4,5 yaşındaki Yusuf Eymen artık daha dik ve uzun süre oturabiliyor

Seyfullah ve Fatma Nur Dağlı 7 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Dağlı çifti, 4,5 yıl önce ilk çocukları Yusuf Eymen'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Doğumdan sonra 4,5 ay kuvözde kalan minik Yusuf Eymen beyin kanaması geçirip, beyni su toplamaya başladı. Hemen ameliyata alınan Yusuf Eymen'e şant takılıp, yapay damar yerleştirildi. Bu ağır ameliyatı atlatan Yusuf Eymen'e Serabral Palsi tanısı konuldu. Hareketlerinde kısıtlılık olan Yusuf Eymen'de duyma sorunu da başladı.
'HİNDİSTAN'DA KÖK HÜCRE TEDAVİSİ GÖRDÜ'
Dağlı çifti çocuklarının sağlığına kavuşması için büyük bir mücadele içerisine girdi. Hindistan'da kök hücre tedavisi olduğunu öğrenen aile, 20 Ocakta Mumbai'de bulunan NEUROGEN Hastanesine gitti. Beyin ve Omurga rahatsızlıkları üzerine hizmet veren hastanede Yusuf Eymen başarılı bir operasyonla kök hücre tedavisi oldu. Ancak Yusuf Eymen'in 2 seans daha tedavi olması gerekiyor. Her bir seans ise 1 milyon 200 bin TL civarında. Hindistan'da 15 gün kaldıktan sonra tekrar Türkiye'ye dönen aile tedaviden oldukça memnun.
Baba Seyfullah Dağlı, "Yusuf Eymen'in konuşmalarında hareketlerindeki değişiklikleri çok net görebiliyoruz. Daha dik ve uzun süre oturabiliyor. Tedaviden önce destek 1 dakika bile oturamıyordu. Tedaviden sonra şimdi 10 dakikaya kadar desteksiz oturabiliyor. Bizi duyması, tepki vermesi daha da düzeldi. Daha önce bazı şeyleri yiyemiyordu. Şimdi yoğurt yiyip, çorbasını içebiliyor. Oturamaz, yürüyemez deniliyordu. Ama çok şükür bunları aşıyoruz. Daha da güzel olacağına inanıyorum. Hindistan'da onlarca ülkeden tedaviye gelenler vardı. Bu tedaviyle şifa bulanlarda var. İnşallah bizde onlardan biri olacağız" dedi.