Oruç tutmak yaşlanmayı önler hücre yenilenmesini sağlar

On bir ayın sultanı Ramazan ayında tutulan orucun manevi faydalarının yanında insan sağlığına da birçok faydası bulunuyor. Oruç tutmanın kan şekeri seviyelerinde azalma sağladığına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aydın "Vücudun şekere yanıtı insülin düzeyini azaltır, dolayısıyla insülin direncinde de azalmaya neden olur. Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi, 2016 yılında hücrelerin yenilenmesi için yaşlı hücrelerin yok edilmesinin uzun süre aç kalarak mümkün olduğunu belirten çalışmasıyla Nobel ödülü almıştır. Hücreler mevcut enerjisi kendi için kullandığından vücut için zararlı olan tüm maddeler, bakteriler yok olur, DNA yenilerek yaşlanma engellenir." dedi.

DAMAR SERTLİĞİNİ, TANSİYONU, KOLESTEROLU AZALTIR

Orucun kalp sağlığını koruyan iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolü arttırdığını söyleyen Aydın, "Kötü kolesterol olan LDL ve trigliseritte düşüş sağlar. Böylece damar sertliğini azaltır. Tansiyonu düşürür. Yapılan bir araştırmada orucun yağ ve şeker metabolizmasında rol alan ve kalp hastalıklarına karşı koruyan bir hormon olan Adiponektin'in seviyesini arttırdığı saptandı. Bunların yanında 2018 yılında yapılan bir çalışmada Glioblastom denen ölümcül beyin tümörlü hastaların uygun açlıkla tümör büyümesinin yavaşladığı tespit edilmiş. Ayrıca prostat, bağırsak, meme ve yumurtalık kanserlerinde açlıkla ilgili çalışmaları mevcuttur." şeklinde konuştu.

BEYİN FONKSİYONLARINI KORUR, HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Bazı çalışmalarda orucun inme riskini, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkları azalttığı gösterildiğini dile getiren Aydın, şunları söyledi: "Belli aralıklarla oruç tutmanın bilişsel fonksiyonları, beyin yapılarını geliştirdiği ortaya çıkarıldı. Bu da beynin daha kolay öğrenebileceği anlamına gelir. Mide, bağırsak ve karaciğerimiz, oruç tuttuğumuz zaman dinlenme ve kendini onarma imkânı bulur. Bunun dışında sindirim sistemimiz de zararlı bakterilerden temizlenir. Ayrıca birkaç gün oruç tuttuktan sonra mide normal boyutuna gelecek şekilde küçülür ve açlık hissi zamanla azalır."

CİLDİ KORUR TAZELER

Karaciğer ve böbreklerdeki toksinlerden arındıran orucun cildin temizlenmesini ve aknelerin azalmasını sağladığını ifade eden Aydın, şöyle devam etti: "Sigara, alkol, çay, kahve gibi alışkanlıklarını bırakmaları açısından yardımcı olarak vücudumuzun biriken bu zehirli maddeleri atmasını kolaylaştırır. 2019 Yılında tıp dünyasının en prestijli dergisi NEJM (New England Journal of Medicine) dergisinde orucun insan vücuduna tüm saydığım yararları belirtilmiştir. Tüm sağlıklı insanlar oruç tutarak bu yarardan faydalanabileceği gibi, Kronik hastalığı olan hastalar ise hekiminin denetimiyle belli kurallara ve beslenme şekillerine uyarak oruç tutabilir."