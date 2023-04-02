Sahura mutlaka kalkın

Sahuru atlayan kişilerin tüm gün yaşanılan açlık durumunu sadece bir öğüne sığdırmaya çalıştığını vurgulayan Gültaç Dayı Çamır, sahura kalkmadan oruç tutan kişilerde gün içerisinde hazım sorunu, metabolizmada yavaşlama ve bütün yenilen besinlerin vücutta yağ olarak depolanması gibi sağlık sorunlarının görüldüğünü belirtti.

Ramazan ayının sağlıklı geçirilmesi için önerilerde bulunan YDÜ Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı Çamır, oruç tutan kişiler kilo almak istemiyorsa mutlaka sahura kalkması gerektiğini ifade ederek, "Ramazan'da sahur kahvaltının yerine geçecektir. Unutmayın kahvaltı günün en önemli öğünü olduğuna göre sahurda Ramazanın en önemli öğünüdür. Sahurda hazmı ve sindirimi kolay, yüksek enerji içeren, proteinli besinler tercih edilmelidir. Çorba, kahvaltılık gibi besinlerin tercih edilmesi daha doğrudur" diye konuştu.

Sahurda en az bir litre, iftar ve sonrasında ise bir buçuk veya iki litre su içilmesi gerektiğini kaydeden Çamır, "İftarda uzun süreli açlıktan sonra hızlı ve çok yemek yenilmemelidir. Başlangıç için kahvaltılıklar ve hurma yerinde bir karar olacaktır. Daha sonrasında 1 kase çorba ile devam edebilirsiniz. Çorbadan sonra 30 dakikalık bir ara hem midenizi dinlendirecek hem de kan şekerinizin çok hızlı yükselmesini engelleyip kilo almanıza engel olacaktır. Sonrasında ise hafif yemek tercihleriyle devam etmelisiniz. Izgara et veya tavuk, kıymalı veya etli sebze yemekleri, hatta fırında veya buğulama balık alternatifleri tercihleriniz arasında olmalı" şeklinde konuştu.

Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişilerin Ramazan pidesine dikkat etmesi gerektiğini de belirten Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, şu uyarılarda bulundu:

"Ramazanda kilo almak istemiyorsanız ve yediğiniz pide miktarını azaltabilir ya da pideyle vedalaşıp tam buğday ekmeğiyle devam edebilirsiniz. Şerbetli ve hamurlu tatlılar da bir anda fazla kalori aldırarak kilo almanıza neden olur. Bu tarz tatlıların yerine küçük bir parça güllaç veya bir porsiyon sütlü tatlı yiyebilirsiniz. Ancak düşük kalorili tatlılarda olsa tatlı tüketimini de sınırlandırın. Özellikle her gün tatlı yemekten kaçının."