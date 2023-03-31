Yeryüzü Doktorları deprem bölgesinde 60 bini aşkın kişiye ulaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi üzerinden yaklaşık iki ay geçtiği halde devam ediyor. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken depremzedelere yönelik yardım faaliyetleri de devam ediyor. Yeryüzü Doktorları depremin ilk gününden itibaren bölgede sağlık çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Ramazan ayı boyunca gıda, sıcak yemek ve zekat yardımları yaptıklarını ifade eden Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, "Biz uluslararası bir dernek olduğumuz için uzak coğrafyalara da sağlık yardımı götürüyoruz. Ülke içerisinde de faaliyetlerimiz devam ediyor ama bu kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kalınca odağımızı uzaklardan yakına çevirdik. Önümüzdeki süreçte de uzakları ihmal etmeden yakına daha fazla hassasiyet göstereceğiz." diye konuştu.

"İNSANİ YARDIMDA GÜÇLÜ BİR DEVLET YAPILANMAMIZ VAR"

İnsani yardımın hizmet ettiği yerlerin daha çok dünyanın geri kalmış ülkeleri olduğuna dikkat çeken Güney, "O ülkelerde zayıf devletler veya uluslararası yardımlarla yapılanan sistemler var. Bizim ülkemizde güçlü bir devlet var ve sosyal meseleleri devletimiz kendine ödev olarak görüyor. Böyle bir devlet yapılanması varken onun yanında sivil toplum olarak konumlanmak da çok kolay değil çünkü devlet zaten bütün alanları kapatıyor. Çadır, battaniye, kıyafet, sıcak yemek dağıtmak görece kolay ama bir hastane kurulacağı zaman kamu otoritesinin buna izin vermesi ve alan oluşturması lazım. Bizim gibi sağlık ve sosyal psikolojik alanda faaliyet gösteren cemiyetlerin mutlak bir şekilde kamu otoritesinin düzenleyeciliği içerisinde bir alan oluşturması lazım yani sistemle uyumlu olmalı. Biz de bu kapsamda hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile hem de Sağlık Bakanlığı ile senkronize olarak çalışıyoruz. İlaç ve gıda tedariki ile uğraşıyoruz. Açtığımız sahra hastanelerinde de çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

"EN ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ KONU PSİKOSOSYAL DESTEK"

Deprem bölgesinde en çok önemsedikleri konunun psikososyal destek olduğunu dile getiren Güney, şunları söyledi: "Sağlıklı bir insanın bile psikolojisinin bozulduğu bu gibi afet durumlarında psikolojik sorunlar yaşayan insanlar daha da anormal davranışlar sergileyebiliyor. O yüzden böyle zamanlarda psikososyal destek sağlamak bina yapmak ya da yemek dağıtmak kadar önemli. Böyle zamanlarda akut faz geçtikten sonra toplumsal-sosyal örgütlenmeyi yeniden sağlamak, pazar kurmak, okul yapmak, komşuluk ilişkileri oluşturmak çok önemli. O nedenle biz bölgede psikososyal destek çalışmalarımıza yoğunluk vermeyi düşünüyoruz. O alanda ihtiyacın çok fazla olduğunu düşünüyoruz."

"ULUSLARARASI YARDIMLARA ARACILIK ETTİK"

Bu süreçte aynı zamanda uluslararası birçok derneğin ve kurumun da Türkiye için yardımlarında aracılık, yönlendirme ve mihmandarlık faaliyetleri yaptıklarını belirten Güney, şöyle devam etti: "Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, Malezya, Pakistan gibi pek çok ülkeden dernekler Yeryüzü Doktorları aracılığıyla ülkemize yardım ulaştırdılar veya onlar yardım için geldiğinde bizi aradılar biz onlara yardımcı olduk. Bunların yanında bazı siyasi ve sosyal gruplar tarafından yapılan insani yardımları çok değerli buluyoruz. Fakat bu yardımları üzerinden kendi mevcudiyet ya da konumlarının bir payandası haline getirme çabalarını çok gerçekçi bulmuyoruz. Kimin gelip gelmediği ile ilgili sorular sorulması bence yanlış. Bu yardımları kendi siyasi veya sosyal gruplarının propaganda aracı haline getirmeleri bizim nezdimizde de toplum nezdinde de itibar görmüyor. Genel olarak çok başarılı olsak da bu yönden bir eleştiriyi hak ediyoruz. Keşke böyle olmasa diyorum."

'ZEKATINIZ SAĞLIK OLSUN' KAMPANYASI

Öte yandan Zekât ve Fitre bağışlarını deprem bölgesi başta olmak üzere ihtiyaç sahibi bölgelere ulaştırdıklarına dikkat çeken Güney, "Bu süreç büyük bir hassasiyet içerisinde, zekâtın dini hükümlerde geçen zorunlu şartlarına göre yürütülüyor. Yeryüzü Doktorları olarak Ramazan ayı boyunca zekâtlar ile öncelikli olarak deprem bölgesinde ve insani krizin yaşandığı bölgelerde muayene, ameliyat, tedavi gibi sağlık ihtiyaçlarını gideriyoruz aynı zamanda beslenme sağlığı için de gıda kolileri ulaştırıyoruz." dedi.