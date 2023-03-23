Sarkan ya da kırışan cilt mikro akımla gençleştiriliyor

Yaza pırıl pırıl, genç ve ışıldayan bir cilt, mankenleri aratmayan sıkı bir vücutla girmenin mümkün olduğunu belirten Cemile Der, son dönemlerin en trend uygulaması olan mikro akım tedavisinin sonuçlarının olumlu olduğunu ifade etti.

Acısız ve yan etkisiz bu yöntemle kaybedilen hücre potansiyelinin 10 μA aralığındaki zayıf darbeli akım kullanarak yeniden kazanıldığını belirten Cemile Der, "Mikro akım tedavisi tüm kasları çalıştırmak ve cildimizi şekillendirmeye yardımcı olan düşük voltajlı elektrik akımlarıdır. Bu mucize cihaz yaydığı mikro akımlarla kasları ve cildi şekillendirir sıkılaştırır ve kaldırır" dedi.

Cemile Der, mikro akımın sadece yüz değil, bacak ve iç bacak sıkılaşması, sırt toparlama, selülit tedavisi, karın toparlama, yüz ovalini belirginleştirme ve boyundaki sarkma ve kırışıklıkları gidermede kullanıldığını bildirdi. Cemile Der, mikro akım tedavisinin cildin görünümünü iyileştirdiği kadar renk ve tonu da eşitlediğini, bu yöntemle sarkık ya da kırışık ciltten kurtulan danışanlarının işlemi "5 dakikalık yüz germe" olarak tanımladıklarını, aldıkları olumlu geri dönüşlerin danışanları kadar kendilerini de mutlu ettiğini sözlerine ekledi.