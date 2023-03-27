Testere Dişli Aslan Pençesi Ne İşe Yarar? Testere Dişli Aslan Pençesi Faydaları Ve Zararları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Testere dişli aslan pençesi çay olarak, yağ olarak ve krem şeklinde üretilip kullanılabilmektedir. Kalp ve damar sağlığına, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve cilt sağlığına iyi gelmesi gibi daha pek çok rahatsızlığa karşı şifa kaynağı olan testere dişli aslan pençesi, genel olarak çay olarak tüketilmektedir. Günümüzün en şifalı bitkilerinden olan testere dişli aslan pençesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
İsmen fazla bilinmeyen bir bitki olan testere dişli aslan pençesi, alternatif tıp alanında oldukça sık kullanılan bir bitkidir. Sağlık açısından faydaları şu şekilde sıralanabilmektedir:
Testere dişli aslan pençesi, sağlığa birçok faydası olan kendisi çok bilinmese de etkileri oldukça bilinen bir bitkidir. Bu bitki ile doğal kürler, şifalı krem ve macunlar yapılabilmektedir. İsminden en çok çay şeklinde kullanımı ile bahsettirmektedir. Testere dişli aslan pençesi çayının suyu soğutularak cilde sürülmesi ile doğal tonik etkisi yaratmaktadır.
Gerek cildi gerek organların temizlenmesi ve sağlıklarını desteklemesi açısından oldukça faydalı olan bitki, cinsel sağlık açısından da önemli bir konumdadır. Adet düzensizliklerine iyi gelen bitki yumurta ve sperm sağlığını da olumlu bir şekilde etkilemektedir.
Testere dişli aslan pençesi bitkisi çay olarak tüketilebildiği gibi, macun ya da krem şeklin de de kullanılabilmektedir. Krem olarak kullanım şekli daha çok cilt bakımında tercih edilmektedir. Genellikle aktarlarda satılan doğal testere dişli aslan pençesi bitkisi özlü kremlerdir. En kolay kullanım şekli ise çay olarak kullanımıdır. Testere dişli aslan pençesi çayı için şu adımlar takip edilmelidir:
Taze olarak tüketilmesi önerilen testere dişli aslan pençesi çayı uzmanlar tarafından da günde 2 defa tüketilebileceği söylenmektedir.
Gündelik hayattaki birçok rahatsızlığa iyi gelen testere dişli aslan pençesi bitkisi, fazla tüketildiği zaman vücuda zararları da bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:
Testere dişli aslan pençesi bitkisi sağlık açısından birçok rahatsızlığa etkili çözümler sunmaktadır. Bu etkili çözümlerden biri de adet düzensizliği yaşan kadınlar içindir. Testere dişli aslan pençesi çayı, adet periyodunun düzenlenmesini sağlamaktadır. Kanamanın gecikmesi durumunda daha sık tercih edilen bitki genel olarak erken olma ya da gecikmesinin önüne geçerek düzenli bir periyod döngüsü yaratır.
Tüm bunların yanında testere dişli aslan pençesi adet döneminde de kullanıma müsait bir bitkidir. Adet döneminde oluşan ağrıların geçmesinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Alternatif tıpa göre de adet döneminde sancı ve ağrıların kesilmesi için kullanılması önerilmektedir.
Her besin, bitki ve bitkisel ürünlerde olduğu gibi testere dişli aslan pençesinin de yan etkileri bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:
Yukarıda verilen bu yan etkiler fazla kullanım ya da uzun süreli kullanımlar sonucu olabilmektedir. Bu nedenle tüketim sırasında uzun ve aşırı tüketmemek oldukça önemli bir konudur.
Testere dişli aslan pençesi bitkisi ile yapılan çay, kür ya da kremlerin herhangi bir zayıflatma etkisi bulunmamaktadır. Fakat doğru kullanıldığı zaman hormonları düzenlemektedir. Hormonların düzenlenmesi ile kilo verimi de daha kolay olabilmektedir.