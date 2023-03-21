Bu ağrıların şiddeti kişiden kişiye değişir ve bazı durumlarda dayanılmaz bir hal alan ağrı sebebiyle hastaneye gitmek zorunda kalınabilir. Öte yandan gaz problemlerinin altında stres ve aşırı hassasiyet gibi etkenler de yatıyor olabilir. Dolaysıyla hem tıbbi hem de evde doğal ve bitkisel tedavi uygulamalarına geçmeden önce gaz sancısı belirtileri nelerdir, neden olur? sorusuna detaylı bir şekilde bakmak gerekir. Peki çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkması muhtemel gaz sancısına ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte detaylar...
Yetişkinlerde gaz sancısına ne iyi gelir?
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Yediğimiz yemeklerden ya da herhangi bir rahatsızlıktan dolayı gaz sancısı probleminiz var ise size önereceğimiz yöntemleri uygulayarak kısa sürede rahatlama hissedebilirsiniz. Bu yöntemler doğal ve bitkisel olduğu için insan sağlığına zarar vermez. İşte gaz sancısı için bitkisel çözüm…
Bir tutam kuru papatyayı bir bardak sıcak suyun içine atarak demlemeye bırakın. Ilıdıktan sonra günde 2 kere içerek gaz sancılarından kurtulabilirsiniz.
Elma sirkesi birçok hastalıkların tedavisi olduğu gibi gaz sancısına da iyi gelen yöntemdir. Yemeklerde veya salatalarda elma sirkesi kullanarak gazı sancılarına neden etkenleri azaltabilirsiniz.
Tarçın hem tadı ve bitkisel özellikleri ile mükemmel bir ilaçtır. Gaz sancısı için bir çay bardağı sıcak suyun içine bir çay kaşığı tarçın atarak karıştırın. Ilık bir şekilde tüketin.
Zerdeçalın mide rahatlama özelliği ve bağışıklığı güçlendirdiği bilinmektedir. Yemeklerinizde zerdeçal kullanarak tüketmeye çalışın.
Zencefil bitkisi mide rahatsızlıklarında sıkça kullanılan ve tercih edilen bitki türüdür. Günde bir bardak zencefil çayı içerek rahatlama hissedebilirsiniz.
Nanenin kokusu ve bitkisel yönü birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Kuru naneyi bir bardak sıcak suyun içine atın. En fazla 5 dakika bekleyerek ılık bir şekilde için.
Kekik dağlarda yetişen ve gelen mucizevi bir bitki türüdür. Nane çayı gibi sıcak suyun içine atarak ılık bir şekilde içebilirsiniz. Unutmayın kekiği fazla koyarsanız tadı acı olabilir.
Rezene denilince akla ilk mide rahatsızlıkları gelir. Rezene çayı tüketmek mide rahatsızlıklarına iyi gelerek rahatlatma hissettirir. Günde bir bardak için.
Salatalığın detoks etkisi ile bağırsakları çalıştırarak boşaltımı sağlar.
Maydanoz tam bir söktürücüdür. Özellikle kabızlık gibi şikâyetlerde maydanoz tüketilmesi önemlidir.
Günde en az 2 litre su içmemiz gerekir. Bağırsakların çalışması ve boşaltımın olması için su içmek hayati öneme sahiptir.
Bir bardak ılık su hazırlayın. İçine 2 3 tatlı kaşığı kabartma tozu atarak tüketin. Bu gaz problemlerine iyi gelecektir.
Gaz sancısı problemini tamamıyla sona erdirmek ancak sorunun kaynağının tespiti ve bu kaynağa yönelik gerekli önlemlerin alınıp tedavi yöntemlerinin uygulanması ile mümkün olur. Örneğin gaz sancısına sebep olan faktör, baharatlı yiyeceklerin sık tüketimi ise bu yiyeceklerden uzak durulmalı, daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde beslenilmelidir. Bununla birlikte gaz sancısına iyi gelen yöntemler şu şekilde sıralanabilir:
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, karın şişliği için ne yapılır? Sorusuna yanıt olarak kür önerisi verdi. Bu kür sayesinde karın şişliği inecek ve fazla gazı dışarı atabileceksiniz. İşte o kür tarifi:
Öncelikle gaz sancısı nasıl olur konusuyla başlayalım. Gaz sancısının oluşum nedenleri arasında en önemlisi yediğimiz yemeklerdir. Her kişi kendine yaramayan besinleri analiz ederek o besinleri daha az tüketmelidir. Bu durum kişiden kişiye değişen bir olay olduğu için her kişi kendi yediklerini doğru analiz edebilmesi gerekir. Gastrit, mide ülseri, bağırsak rahatsızlıkları, adet süreci gibi etkenlerde gaz oluşumuna neden olabilir. Gaz sancısı belirtilerine değinecek olursak:
Yemeklerden sonra ya da ansızın başlayan gaz sancıları sadece karın ağrılarına değil bele ve sırta da vurarak ağrı yayılabilir. Bunlarla da kısıtlı kalmayıp kasıklara kadar inerek sancı yapabilir. Bazı kişilerde çarpıntı ve göğüs kafesinde batma hissi olduğu gözlenmiştir.
Bebeklerde gaz sancısı en yaygın durumlardan biridir. Anne ve babaların, bebeklerin ilk 6 aylık süreçlerinde en büyük problemidir gaz sancısı. Kız çocuklarına göre erkek çocuklarında gaz sancısı daha sık görülür. Bu süreçte yapmanız gereken bazı yöntemler vardır.
Bebeklerde gaz sancısı nasıl geçer?
Bebeklerde gaz sancısı için ilk yapmanız gereken yöntem bebeği omzunuza yatırın. Sırtını yukarıdan aşağıya doğru ovalayarak masaj yapın. Diğer bir yöntemde bebeğinizi kolunuza yüz üstü yatırın. Sırtından hafifçe tıpışlayın.
Bebeklerde gaz sancına iyi gelen diğer yöntemde kimyonlu sudur. Bir çay kaşığı kimyon suyunu ılık bir şekilde bebeğinize içirin. Bebeklerde kolik sorunu için ilaçlar vardır. Doktor tavsiyesi ile bu ilaçlardan düzenli olarak kullanabilirsiniz.
Yetişkinlerde gaz sancısı genelde beslenmeden dolayı olur. Bazı kişilerde bazı besinler gaz yapar. Bu da normalde insan vücudunda olması gereken gaz miktarından daha çok olmasına neden olarak gaz sancısı yapar. Kimi gaz sancıları aynı gün içerisinde geçerken kimilerinde günlerce gaz sancısı çekebilir. Şiddetli ağrı durumunda doktora gitmekte fayda vardır.
Gaz sancısından bazen çok kolay kurtulmak mümkün olurken bazen de ne yapsak yapalım kurtulamayan bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için gaz sancısına neden olan etkenleri göz önünde bulundurmak gerekir. Kişi eğer yediği bir şeyden dolayı gaz sancısı oluştuğuna inanıyorsa biraz yürüyüş ve karın egzersizleri yapabilir. Veya gazlı içecekler içerek gazı dışarı atmaya çalışabilir. Eğer gaz sancısı sürekli oluyorsa ve belirli aralıklarla tekrarlıyorsa muhtemelen bir hastalık tetikliyor olabilir. Bunun için sağlık kuruluşlarında uzman bir doktora görünerek gaz sancısına etken olan nedenlerin araştırılması gerekir.
Eğer gaz sancısı şiddetli değil hafif ağrılar eşliğinde ise mutlaka egzersizler yaparak gazı dışarı atmayı sağlayabilirsiniz. Bunun için kısa yürüyüşler, karın bölgesini harekete geçirecek hareketler yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra gazı dışarı atmanıza yardımcı olacak soda tarzı içecekler içebilirsiniz. Sağlık kuruluşlarında gaz sancısı için lavman denilen bağırsakları harekete geçirerek boşaltım sağlayan tedavi yöntemi uygulanmaktadır.
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