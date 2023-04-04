Ramazan’da ağız kokusunu engellemek nelere dikkat edilmelidir?

ORUÇLUYKEN AĞIZ KOKUSUNU ENGELLEMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Oruç tutarken nefesinizi ve ağzınızı taze tutmanıza ve Ramazan ayında ağız sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak bazı ipuçları şu şekilde sıralanabilir:

GÜNDE İKİ KEZ DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN

Plak oluşumunu azaltmak için iftar ve sahurdan sonra 2-3 dakika dişlerinizi florürlü diş macunu ile fırçalayın. Dişlerinizi fırçalamak, ağız kokusuna neden olabilecek yiyecek parçacıklarını ve bakterileri gidermeye yardımcı olur.

DİŞ ARASI YARDIMCILARI KULLANIN

Dişlerinizi günlük olarak diş ipi ve diş arası fırçaları gibi diş arası yardımcıları ile temizlemeyi unutmayın. Bu araçlar, diş fırçanızın ulaşamadığı, ulaşılması zor yerlerden yiyecek ve plakları çıkararak diş eti hastalığına yakalanma şansınızı azaltabilir.

DİLİNİZİ TEMİZLEYİN

Ağzınızı sağlıklı ve taze tutmak için dilinizdeki ağız bakterilerini çıkarmak için bir dil kazıyıcı kullanın. Bu, dildeki bakteriler buna neden olabileceğinden ağız kokusunu önleyebilir. Bu yüzden dilinizi düzenli olarak temizlediğinizden emin olun.

BAZI BESİNLERDEN UZAK DURUN

Ağız kokusunu önlemek için orucunuzu açarken soğan, sarımsak ve baharat gibi besinlerden uzak durun. Bunlar ağzınızda hoş olmayan bir koku bırakabilir. Bunun yerine, besin parçacıklarını ve bakterileri yok edebilen salatalık ve kereviz gibi su oranı yüksek yiyecekler tüketin.

BOL SU İÇİN

Oruç tutmadığınız zamanlarda bol bol su için ve ağız kokusuna neden olabilecek yemek artıklarının dışarı atılmasına yardımcı olun. İftar ile sahur arasında en az 8-10 bardak su içmeyi hedefleyin. Ağzınızı nemli tutmak için iftarda bol su içeren meyve ve sebzeler yiyebilirsiniz.

KAFEİN VE ŞEKERLİ YİYECEKLERİ SINIRLAYIN

Su kaybını önlemek için kahve ve çay gibi kafeinli içeceklerden kaçınmak en iyisidir. Daha fazla su kaybetmenize neden olabilecek idrar söktürücü etkileri vardır. Şekerli yiyecekler ağızda bakteri üremesini teşvik ederek ağız kokusuna neden olabilir. İçme suyu veya bitki çayları daha iyi bir seçenektir.

DİŞLERİNİZİ FIRÇALAMAK İÇİN BEKLEYİN

İftardan sonra, dişlerinizi fırçalamadan önce 30-60 dakika beklemek en doğrusudur. Bu, tükürüğünüze yiyecek parçacıklarını doğal olarak temizlemesi için yeterli zaman verir ve ağzınızın normal PH seviyesine dönmesini sağlar.

DİŞ HEKİMİNİZİ DÜZENLİ OLARAK ZİYARET EDİN

Dişlerinizi ve diş etlerinizi sağlıklı tutmak için, kişiselleştirilmiş bir diş planı için diş hekiminizi görmek ve etkili bir ağız hijyeni rutini uygulamak önemlidir.

GARGARA KULLANIN

Alkolsüz bir gargara kullanmak, ağız kokusuna neden olan bakterileri öldürmeye yardımcı olabilir. Alkol ağzınızı kurutabilir ve ağız kokusunu kötüleştirebilir, bu nedenle alkolsüz bir seçenek aramak önemlidir.

SİGARA İÇMEYİN

Sigara içmek sadece ağız kokusuna neden olmakla kalmaz, aynı zamanda diş eti hastalığına ve diğer ağız sağlığı sorunlarına da yol açabilir. Sigara içiyorsanız, Ramazan ayında bırakmayı deneyin ve en azından mümkün olduğunca azaltın.

ORUÇLUYKEN AĞIZ KOKUSU NEDEN OLUR?

Kötü ağız hijyeni: Düzenli olarak diş fırçalamamak ve diş ipi kullanmamak ağızda bakteri birikmesine neden olarak ağız kokusuna neden olabilir.

Protezlerin yanlış temizlenmesi: Protezler tıpkı gerçek dişler gibi bakteri tutabilir ve iyi temizlenmezse ağız kokusuna neden olabilir.

Burun, sinüs, boğaz veya sindirim bozuklukları: Ağız kokusu diğer ağız dışı durumların bir belirtisi olabilir.

Diş ve ağız problemleri: Çürük, diş eti hastalığı ve diğer ağız problemleri ağız kokusuna neden olabilir.

Belirli hastalıklar: Gerd, diyabet, böbrek hastalığı, karaciğer sorunları ve solunum yolu enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarının ağız kokusuna neden olabileceğini söyledi.

İpuçlarına uyarak Ramazan ayında oruç tutarken ağız kokusunu önleyebilir ve ağız sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ağız hijyeni rutininize öncelik vermeyi unutmayın ve oruç sırasında nefesiniz hala kötüyse veya ağız sağlığınızla ilgili sorularınız varsa diş hekiminize danışın.