Regl ağrısı, adet görme ismi verilen kanama sonrasında meydana gelir. Normalde bebekler gelişim için hazırlanan rahim duvarında döllenme olmaması sonrasında vücut tarafından atılmasına neden olmaktadır. Rahim bir kas dokusudur. Kas dokusu iç tarafını çevreleyen duvarı atmak için kasılır. Prostaglandin isimli hormon, rahmin kasılması nedeniyle tetiklenir. Adet başlama sürecinden 1-2 öncesinde kanda yüksek değerlere ulaşan bu hormon, iki gün sonrasında asılmaya başlar. Seviyenin yüksek olması, ağrıların hissedilmesine neden olur.

Regl Ağrısına Ne İyi Gelir?

Regl karın ağrısına ne iyi gelir, daha çok adet görmeye yeni başlayan kişiler tarafından çok fazla merak edilmektedir. Ağrıları gidermek için ilaçlar, takviyeler ve hayat stilinde bazı değişimlerin yapılması şarttır. Doğum kontrol ilaçları, yumurtalamayı engeller ve adet kramplarının şiddetlerini azaltır. Aynı zamanda cilt yanması, enjeksiyon ve çeşitli yöntemler ile de verilebilir.

Şiddetli regl ağrılarına ne iyi gelir için en başta yaşam tarzında değişim yapmak çok etkili olacaktır. Bunlar arasında ilk sırada ısı uygulaması gelir. Isı uygulaması, küvet içine sıcak su doldurmak ya da karnın alt tarafından sıcak su torbası koymak şeklinde olur. Bunun yanında adet sancısı için satılan ısı yalamaları da etkili olacaktır.

Regl bacak ve bel ağrısına ne iyi gelir sorusuna en net yanıt, düzenli egzersizler şeklinde verilebilmektedir. Haftanın en az 3 günü, günde yarım saat yapılan egzersiz, beta-endorfin isimli madde salınmasını sağlar. Bu doğal bir ağrı kesicidir. Bacak ve bel ağrısının hayat kalitesini düşürmesi, doktora gitmek için bir nedendir.

Adet Sancısına Ne İyi Gelir?

Adet ağrısı nasıl geçer, özellikle adet süreçlerinde çok fazla ağrı yaşayan kadınlar tarafından merak edilmektedir. Regl dönemi öncesinde kanama başlar. Kadınlar karın ve kasık bölgelerinde kramp hisseder. Adet sancısı veya adet ağrısı olarak tanımlanan bu durum tıp dilinde ise dismenore olarak bilinmektedir. Yaşam kalitesini düşürür ve acı verir.

Kadınların yarısından fazlası adet ağrısı sorunu yaşar. Karnın alt kısmına aralıklı olarak giren kramplar şeklinde tanımlanabilir. Kramplar bel, kasık, sırt ve genital bölgelerde de hissedilir. Adet sancısına iyi gelen yöntemlerin denenmesi, acıların azalmasına neden olacaktır.

Karın ve ayaklara sıcak su torbası koymak

Ilık duş almak

Dinlenmek

Stresten uzak durmak

Düzenli egzersiz

Sağlıklı beslenmek

Bitki çayı tüketmek

Sancının yanında aynı zamanda; bulantı, baş dönmesi, halsizlik ve baygınlık gibi şikayetler de olabilir. Adet sancısı genel anlamda olağan bir durum olarak kabul görmektedir. Doktora gitmeyi gerektirecek bir durum bulunmaz. Fakat evde uygulanan yöntemler ve ilaçlar ile tedavi edilmiyorsa, ağrı çok şiddetli ise mutlaka bir doktora danışmak gerekir.

Regl sürecinde sancılar genellikle evde uygulanan yöntemler ile çok kısa süre içinde geçer. Doğal yöntemlerin bu noktada dikkat çektiğinin altını çizmek gerekmektedir. İlaç kullanımı için doktor tavsiyesi dinlemek gerekmektedir. Aksi halde istenmeyen durumların meydana gelmesi söz konusu olabilir.