İşlenmiş gıda tehlikesi: Kolon kanserine yol açabiliyor

Kolon kanseri türünün yüzde 10'unun genetik geçişli olduğunu kaydeden Çiğdem Arslan sözlerini şöyle tamamladı: "Bir diğer önemli risk faktörü de iltihabi bağırsak hastalıklarından olan ülseratif kolit hastalığıdır. Bunun dışında en önemli etken beslenme şeklidir. Batı tipi beslenme; işlenmiş gıdalar, sucuk, pastırma, salam, sosis, içerisinde ne olduğu belli olmayan gıdalar, kolorektal kanserler ile doğrudan ilişkilidir. Biz Türkiye'de lezzetleri için çokça bu besinleri tüketiyoruz ama konserve yapımında etleri sucuk haline getirme sırasında nitrik bileşikler dediğimiz çok ciddi serbest radikallerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu bağırsaktaki kontrolsüz hücre çoğalmasını tetikleyebiliyor. Bir de hasta genetik yatkınlık taşıyıp kötü de besleniyorsa çok daha kolay kansere yakalanıyor." ifadelerini kullandı.