Hamile kadınlar dengeli diyet programı yapmalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Yıldırım, hamile kadınların oruç tutmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım şunları söyledi: "Gebelik anne adayının kalori ihtiyacının arttığı, kan şekerinin düşük olduğu, özel beslenme programının uygulandığı ve su tüketimine önem verilmesi gereken bir dönemdir. Anne karnındaki bebeğin uzun süreli açlık durumlarında hareketlerinde azalma olabilir. Açlık durumundaki gebede tansiyon düşüklüğü, bayılma, derin halsizlik, baş ve kas ağrıları görülmesi sıklıkla karşımıza çıkar. Gebelerimize iftar ile sahur arasında alması gereken besin ve sıvının dengeli bir şekilde dağıtılması, et, baklagil, sebze, meyve, kalsiyum kaynağı ürünler başta olmak üzere dengeli bir diyet programı düzenlenmesi önerilir. Ayrıca D vitamini ve demir gibi takviyelerini de aksatmamalı."