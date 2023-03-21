İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir, Sirkeli Su Geçirir Mi? İdrar Yolu Enfeksiyonuna İyi Gelen Şeyler, Doğal Ve Bitkisel Yöntemler

Boşaltım sistemimizin son adımı böbreklerden süzülen idrarın vücuttan atılmasıdır. Böbreklerden süzülen idrarın dışarı atılırken geçtiği idrar kanallarında ortaya çıkan enfeksiyonlar ağrılı bir süreci doğursa da tedavi edilmesi genelde kolaydır. Alt karın bölgesinde ve yanlarda yoğun ağrı ve idrar yaparken yanma hissedilmesi durumunda hemen bir hekime başvurulmalı ve idrar yolu enfeksiyonu testleri yapılmalıdır.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NE İYİ GELİR?

İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için bol bol su tüketmeli ve genital bölge temziliği konusunda dikkatli olmalısınız. İdrarın dışarı atıldığı bölge dışarıdan mikrop kapmaya çok müsaittir. Bu yüzden genital bölge temizliği idrar yolu enfeksiyonundan korunmada önemli rol oynar. Genital bölge temizliğinin önden arkaya doğru yapılması, ve bölgenin kuru tutulması önemlidir.

İç çamaşırlarınızı pamuklu tercih etmeli ve özellikle kadınlar adet dönemlerinde pedlerini sık değiştirmeye özen göstermelidir. Havuz ya da denize girilmesi idrar yolu enfeksiyonu kapmayı kolaylaştırır bu yüzden denize ya da havuza girildikten sonra genital bölge temizlenmelidir.

Cinsel ilişkiye girmeden ve cinsel ilişki bittikten sonra da genital bölge muhakkak temizlenmelidir.

İdrarınızı tutmak da idrar yolu enfeksiyonunu tetikleyecektir bu yüzden idrarınızı tutmaktan kaçınmalısınız.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA İYİ GELEN BİTKİSEL YÖNTEMLER NELER?

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen evde doğal tedaviler idrar yolu enfeksiyonuna sebep olan bakterilerin yayılmasını engellemede ve bakterilerin vücuttan atılmasını kolaylaştırmada önemli bir role sahiptir.

İdrar yolu enfeksiyonu bulunan kişiler sigara ve alkolün idrar yollarını tahriş ettiğini unutmamalı ve özellikle enfeksiyon durumunda sigara ve alkol kullanımına ara vermelidir. İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen şeylerin başında karnabahar kürü, yabanmersini, maydanoz, kereviz tohumu, soğan suyu, limon, kızılcık suyu, karbonat, çay ağacı yağı gibi doğal ürünler gelir.

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen doğal yöntemlerle bakterilerin yayılması yavaşlatılır. İdrar yolu enfeksiyonu yaşanırken taze ya da kurutulmuş olarak tüketilebilecek olan yabanmersini, enfeksiyona sebep olan E.Coli adındaki bakterinin mesaneye yapışmasına engel olur. Enfeksiyonu tedavi eden doğrudan şey yabanmersini değildir, tedaviyi hızlandırıcı etkisi vardır.

Antioksidan etkisi olduğu bilinen soğan, maydanoz ve kereviz tohumu da enfeksiyona sebep olan bakterilerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Özellikle maydanozun idrar söktürücü özelliğinin olması sık sık idrarınızı yapmanızı kolaylaştıracaktır.

İdrardaki asit-baz dengesini düzenleyen karbonat daha çok idrar yolu enfeksiyonunun belirtilerinden olan idrar yaparken yanma hissine iyi gelecektir.

ELMA SİRKESİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TEDAVİSİNDE KULLANILIR MI?

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen şeylerden biri de elma sirkesidir. Elma sirkesinin pek çok şeye iyi geldiği biliniyor. C vitamininin idrarda bulunan iltihapların tedavisinde büyük rol oynar. Vitamin deposu olarak bilinen elma sirkesi, içerdiği C vitamini sayesinde idrar yolu enfeksiyonuna sebep olan bakterilerin vücuttan atılmasını sağlar. Elma sirkesinin bakterilerle savaşta öne çıkan bir besin olduğu araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Elma sirkesi bakterilerin oluşmasını engellediği gibi oluşmuş bakterilerin de etkisiz hale getirilmesinde en etkili yollardan biridir. Yarım litre suya katacağınız iki yemek kaşığı elma sirkesini gün içinde tüketin. Bir bardak suya bir yemek kaşığı elma sirkesiyle hazırlayacağınız bu sirkeli su idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir.