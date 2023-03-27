Testere Dişli Aslan Pençesi Ne İşe Yarar? Testere Dişli Aslan Pençesi Faydaları Ve Zararları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Testere dişli aslan pençesi çay olarak, yağ olarak ve krem şeklinde üretilip kullanılabilmektedir. Kalp ve damar sağlığına, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve cilt sağlığına iyi gelmesi gibi daha pek çok rahatsızlığa karşı şifa kaynağı olan testere dişli aslan pençesi, genel olarak çay olarak tüketilmektedir. Günümüzün en şifalı bitkilerinden olan testere dişli aslan pençesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

TESTERE DİŞLİ ASLAN PENÇESİ FAYDALARI NELERDİR?

İsmen fazla bilinmeyen bir bitki olan testere dişli aslan pençesi, alternatif tıp alanında oldukça sık kullanılan bir bitkidir. Sağlık açısından faydaları şu şekilde sıralanabilmektedir:

Cilt rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Ciltteki leke oluşumunun önüne geçerken var olan lekelerin geçmesine de yardımcı olmaktadır.

İltihap, kaşıntı, tahriş ve kızarıklık gibi cilt rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

Cildi onararak daha sağlıklı ve canlı görünmesini sağlamaktadır.

Meme kanseri, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri başta olmak üzere diğer kanser türlerine karşı da oldukça koruyucu bir etkisi vardır.

Karaciğer problemlerine iyi gelmektedir. Karaciğerde var olan zararlı enzimlerin dışarı atılmasında önemli bir rolü vardır. Testere dişli aslan pençesi karaciğer dostu bir bitkidir.

Kalp ve damar sağlığı açısından da oldukça önemli bir bitkidir. Kalp çarpıntısını önleyerek doğal bir ilaç görevi görmektedir.

Erkeklerde sperm kalitesini arttırırken kadınlarda da sağlıklı yumurta üretimine destek olmaktadır.

Menopoz döneminde yaşanan stres, terleme, sinir gibi hormonal dengesizliklere karşı iyi gelmekte, sakinleştirmektedir.

Regl dönemini düzenleyici bir etkisi bulunmaktadır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Özellikle kış aylarında tüketimi birçok mevsimsel rahatsızlığa karşı koruma sağlamaktadır.

Göz sağlığı açısından da oldukça faydalıdır. Görme sağlığını önemli derecede korumaktadır.

Sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Mide sancıları ve krampları içim birebir çözüm sunmaktadır.

TESTERE DİŞLİ ASLAN PENÇESİ NE İŞE YARAR?

Testere dişli aslan pençesi, sağlığa birçok faydası olan kendisi çok bilinmese de etkileri oldukça bilinen bir bitkidir. Bu bitki ile doğal kürler, şifalı krem ve macunlar yapılabilmektedir. İsminden en çok çay şeklinde kullanımı ile bahsettirmektedir. Testere dişli aslan pençesi çayının suyu soğutularak cilde sürülmesi ile doğal tonik etkisi yaratmaktadır.

Gerek cildi gerek organların temizlenmesi ve sağlıklarını desteklemesi açısından oldukça faydalı olan bitki, cinsel sağlık açısından da önemli bir konumdadır. Adet düzensizliklerine iyi gelen bitki yumurta ve sperm sağlığını da olumlu bir şekilde etkilemektedir.

TESTERE DİŞLİ ASLAN PENÇESİ NASIL KULLANILIR?

Testere dişli aslan pençesi bitkisi çay olarak tüketilebildiği gibi, macun ya da krem şeklin de de kullanılabilmektedir. Krem olarak kullanım şekli daha çok cilt bakımında tercih edilmektedir. Genellikle aktarlarda satılan doğal testere dişli aslan pençesi bitkisi özlü kremlerdir. En kolay kullanım şekli ise çay olarak kullanımıdır. Testere dişli aslan pençesi çayı için şu adımlar takip edilmelidir:

İlk olarak 1 litre su güzelce kaynatılır.

Su kaynadıktan sonra suyun içine 1 yemek kaşığı kadar kurutulmuş aslan pençesi atılır ve yaklaşık olarak 15 dakika kadar demlenmesi beklenir.

Demlenen çay tüketilmek üzere hazırdır. İsterseniz bal ve limonda atabilirsiniz.

Taze olarak tüketilmesi önerilen testere dişli aslan pençesi çayı uzmanlar tarafından da günde 2 defa tüketilebileceği söylenmektedir.

TESTERE DİŞLİ ASLAN PENÇESİ ZARARLARI NELERDİR?

Gündelik hayattaki birçok rahatsızlığa iyi gelen testere dişli aslan pençesi bitkisi, fazla tüketildiği zaman vücuda zararları da bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

Sık sık idrara çıkma gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Bu da böbrekleri fazla yormaktadır ve böbrek sağlığını riske atabilmektedir.

Fazla tüketim sonucu damar büzülmesine neden olabilmektedir.

Adet düzenleyici olarak bilinin testere dişli aslan pençesi, aşırı tüketildiği zaman adeti kesmektedir. Bu nedenle dikkatli kullanılmasında yarar vardır.

İltihap önleyici özelliği olan testere dişli aslan bitkisi, her ne kadar iltihap önlese de fazla kullanımında yararlı hücrelerin de ölmesine neden olmaktadır. Bu farklı rahatsızlıklara neden olabilmektedir.

TESTERE DİŞLİ ASLAN PENÇESİ ADETLİYKEN KULLANILIR MI?

Testere dişli aslan pençesi bitkisi sağlık açısından birçok rahatsızlığa etkili çözümler sunmaktadır. Bu etkili çözümlerden biri de adet düzensizliği yaşan kadınlar içindir. Testere dişli aslan pençesi çayı, adet periyodunun düzenlenmesini sağlamaktadır. Kanamanın gecikmesi durumunda daha sık tercih edilen bitki genel olarak erken olma ya da gecikmesinin önüne geçerek düzenli bir periyod döngüsü yaratır.

Tüm bunların yanında testere dişli aslan pençesi adet döneminde de kullanıma müsait bir bitkidir. Adet döneminde oluşan ağrıların geçmesinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Alternatif tıpa göre de adet döneminde sancı ve ağrıların kesilmesi için kullanılması önerilmektedir.

TESTERE DİŞLİ ASLAN PENÇESİ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Her besin, bitki ve bitkisel ürünlerde olduğu gibi testere dişli aslan pençesinin de yan etkileri bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

Fazla tüketilmesi sonucunda alerjik reaksiyonlar gösterebilmektedir. Özellikle alerji olanlar kullanırken özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.

Devamlı ilaç kullanan kişiler, testere dişli aslan pençesi kürü yapılmadan önce doktorlarına danışmaları tavsiye edilmektedir.

Küçük çocukların, hamilelerin ve emziren kadınların bu bitkiyi kullanmaları tavsiye edilmemektedir.

Hormonal bozukluk yaşayan kişilerin tüketmemesi tavsiye edilmektedir. Çünkü testere dişli aslan pençesi östrojen hormonu salınımını arttırmaktadır. Bu da hormonal bozukluğun şiddetlenmesine neden olabilmektedir.

Yukarıda verilen bu yan etkiler fazla kullanım ya da uzun süreli kullanımlar sonucu olabilmektedir. Bu nedenle tüketim sırasında uzun ve aşırı tüketmemek oldukça önemli bir konudur.

TESTERE DİŞLİ ASLAN PENÇESİ ZAYIFLATIR MI?

Testere dişli aslan pençesi bitkisi ile yapılan çay, kür ya da kremlerin herhangi bir zayıflatma etkisi bulunmamaktadır. Fakat doğru kullanıldığı zaman hormonları düzenlemektedir. Hormonların düzenlenmesi ile kilo verimi de daha kolay olabilmektedir.