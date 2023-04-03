Mide Botoksu yaptıracaklara uzman uyarısı

Endoskopik bir işlem olan ve hiçbir zararı olmayan Mide botoksu işleminin son zamanlarda bazı hastalarda istenmeyen sonuçların olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Mustafa Başar, uzman kişiler tarafından yapılmayan ve bazı kriterleri göz önüne alınmadığı zaman istenmeyen sonuçların alındığını ve tedavinin başarılı olamayacağını belirterek Mide Botoksunun bu konuda tecrübesi olan uzmanlara yaptırılmasını ve yaptırmadan önce hastanın iyi bir şekilde muayene edilmesini tavsiye etti.

Özellikle yaz aylarının gelmesi ile zayıflamak isteyen çoğunlukla bayanlar arasında tercih edilen mide botoksu müdahalesi, bu konuda uzman tecrübesi olmayan ve bazı kriterlerin yerine getirilmemesi sonucu istenmeyen olayların yaşanmasına da sebep veriyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Başar mide botoksu yaptıracak kişilerin iyi bir muayeneden sonra bazı kriterlerin uygulandığı ve uzman ve bu konuda tecrübesi olan genel cerrahlara yaptırıldığı takdirde hiçbir zararın olmadığını belirterek, "Endoskopik olarak midenin belirli bölgelerine Botilinum toksini enjekte edilmesi esasına dayanan nispeten yeni bir kilo verme yöntemidir. Mide botoksu aslında kilo vermek isteyen herkese uygulanabilir. Şu unutulmamalı, bu işlem bir obezite cerrahisi değildir"

UYGULANMASI İÇİN BAZI KRİTERLER SÖZ KONUSUDUR

Diyet ve sporla gerektiği gibi kilo veremeyenler için uygun bir yöntem olduğunu belirten Op. Dr. Başar" Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan ve obezite cerrahisi ile başarı elde edilebilecek hastalarda mide botoksu faydalı olmayacağından bu hastalarda önerilmez.

Mide botoksu uygulanacak hastaların vücut kitle indeksi 40'ın altında olmalıdır. Yani vücut kitle indeksi 27-35 arası olan 10-20 kilo fazlalığı olan diyet ve egzersiz ile kilo veremeyen bireylerde uygulanır. Bu noktada fazla kiloları olan ama ameliyat edilecek kadar da obez olmayan ve kilo vermek isteyen hastalar ideal hasta grubunu oluşturur. Midesinde ülser veya gastrit olan hastalarda ise öncelikle bu hastalıkların uygun tedavisi gerçekleştirildikten sonra mide botoksu uygulanabilir

Botoks yıllardır tıp alanında kullanılmaktadır ve uzman hekim tarafından doğru dozajda uygulandığında her hangi bir zararın olmadığını belirten Op. Dr. Başar, Uzman hekim tarafından uygun dozajda yapıldığı takdirde ve standart bir endoskopik işlem olduğundan literatürde bildirilmiş önemli bir mide botoksu zararı bulunmaktadır. Özellikle kas hastalığı olanlar ve botoksa karşı alerjisi olan kişilerde işlemin uygulanması uygun değildir.

Mide Botoksu yapanların bir diyetisyen gözetiminde beslenmesine dikkat etmelerini tavsiye eden Op. Dr. Başar, Mide botoksu da dahil olmak üzere hiç bir yöntemin kilo verdirme garantisi yoktur. Mide botoksuna mucizevi tedavi gibi davranmak doğru değildir. Mide botoksunun iştahı azaltıcı etkisi olduğu ve diyete yardımcı olduğu bilinmekle beraber, botoks uygulaması sonrası yüksek karbonhidratla beslenen hastalarda başarısız olma ihtimali de mevcuttur. Mide botoksu uygulandıktan 2-3 gün içinde acıkma hissi azalır. 2 haftadan sonra kilo verme görülmeye başlanır. Hedeflenen 10-20 kilo verilir. Botoks uygulaması sonrası beslenmeye dikkat edilmelidir. Mide botoksu sonrası özellikle fast food tarzı aşırı yağlı ve karbonhidrat içerikli beslenmemek gerekir. Mümkün olduğunca sağlıklı beslenme programına bağlı kalınarak botoks uygulamasından maksimum fayda sağlanabilir. Fastfood gibi hızlı tüketilen gıdalar, asitli içecekler tüketilmesi zararlı olduğunu sözlerine ekledi.