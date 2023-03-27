Melisa Çiçeği Nasıl Çoğaltılır? Dalından ve Kökünden Melisa Çiçeği Çoğaltma Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Melisa Çiçeği sakinleştirici etkiye sahip bir bitkidir. Ancak bu melisa çiçeğini çayı yapılan melisa bitkisiyle karıştırmamak gerekir. Bu çiçeğin en önemli özelliklerinden birisi akşam güneş battıktan sonra açılıp güneşin doğuşunda tekrar çiçeklerini kapatarak güzel kokusunu yaymayı durdurmasıdır. Melisa çiçeği rüzgâr konusunda oldukça hassastır ve gölge alanları daha çok sever. Bu muhteşem bitkiyi elbette çoğaltmak isteyebilirsiniz. Kısa sürede köklenebilen bir çiçektir. "Melisa Çiçeği nasıl çoğaltılır?" sorusunu da bu yazımızda yanıtlayacağız. İşte Melisa çiçeği bakımı ve özellikleri.
MELİSA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ
MELİSA ÇİÇEĞİ KOKUSUNUN FAYDALARI
MELİSA ÇİÇEĞİ BAKIMI
Melisa Çiçeği bakımında dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. Bunları adım adım inceleyelim.
MELİSA ÇİÇEĞİ NEREDE YETİŞİR?
Hafif gölgeli ve rüzgârsız bölgeleri seven melisa çiçeği ülkemizde Ege ve Akdeniz gibi sıcak bölgelerde rahatlıkla yetiştirilebilir.
MELİSA ÇİÇEĞİ NE ZAMAN AÇAR?
İlkbahar sonunda çiçeklenip kış mevsimine kadar çiçekli kalır. Ancak çiçekleri güneş battıktan sonra açılıp hoş kokusunu yayar. Güneş doğduğunda çiçeklerini kapatıp hoş kokusunu yaymaya ara verir.
MELİSA ÇİÇEĞİ NASIL ÇOĞALTILIR?
Melisa çiçeği kolay çoğaltılabilen bir bitkidir. Nisan ayında tohumla çoğaltabileceğiniz gibi köklendirerek de çoğaltabilirsiniz. Esnek dallarından birini koparmadan eğerek bir bölümünü toprağa gömdüğünüz takdirde birkaç hafta içinde köklendiğini göreceksiniz. Köklenen kısmı alarak yetiştirmek istediğiniz yere ekebilirsiniz.
Kolonya çiçeği dip sürgünü veren bir bitkidir. Bu sürgünler aynı kalitede çiçek veren dallar verir. Dikim yerine göre bu sürgünleri budaya bilir ya da tutabilirsiniz.
MELİSA ÇİÇEĞİNİN YAPRAKLARI NEDEN SARARIR?
Kışları -3 dereceye kadar dayanabilen Melisa Çiçeği sıcaklık daha fazla düştüğünde yaprakları kurur ve sararır. Rüzgârı da pek sevmeyen Melisa Çiçeği rüzgârlı havalarda da kuruyup sararabilir.