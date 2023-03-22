KTÜ Farabi Hastanesi, Türkiye’deki seçilmiş iki merkezden biri oldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Pehlivanlar Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, ECMO'nun ileri düzeyde solunum yetmezliği ile yoğun bakım ihtiyacı olan akciğer hastalıklarında uygulandığını belirtti. Kovid-19 salgını döneminde ECMO desteğinin ise öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Küçük, "ECMO, sınırlı ve oldukça maliyetli bir sistemdir. Yoğun bakım ünitesi yatakları ve personeli gibi sınırlı kaynakların kullanılması gerektirir. Hasta seçimi, adil ve makul bir şekilde yapılmalıdır. Kovid-19 pandemisi gibi yoğun bir gereklilik açığa çıktığında, ECMO kullanımına daha katı sınırlamalar gerekebilmektedir." ifadelerine yer verdi.

KTÜ Farabi Hastanesi 3. basamak yoğun bakım ünitesinde ihtiyacı olan hastalara ECMO tedavisinin uygulandığına değinen Küçük, "Hastanemiz Kovid-19 pandemisi sürecinde, il geneli ve çevre illerden de çok sayıda ECMO ihtiyacı olan hastaya bu özelliklere sahip olan tedaviyi sunmaya devam ediyor. Böylece KTÜ ECMO Merkezi, Türkiye'de ELSO'ya kayıtlı iki merkezden biri oldu. Hizmet sürecinde edindiğimiz başarılı hasta deneyimlerimizi, tedavi yaklaşımlarımızı, ulusal ve uluslararası toplantılarda ve kongrelerde sunuyoruz. Kovid-19 pandemisinde, ağır solunum yetersizliği nedeni ile kabul ettiğimiz iki gebe hastamız bebeklerine ECMO sayesinde sağlıklı bir şekilde kavuşabildi. Benzer şekilde klinik durumu çok ağır olan birçok hastamız, ECMO uygulanmasa hayata veda etme riski taşırken şu anda aktif hayatlarına devam edebiliyor" dedi.

Bu tedavide hastanın kesintisiz izlenmesi gerektiğine dikkati çeken Küçük, dünya genelinde ECMO'ya alınan hastaların ölüm oranlarının ortalama yüzde 45-50 olduğunu, hastalara bu tedavi seçeneğinin sağlanamaması durumunda ölümün kaçınılmaz olabileceğini belirtti.