kollu ve yakası açık giysiler giymeye başladığımızda, önceden güneş görmeyen vücut bölgelerinin güneşle ilk temasını izleyen 3-4 gün içinde kendini gösterir." Dr. Javadpour, belirtileri ise şöyle sıraladı: "Genellikle kolların dirsekten aşağı kısmı, boyun, dekolte, bacakların dizden aşağısı ve ayakların üst yüzlerinde şiddetli kaşıntı, kızarıklık ve kabarıklıklar şeklinde döküntüler ortaya çıkar. Kontrol altına alınmadığı takdirde bu döküntüler 2-3 ay kadar devam edip yaz sonuna doğru kendi kendine iz bırakmadan kaybolurlar."Javadpour, güneşle temastan 4-6 saat sonra ortaya çıkan reaksiyonların genellikle geçici özellikte olduğunu belirterek şunları söyledi: "Tekrarlama eğilimi göstermezler. Kaşıntıyı rahatlatıcı önlemler yeterli olur. 24-48 saatte ortaya çıkan alerjilerin ise vücudun önceden uyarlanmasına bağlı olduğu düşünülür. Bunlar tekrarlama eğiliminde olduklarından tetikleyici etkenin bulunup mutlaka bunlardan uzak kalınması gerekir."Güneş alerjisinin her yıl aynı dönemde tekrarlama eğiliminde olabileceğini söyleyen Dr. Javadpour, "Tedavisinde güneş koruyucular, kaşıntı giderici losyonlar ve antihistaminiklerden faydalanırız. Önceden bu alerjiyi yaşamış olanlar mevsiminde şikayetleri başlamadan doktora başvurduklarında bu dönemi daha rahat geçirebilecek önlemler önerilir" dedi."Fotoalerjik reaksiyonlar"ı da tanımlayan Dr. Javadpour, "Bazı antibiyotikler, bazı şeker hastalığı ilaçları, idrar söktürücüler ve bazı antidepresanlar gibi ağızdan alınan ilaçlar, maydanoz, turunçgiller, incir sütü, turp ve bazı çayır bitkilerinin deriye teması, bazı kozmetiklerde, losyon ve parfümlerde kullanılan kimi esanslar ve kimyasal maddeler cildin güneş ışığı ile temasının ardından güneş alerjisini tetikleyebilir" dedi.