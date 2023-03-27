Keten tohumu nasıl tüketilir? Keten tohumu öğütülmeden yenir mi, nasıl kullanılır?

Kanserden mide hastalıklarına, bağırsak problemlerinden kolesterol ve kalp hastalıklarına kadar pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan keten tohumu kişilerin eski zamanlardan bu yana kullandığı alternatif tıp modellerinden biridir. Hem tohum hem de öğütülmüş olarak kullanılabilen keten tohumu sindirim sorunu olan kişiler için de sıklıkla önerilir. Ancak keten tohumu tüketiminde faydanın yanı sıra zararları da bulunabilir. Bu yüzden keten tohumunun tüketiminde kişiler dikkatli olmalıdır. İşte keten tohumunun nasıl tüketildiği hakkında bilinmesi gerekenler.

KETEN TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Keten tohumunun tüketimi farklı şekillerde yapılabilir. Tohum, toz, yağ, tablet ve un versiyonları bulunan keten tohumu besin takviyesi olarak kişiler tarafından tüketilebilir. Un ve tozu ile hamur işi ürünleri gönül rahatlığı ile yapılabilir. Bunun yanı sıra salatalarda da keten tohumu öğütülerek ya da havanda ezilerek tüketilebilir. Keten tohumu salatalarda ve çorbalarda da kullanılabilir.

KETEN TOHUMU DİREKT YENİR Mİ?

Keten tohumu, fonksiyonel bir gıdadır ve düzenli tüketildiği takdirde vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddesini karşılayabilir. Keten tohumun nasıl yenileceği ile ilgili farklı şekiller bulunur. Genel olarak keten tohumu yağı su içerisine damlatılarak yenilebilir. Bunun yanı sıra keten tohumlarını bir havanda överek direkt tüketebilirsiniz.

KETEN TOHUMU NASIL KULLANILMALI?

Keten tohumunun farklı kullanım şekilleri bulunur. En çok önerilen kullanım modeli ise filizlenmiş keten tohumlarıdır. Eğer keten tohumlarını ıslatarak filizlendirmeye bırakırsanız keten tohumunun içerisinde yer alan fitik asit ortaya çıkar. Bunun yanı sıra mineral eğilimlerinde de artış yaşanır. Tohumu filizlendirmek için yapmanız gereken ise ılık bir su içerisinde 10 dakika tohumları bekletmenizdir. Ardından süzerek tüketebilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa 2 saat soğuk suda bekleterek de filizlenmesini sağlayabilirsiniz. Keten tohumu yoğurtla nasıl yenir sorusunun cevabı da burada yer alır. Filizlenen keten tohumu filizlerini yoğurdun içine ekleyerek kolaylıkla tüketebilirsiniz.

KETEN TOHUMU ÖĞÜTÜLMEDEN YENİR Mİ?

Keten tohumunun mineral ve besin değerlerini içerisinde saklar. Bu yüzden öğütülmez ise içerisindeki besin maddeleri de tam olarak açığa çıkmaz. Keten tohumundan en fazla verimi almak için ilk olarak keten tohumlarını bir havan içerisinde öğütmelisiniz. Ardından tüketebilirsiniz. Bu yöntem ile hem omega -3 yağ asidi hem de yüksek lif alımını sağlarsınız. Bunun yanı sıra keten tohumunu 2 saat soğuk suda ya da 10 dakika ılık suda bekleterek filizlendirebilirsiniz.

KETEN TOHUMU ZAYIFLAMAK İÇİN NASIL KULLANILIR?

Zayıflamak için bitkiler sıklıkla kullanılan doğal yöntemlerden biridir. Bunlardan biri de yüksek lif oranına sahip olan ve tokluk hissi veren keten tohumudur. Keten tohumu tokluk hissi yarattığı için gün içerisinde yoğurt, salata ve çorbalarınızın yanında güvenle tüketebileceğiniz bir besin maddesidir. Bunun yanı sıra keten tohumu yağı ve suyu da zayıflamaya katkı sağlar. Keten tohumunun direkt olara zayıflamaya bir etkisi olduğu gerçeği yansıtmaz ancak lif oranı ile sizi tok tutarak daha az gıda tüketimini sağlar. Keten tohumunun zayıflamaya yardımcı olması için yemeklerden en az 1 saat önce aç karnına tüketilmesi önerilir. Keten tohumu suyunu ise gün içinde 3 ya da 4 kez tüketmenizde herhangi bir zarar görülmemektedir.