Bu ağrıların şiddeti kişiden kişiye değişir ve bazı durumlarda dayanılmaz bir hal alan ağrı sebebiyle hastaneye gitmek zorunda kalınabilir. Öte yandan gaz problemlerinin altında stres ve aşırı hassasiyet gibi etkenler de yatıyor olabilir. Dolaysıyla hem tıbbi hem de evde doğal ve bitkisel tedavi uygulamalarına geçmeden önce gaz sancısı belirtileri nelerdir, neden olur? sorusuna detaylı bir şekilde bakmak gerekir. Peki çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkması muhtemel gaz sancısına ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte detaylar...

GAZ SANCISINA NE İYİ GELİR?

Yediğimiz yemeklerden ya da herhangi bir rahatsızlıktan dolayı gaz sancısı probleminiz var ise size önereceğimiz yöntemleri uygulayarak kısa sürede rahatlama hissedebilirsiniz. Bu yöntemler doğal ve bitkisel olduğu için insan sağlığına zarar vermez. İşte gaz sancısı için bitkisel çözüm…

Papatya çayı

Bir tutam kuru papatyayı bir bardak sıcak suyun içine atarak demlemeye bırakın. Ilıdıktan sonra günde 2 kere içerek gaz sancılarından kurtulabilirsiniz.

Elma sirkesi

Elma sirkesi birçok hastalıkların tedavisi olduğu gibi gaz sancısına da iyi gelen yöntemdir. Yemeklerde veya salatalarda elma sirkesi kullanarak gazı sancılarına neden etkenleri azaltabilirsiniz.

Tarçın

Tarçın hem tadı ve bitkisel özellikleri ile mükemmel bir ilaçtır. Gaz sancısı için bir çay bardağı sıcak suyun içine bir çay kaşığı tarçın atarak karıştırın. Ilık bir şekilde tüketin.

Zerdeçal

Zerdeçalın mide rahatlama özelliği ve bağışıklığı güçlendirdiği bilinmektedir. Yemeklerinizde zerdeçal kullanarak tüketmeye çalışın.

Zencefil çayı

Zencefil bitkisi mide rahatsızlıklarında sıkça kullanılan ve tercih edilen bitki türüdür. Günde bir bardak zencefil çayı içerek rahatlama hissedebilirsiniz.

Nane çayı

Nanenin kokusu ve bitkisel yönü birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Kuru naneyi bir bardak sıcak suyun içine atın. En fazla 5 dakika bekleyerek ılık bir şekilde için.

Kekik çayı

Kekik dağlarda yetişen ve gelen mucizevi bir bitki türüdür. Nane çayı gibi sıcak suyun içine atarak ılık bir şekilde içebilirsiniz. Unutmayın kekiği fazla koyarsanız tadı acı olabilir.

Rezene çayı

Rezene denilince akla ilk mide rahatsızlıkları gelir. Rezene çayı tüketmek mide rahatsızlıklarına iyi gelerek rahatlatma hissettirir. Günde bir bardak için.

Salatalık

Salatalığın detoks etkisi ile bağırsakları çalıştırarak boşaltımı sağlar.

Maydanoz

Maydanoz tam bir söktürücüdür. Özellikle kabızlık gibi şikâyetlerde maydanoz tüketilmesi önemlidir.

Su içmek

Günde en az 2 litre su içmemiz gerekir. Bağırsakların çalışması ve boşaltımın olması için su içmek hayati öneme sahiptir.

Kabartma tozu ve ılık su

Bir bardak ılık su hazırlayın. İçine 2 3 tatlı kaşığı kabartma tozu atarak tüketin. Bu gaz problemlerine iyi gelecektir.

GAZ SANCISI NASIL GEÇER?

Gaz sancısı problemini tamamıyla sona erdirmek ancak sorunun kaynağının tespiti ve bu kaynağa yönelik gerekli önlemlerin alınıp tedavi yöntemlerinin uygulanması ile mümkün olur. Örneğin gaz sancısına sebep olan faktör, baharatlı yiyeceklerin sık tüketimi ise bu yiyeceklerden uzak durulmalı, daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde beslenilmelidir. Bununla birlikte gaz sancısına iyi gelen yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

Öğünlerde tükettiğiniz besin miktarını azaltın, daha küçük öğünler tüketmeye gayret gösterin. Midede gaz oluşumunu, sık ve az öğün tüketerek önlemek mümkündür. Besinleri daha fazla çiğneyin. Bu sayede gıda parçalayıcı enzimler daha fazla salgılanacak, bu da gaz oluşumuna engel olacaktır. Midede gaz oluşumunu engellemek için yemeklerin küçük moleküllere ayrılmasına ihtiyaç vardır. Sigaradan uzak durun. Sigara peptik ülser ve mide ekşimesine sebep olur. Bununla birlikte sindirim sistemi ve akciğere de zarar verir. Düzenli olarak egzersiz yapmak bağırsak hareketlerini hızlandırır. Bu sayede sindirim sistemi hareketlenir ve gaz sancısı gibi durumların ortaya çıkma olasılığı düşer.

GAZ SANCISINA İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, karın şişliği için ne yapılır? Sorusuna yanıt olarak kür önerisi verdi. Bu kür sayesinde karın şişliği inecek ve fazla gazı dışarı atabileceksiniz. İşte o kür tarifi:

Yarım limon ve yarım bardak su karışımını her sabah aç karna için.

Yemeklerden sonra şişkinlik sorunu için limon suyu karışımı yemeklerden sonra için.

Bir su bardağı yoğurt suyu tüketerek gazı dışarı atabilirsiniz.

Bir tutam süpürge otunu ezin. 1-2 yudum su ile süpürge otunu için.

Zencefil ve bir bardak suyu bir kaba koyun ve kaynatın. Akşam yemeklerinden sonra bu karışımı için.

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GAZ SANCISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Öncelikle gaz sancısı nasıl olur konusuyla başlayalım. Gaz sancısının oluşum nedenleri arasında en önemlisi yediğimiz yemeklerdir. Her kişi kendine yaramayan besinleri analiz ederek o besinleri daha az tüketmelidir. Bu durum kişiden kişiye değişen bir olay olduğu için her kişi kendi yediklerini doğru analiz edebilmesi gerekir. Gastrit, mide ülseri, bağırsak rahatsızlıkları, adet süreci gibi etkenlerde gaz oluşumuna neden olabilir. Gaz sancısı belirtilerine değinecek olursak:

Kabızlık

Şiddetli karın ağrıları

Kasılma

Kas ağrıları

Mide bulantısı

Aşırı terleme

Stres

Sancılar

GAZ SANCISI NERELERE VURUR?

Yemeklerden sonra ya da ansızın başlayan gaz sancıları sadece karın ağrılarına değil bele ve sırta da vurarak ağrı yayılabilir. Bunlarla da kısıtlı kalmayıp kasıklara kadar inerek sancı yapabilir. Bazı kişilerde çarpıntı ve göğüs kafesinde batma hissi olduğu gözlenmiştir.

BEBEKLERDE GAZ SANCISI

Bebeklerde gaz sancısı en yaygın durumlardan biridir. Anne ve babaların, bebeklerin ilk 6 aylık süreçlerinde en büyük problemidir gaz sancısı. Kız çocuklarına göre erkek çocuklarında gaz sancısı daha sık görülür. Bu süreçte yapmanız gereken bazı yöntemler vardır.

Bebeklerde gaz sancısı nasıl geçer?

Bebeklerde gaz sancısı için ilk yapmanız gereken yöntem bebeği omzunuza yatırın. Sırtını yukarıdan aşağıya doğru ovalayarak masaj yapın. Diğer bir yöntemde bebeğinizi kolunuza yüz üstü yatırın. Sırtından hafifçe tıpışlayın.

Bebeklerde gaz sancına iyi gelen diğer yöntemde kimyonlu sudur. Bir çay kaşığı kimyon suyunu ılık bir şekilde bebeğinize içirin. Bebeklerde kolik sorunu için ilaçlar vardır. Doktor tavsiyesi ile bu ilaçlardan düzenli olarak kullanabilirsiniz.

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YETİŞKİNLERDE GAZ SANCISI

Yetişkinlerde gaz sancısı genelde beslenmeden dolayı olur. Bazı kişilerde bazı besinler gaz yapar. Bu da normalde insan vücudunda olması gereken gaz miktarından daha çok olmasına neden olarak gaz sancısı yapar. Kimi gaz sancıları aynı gün içerisinde geçerken kimilerinde günlerce gaz sancısı çekebilir. Şiddetli ağrı durumunda doktora gitmekte fayda vardır.

GAZ SANCISI NASIL GİDER?

Gaz sancısından bazen çok kolay kurtulmak mümkün olurken bazen de ne yapsak yapalım kurtulamayan bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için gaz sancısına neden olan etkenleri göz önünde bulundurmak gerekir. Kişi eğer yediği bir şeyden dolayı gaz sancısı oluştuğuna inanıyorsa biraz yürüyüş ve karın egzersizleri yapabilir. Veya gazlı içecekler içerek gazı dışarı atmaya çalışabilir. Eğer gaz sancısı sürekli oluyorsa ve belirli aralıklarla tekrarlıyorsa muhtemelen bir hastalık tetikliyor olabilir. Bunun için sağlık kuruluşlarında uzman bir doktora görünerek gaz sancısına etken olan nedenlerin araştırılması gerekir.

GAZ SANCISINA KESİN ÇÖZÜM

Eğer gaz sancısı şiddetli değil hafif ağrılar eşliğinde ise mutlaka egzersizler yaparak gazı dışarı atmayı sağlayabilirsiniz. Bunun için kısa yürüyüşler, karın bölgesini harekete geçirecek hareketler yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra gazı dışarı atmanıza yardımcı olacak soda tarzı içecekler içebilirsiniz. Sağlık kuruluşlarında gaz sancısı için lavman denilen bağırsakları harekete geçirerek boşaltım sağlayan tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

Spazm giderici tavsiyeler ile bitkisel ve doğal yöntemlerle midedeki gaz sıkışması nasıl geçer? Gaz ağrısına ne iyi gelir?