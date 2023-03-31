4,5 yaşındaki Yusuf Eymen artık daha dik ve uzun süre oturabiliyor

Baba Seyfullah Dağlı, "Yusuf Eymen'in konuşmalarında hareketlerindeki değişiklikleri çok net görebiliyoruz. Daha dik ve uzun süre oturabiliyor. Tedaviden önce destek 1 dakika bile oturamıyordu. Tedaviden sonra şimdi 10 dakikaya kadar desteksiz oturabiliyor. Bizi duyması, tepki vermesi daha da düzeldi. Daha önce bazı şeyleri yiyemiyordu. Şimdi yoğurt yiyip, çorbasını içebiliyor. Oturamaz, yürüyemez deniliyordu. Ama çok şükür bunları aşıyoruz. Daha da güzel olacağına inanıyorum. Hindistan'da onlarca ülkeden tedaviye gelenler vardı. Bu tedaviyle şifa bulanlarda var. İnşallah bizde onlardan biri olacağız" dedi.