Melisa Çiçeği Nasıl Çoğaltılır? Dalından ve Kökünden Melisa Çiçeği Çoğaltma Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Melisa Çiçeği sakinleştirici etkiye sahip bir bitkidir. Ancak bu melisa çiçeğini çayı yapılan melisa bitkisiyle karıştırmamak gerekir. Bu çiçeğin en önemli özelliklerinden birisi akşam güneş battıktan sonra açılıp güneşin doğuşunda tekrar çiçeklerini kapatarak güzel kokusunu yaymayı durdurmasıdır. Melisa çiçeği rüzgâr konusunda oldukça hassastır ve gölge alanları daha çok sever. Bu muhteşem bitkiyi elbette çoğaltmak isteyebilirsiniz. Kısa sürede köklenebilen bir çiçektir. "Melisa Çiçeği nasıl çoğaltılır?" sorusunu da bu yazımızda yanıtlayacağız. İşte Melisa çiçeği bakımı ve özellikleri.

MELİSA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ

Melisa çiçeği ballıbabagiller familyasından olan beyaz çiçekli, çok dalı olan otsu bir bitkidir.

Melisa Çiçeği bir süs bitkisidir. Çayı yapılan şifalı melisa bitkisiyle karıştırılmamalıdır

Tüm yıl yaprak dökmeyen bir çiçektir.

Boyları 4 metreye kadar uzayabilmektedir.

Hoş limon kokusunu güneş battıktan sonra ortaya çıkarmaktadır.

MELİSA ÇİÇEĞİ KOKUSUNUN FAYDALARI

Migren ataklarına ve baş ağrılarını keser.

Mide ve bağırsak ağrılarına iyi gelir.

Sinir krizi ve melankoli krizlerine yardımcıdır.

Kulak çınlamaları ve baş dönmesi şikâyetlerinin ortadan kalkmasına katkıda bulunur.

Regl ağrılarına iyi gelir ve kanamaları düzenlemeye yardımcı olur.

Huzursuzluk hissine ve sıkıntıya iyi gelir.

MELİSA ÇİÇEĞİ BAKIMI

Melisa Çiçeği bakımında dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. Bunları adım adım inceleyelim.

Melisa çiçekleri rüzgârsız ve gölge alanları sever.

Melisa çiçeğinin bir sürgün dalını su içinde bekleterek kolayca köklenebilir.

Ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgeleri Melisa çiçeğinin yetişmesi için en uygun bölgelerdir. Bu çiçeğin yetişmesinde en önemli faktör sıcaklıktır. Sıcaklığın yüksek olduğu bölgeleri fazlasıyla seven bir çiçektir.

Gün içinde minimum 4 saat güneş ışığına ihtiyaç duymaktadır.

Uygun yetişme ortamı için humuslu ve kumlu toprakları tercih etmelisiniz.

Eğer bulunduğunuz bölgedeki sıcaklıklar şiddetli değilse büyük saksı kullanımından kaçınmalısınız.

İlkbaharın ortalarından yazın sonuna kadar on beş günde bir gübreleme yapmanız bitkiniz açısından faydalı olacaktır. Özellikle deniz ürünlerinden oluşan gübreler bu çiçek için en iyi seçim olacaktır.

Toprağını nemli kalacak kadar sulamalı, kesinlikle kurutmamalısınız.

MELİSA ÇİÇEĞİ NEREDE YETİŞİR?

Hafif gölgeli ve rüzgârsız bölgeleri seven melisa çiçeği ülkemizde Ege ve Akdeniz gibi sıcak bölgelerde rahatlıkla yetiştirilebilir.

MELİSA ÇİÇEĞİ NE ZAMAN AÇAR?

İlkbahar sonunda çiçeklenip kış mevsimine kadar çiçekli kalır. Ancak çiçekleri güneş battıktan sonra açılıp hoş kokusunu yayar. Güneş doğduğunda çiçeklerini kapatıp hoş kokusunu yaymaya ara verir.

MELİSA ÇİÇEĞİ NASIL ÇOĞALTILIR?

Melisa çiçeği kolay çoğaltılabilen bir bitkidir. Nisan ayında tohumla çoğaltabileceğiniz gibi köklendirerek de çoğaltabilirsiniz. Esnek dallarından birini koparmadan eğerek bir bölümünü toprağa gömdüğünüz takdirde birkaç hafta içinde köklendiğini göreceksiniz. Köklenen kısmı alarak yetiştirmek istediğiniz yere ekebilirsiniz.

Kolonya çiçeği dip sürgünü veren bir bitkidir. Bu sürgünler aynı kalitede çiçek veren dallar verir. Dikim yerine göre bu sürgünleri budaya bilir ya da tutabilirsiniz.

MELİSA ÇİÇEĞİNİN YAPRAKLARI NEDEN SARARIR?

Kışları -3 dereceye kadar dayanabilen Melisa Çiçeği sıcaklık daha fazla düştüğünde yaprakları kurur ve sararır. Rüzgârı da pek sevmeyen Melisa Çiçeği rüzgârlı havalarda da kuruyup sararabilir.