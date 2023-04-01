Uzman Beslenme ve Diyet Uzmanı Er’den Ramazan’da beslenme tavsiyesi

Ramazan ayında hem sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Selin Er, iftarda ve sahurda nasıl beslenilmesi konusunda bazı tavsiyelerde bulundu. Er özellikle sahura kalkılmasının metabolizma için önemli olduğunu belirterek "Genel olarak Ramazan ayında konuyu incelediğimizde, uyku ve yeme-içme düzenimizin çok değiştiği bugünlerde durumu fırsata dönüştürebiliriz. Sahura kalkmayı alışkanlık haline getirmek yapılacak en doğru davranıştır, bu şekilde hem açlık süreniz azalır hem de metabolizmayı canlı tutmuş olursunuz. Sahurda yemek olarak da çorba, az yağla yapılmış zeytinyağlı yemekler veya hafif kahvaltılardan birisini seçmek en doğrusu olacaktır. Ya da yulaflı tarifler bu noktada sizlere kurtarıcı bir tercih olabilir. Sahurda çok tuzlu ve baharatlı yiyecekler yenilmemelidir" dedi.

İftar öğününüde önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Er "İftar öğünü de en az sahur kadar önemli, orucu bir çorba ile açılmak ve bir süre ara verdikten sonra yemeğe geçilmek doğru tercihtir. İftarda boş mideyi birden doldurmak ani tansiyon ve şeker yükselmelerine, mide barsak rahatsızlıklarına sebep olabilir. Tatlı seçiminizi iftardan hemen sonra yapmak yerine birkaç saat sonra ara öğünde tercih etmek ve ağır şerbetli tatlılar yerine hafif meyve tatlıları veya dondurma tüketmek daha sağlıklı olacaktır" dedi.

İftardan sonra yarım saat yürüme tavsiyesinde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Selin Er "Ramazanda hareketsizlik, bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına bile neden olabilir. İftardan sonra yarım saatlik yürüyüşler yapmak sindirimi kolaylaştırır. Ramazan süresince meyve tüketimi ihmal edilir. Günde en az 2 porsiyon meyveyi çiğ ya da şeker ilave etmeden pişirerek komposto olarak tüketmeye çalışın" ifadelerini kullandı.

Pişirme tekniklerine dikkat edilmesini sözlerine ekledi.