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Giriş Tarihi: 30.3.2023 12:26

"Her baş dönmesi Vertigo olmayabilir"

Vertigo yani baş dönmesi; hareket olmamasına rağmen, kişinin kendisinin veya etrafındaki nesnelerin döndüğü hissine kapılmasına sebep olur. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Nöroloji Uzmanı Doktor Zeynal Tunç Vertigo hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Her baş dönmesi Vertigo olmayabilir

Nöroloji Uzmanı Doktor Zeynal Tunç, Vertigo'nun sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğunu dile getirerek, "Nöroloji ve KBB polikliniklerine en sık başvuru nedenlerinden birisi baş dönmesidir. Vertigo; İnsanlara kendisinin veya çevresinin döndüğünü hissettiren bir rahatsızlıktır. Kişinin günlük yaşamını olumsuz olarak etkiler ve günlük aktivitelerini yapmasına imkân tanımaz".

Genellikle dış, orta ve iç kulak hastalıklarının, merkezi sinir sistemi, kalp ve damar sistemi ya da metabolizma hastalıklarının sonucunda görülen bir rahatsızlık olduğunu belirten Tunç, sözlerine şöyle devam etti: "Baş dönmesinin en önemli temel nedenlerinden biri benign pozisyonel vertigodur. Bu durumda hasta genelde sabahları yataktan kalkarken şiddetli bir baş dönmesi hisseder ve âdeta duvara çarpar gibi bir his olur ve tekrar yatar bu şikâyetle bize başvurur. Bu tür baş dönmesi olan hastaları muayene ederken göz hareketlerine bakarız. Göz hareketleri neticesinde bazı manevralar yaparız ve bu manevralar neticesinde sorunun ne olduğunu tespit edip yüzde 90 bir tedavi şansı sağlamış oluruz. Kısaca söylemek gerekirse Vertigo ilaç tedavisinden ziyade manevra ile düzelen bir rahatsızlıktır. Vertigo durumu soğuk algınlığı, tümörler veya enfeksiyon gibi farklı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkıyorsa, altta yatan hastalığa göre ilaç veya farklı bir tedavi yöntemi önerebilir"

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"Her baş dönmesi Vertigo olmayabilir"
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