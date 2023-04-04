Kızılay’dan gönüllü kan bağışçılarına çağrı

Saygılı, asrın felaketinin ardından vatandaşların kan bağış çağrılarına gösterdiği yoğun ilgi ile Kızılay kan stokları istenilen seviyeye ulaştığını, Ramazan ayının başlaması ile kan stoklarında ciddi oranda düşüşlerin baş gösterdiğini kaydetti. Saygılı, "Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşanıyor Ancak Ramazan ayında da hastanelerin kan ihtiyaçları aynı oranda devam ediyor ve kana ihtiyaç duyulan hasta sayısı azalmıyor" dedi.

Saygılı, deprem sonrasında vatandaşların kan ihtiyacının yüzde 100 oranında karşılandığını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın duyarlılığı ve yoğun desteği sayesinde Kızılay Ulusal Kan Stok Seviyesi 90 bin ünite seviyelerine çıkmış ve depremzede vatandaşlarımızın ve tüm hastanelerin kan ihtiyaçları yüz 100 oranında karşılandı. Gerek depremden büyük hasar gören illerdeki Kızılay kan hizmet birimlerinin zarar görmesi gerekse Ramazan ayı nedeni ile kan bağışı sayılarında ciddi düşüş yaşanıyor. Deprem bölgesinde büyük yıkımın yaşandığı illerdeki kan bağış organizasyonları hala yapılamıyor" diye konuştu.

Kızılay olarak, iftar sonrasında da Kan Hizmet Birimlerini açık tuttuklarını vurgulayan Saygılı, "Kızılay kan bağışlarının devam etmesi ve stokların tekrardan istenilen seviyelere gelmesi için geçmiş yıllarda da olduğu gibi mesai saatlerini değiştirdi. Kan bağışçıları, iftar sonrası da kan bağışında bulunabiliyor" şeklinde konuştu.