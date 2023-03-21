Böbrek Enfeksiyonu Belirtileri Neler? Böbrek İltihabına Ne İyi Gelir, Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Böbrek enfeksiyonu belirtileri, hastalığı tanımlama ve teşhis etme açısından oldukça önem taşımaktadır. Başta kadınlarda olmak üzere erkeklerde de görülebilen böbrek iltihabı, aniden gelişebildiği için belirtiler görüldüğü an doktora gidilmesi gereklidir. Ayrıca oluşmadan önlemlerin alınması da oldukça önemlidir. Bu yazımızda sizler için; böbrek enfeksiyonu belirileri neler, böbrek iltihabına ne iyi gelir, neden olur ve nasıl geçer sorularının yanıtlarını derledik.

Böbrek Enfeksiyonu Belirtileri Neler?

Böbrek enfeksiyonunun belirtileri enfeksiyonun belirtilerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Hastalığın erken dönemlerinde ise hiç belirti görülmeyebilir. Hastalık ilerledikçe belirtiler de şiddetlenir. Böbrek enfeksiyonunda görülen belirtiler genellikle şu şekildedir:

İdrar yaparken yanma, batma veya ağrı,

Sık sık idrara çıkma isteği,

Bulanık renkli idrar,

İdrarda kötü koku, kan ya da irin,

Karında veya böbreklerin olduğu yerlerde ağrı,

Özellikle yüz, kol ve bacaklarda şişme, ödem,

Kusma,

Ateş,

Yüksek tansiyon.

Böbrek Enfeksiyonu Neden Olur?

Böbrek enfeksiyonun nedenleri, enfeksiyonun türüne göre değişiklik gösterebilir. Bazı hastalarda böbrekte oluşan enfeksiyonun nedenini anlamak mümkün olmayabilir.

Böbrek enfeksiyonunun nedenleri arasında; Hepatit B, Hepatit C, HIV ya da Beta olarak adlandırılan bakteri enfeksiyonana bağlı olabilir. Bir ailede nesiller boyunca görülen bir iltihap söz konusu ise bu hastalığın genetik nedenlere bağlı olduğunu gösterebilir. Bazı ilaçlar da böbrek enfeksiyonuna neden olabilir. Bu ilaçlar bazı antibiyotikler, bazı tür ağrı kesiciler ve diüretikler olarak karşımıza çıkar. Bunlara ek olarak böbrek enfeksiyonlarına neden olarak böbrek taşları, böbreklerde anomali bulunması, az su içmek, kabızlık yaşamak ve uzun süre idrar tutmak gibi sebepler de sayılabilir.

Böbrek İltihabı Nasıl Geçer?

Eğer böbrek iltihabınız olduğunu düşünüyor ya da böbrek iltihabı belirtileri yaşıyorsanız bir üroloğa gitmeniz gereklidir. Genellikle bakteri nedenli olduğundan bu iltihabın geçebilmesi için antibiyotik kullanılması gerekir.

Böbrek iltihabı için bazı doğal bitkisel tedavi yöntemleri de bulunur. Bu yöntemleri kullanmadan doktora danışmakta fayda vardır. Bu yöntemler şunlardır:

Sıvı tüketiminin arttırılması: Sıvı alımının arttırılması böbrek içerisinde bakterileri azaltan ve iyileşme sürecini hızlandıran bir yöntemdir. Günlük olarak en az 8- 10 bardak su içilmesi gerekir.

Maydanoz suyu: Maydanoz suyu, idrar akışını arttırır ve böbrekleri temizler. Bu sayede böbreklerde bulunan zararlı toksinlerin ve mikroorganizmaların vücuttan atılmasını sağlar.

Kullanımı: 1 tutam taze maydanozu 1 bardak kaynar su içerisine katın ve 5 dakika demleyin. Ilık hale geldiği zaman tüketin. 2 hafta boyunca günde 1 bardak olacak şekilde tüketin.

Yoğurt: Yoğurdun içerisinde bulunan antioksidan ve probiyotikler böbrek iltihaplarını tedavi etmeye yardımcı olurken aynı anda tekrarlamasını engeller. Yoğurdun içerisindeki aktif bakteriler, zararlı bakterilerin idrar yollarında bulunan epitele yapışmasını engeller.

Sıcak su kompresi: Böbrek iltihaplarında alt karın, sırt ve kalçalarda ağrı yaşanması oldukça yaygındır. Ağrıyı azalmak ve kasları rahatlatmak adına sıcak kompres uygulaması yapılabilir.

Elma sirkesi: Elma sirkesi, içerisinde bulunan malik asit sayesinde güçlü antibiyotik etki gösterir. Bu sayede iltihapların tedavisine yardımcı olur.

Kullanımı: 1 bardak sıcak su içerisine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 2 tatlı kaşığı bal eklenir. Bu karışım 2 hafta boyunca günde 1 kez olacak şekilde tüketilir.

Sarımsak: İçeriğindeki doğal antibiyotikler böbrek iltihaplarının iyileşmesinde çok etkilidir. İdrar sökücü özelliği de olması nedeni ile vücutta bulunan zararlı toksinlerin ve mikroorganizmaların atılmasına yardımcı olur.