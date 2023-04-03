“İftar ve sahur arasında ara öğün yapın”

Ramazan ayında doğru beslenmeyle ilgili olarak açıklama yapan İç Hastalıkları Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Tayyibe Saler, ara öğünün önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Saler, "Ramazan'da ana öğünler iftar ve sahur olarak yapılmaktadır. Bu iki ana öğün arasında iki de ara öğün olmalıdır. Bu ara öğünlerde yoğurt, kurutulmuş meyveler, sütlü tatlılar, az şekerli kompostolar tercih edilmelidir" dedi.

RAMAZAN BİR TÜR DETOKS PROGRAMI

Oruç tutanlar için beslenme düzeninin Ramazan ayında diğer zamanlara göre belirgin bir şekilde farklılık gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Saler, "Ramazan dışındaki günlerde, üç ana öğün, ara öğünler, besinlerin emilim hızı ve mide boşalma zamanı düşünüldüğünde, aslında vücudumuz günün büyük bir bölümünde beslenmektedir. Kişiler bu yönüyle bir yandan beslenirken bir yandan da beslenme ve besinlerin metabolizması sırasında açığa çıkan toksik maddeleri farklı organlarla atma çabasındadır. Bu bakımdan Ramazan ayında insan vücudu bir çeşit detoks programına girmiş oluyorlar. Fakat Ramazan ayında diğer zamanlardan farklı olarak, günlük alınması gereken enerji, protein, mineral, su, yağ oranlarında değişiklik yapılmasına gerek yoktur" diye konuştu. Prof. Dr. Tayyibe Saler, Ramazan ayında beslenmeyle ilgili şu bilgileri verdi:

ÖĞÜNLERDE NASIL BESLENELİM?

Ramazan ayında günlük yapılan öğün sayısının üçten ikiye düşmektedir. Bu iki ana öğün arasında iki de ara öğün olmalıdır. Bu ara öğünlerde yoğurt, kurutulmuş meyveler, sütlü tatlılar, az şekerli kompostolar tercih edilmelidir. İftarla sahur arasında susama hissi olmasa dahi günlük ihtiyacımız olan 8-10 bardak su da içilmelidir. Sıvı ihtiyacı kahve ya da çaydan karşılanmamalıdır.

İFTARDA NE YİYELİM?

Kişi sofraya 16-18 saatlik bir açlıktan sonra sofraya oturmuş olsa dahi yeme konusunda aceleci olmamalı, besinleri tam çiğneyerek yavaş yemelidir. Başlangıç yemeği olarak mideyi zorlamayacak peynir, zeytin, domates gibi kahvaltılık ya da çok sıcak olmayan bir çorba seçilmeli. 5-10 dakikalık bir aradan sonra ana yemeğe geçilmelidir. Çok az yağlı et yemeği ya da sebze yemeği ve salata yenilmelidir. Pirinç pilavı, beyaz ekmek yerine glisemik indeksi daha düşük yani kan şekerini daha yavaş yükselten besin olan bulgur pilavı, kepekli ekmek, kepekli undan yapılmış erişte gibi besinler tercih edilmelidir.

SAHURDA NE YİYELİM?

Sahurla iftar arası çok uzun bir süre olduğundan açlık süresini azaltmak ve sağlıklı oruç tutmak için mutlaka sahura kalkılmalıdır. Sahurda iftara göre daha hafif fakat daha uzun süre tok tutan besinler tercih edilmelidir. Protein kaynağı olan ve bolca vitamin içeren yumurta, süt, süt ürünleri tok tutması açısından da sahur için uygun besinlerdir. Yine protein içeriği yüksek, lifli yapıları nedeniyle, oruçluyken sıkça görülen kabızlık sorununu da gideren uzun süre tokluk hissi veren nohut, kuru fasulye, mercimek gibi kuru baklagiller yenilmelidir. Vitamin desteği açısından sahurda olduğu gibi İftarda da yeşil sebzeli besinler tercih edilmelidir. Belli bir beslenme programı olan ve günün belirli saatlerinde ilaç kullanan kronik hastalar oruç tutma konusunda mutlaka doktorunun tavsiyelerine göre hareket etmelidir.