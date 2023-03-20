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Giriş Tarihi: 20.3.2023 14:29

İşlenmiş gıda tehlikesi: Kolon kanserine yol açabiliyor

Tüm dünyada her yıl martta kutlanan "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri hakkında konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Arslan, "Tüm dünyada en sık görülen üçüncü kanser türü olan kolorektal kanser, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Ülkemizde 2020'de yıllık yeni kolorektal kanser vaka sayısı 21 bin 191 iken her yıl yaklaşık 10 bin kişi bu kanserden hayatını kaybediyor" dedi. 'Bağırsak hareketlerindeki değişikliklerin kanserin habercisi olabileceğine dikkat çeken Çiğdem Arslan, "Kansızlık, kilo kaybı dışında hastalarımızın bağırsak alışkanlıklarında değişiklik olması önemlidir. Ortada hiçbir sebep yokken bağırsak alışkanlıklarımızdaki değişiklikler bize kolorektal kanserleri düşündürür. Kabızlık, ishal, gaz, şişkinlik, tuvalet sonrası rahatlayamama hissi gibi şikayetler kolorektral kanserlerin belirtileri arasındadır." dedi.

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İşlenmiş gıda tehlikesi: Kolon kanserine yol açabiliyor

Kolon kanseri türünün yüzde 10'unun genetik geçişli olduğunu kaydeden Çiğdem Arslan sözlerini şöyle tamamladı: "Bir diğer önemli risk faktörü de iltihabi bağırsak hastalıklarından olan ülseratif kolit hastalığıdır. Bunun dışında en önemli etken beslenme şeklidir. Batı tipi beslenme; işlenmiş gıdalar, sucuk, pastırma, salam, sosis, içerisinde ne olduğu belli olmayan gıdalar, kolorektal kanserler ile doğrudan ilişkilidir. Biz Türkiye'de lezzetleri için çokça bu besinleri tüketiyoruz ama konserve yapımında etleri sucuk haline getirme sırasında nitrik bileşikler dediğimiz çok ciddi serbest radikallerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu bağırsaktaki kontrolsüz hücre çoğalmasını tetikleyebiliyor. Bir de hasta genetik yatkınlık taşıyıp kötü de besleniyorsa çok daha kolay kansere yakalanıyor." ifadelerini kullandı.

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İşlenmiş gıda tehlikesi: Kolon kanserine yol açabiliyor
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