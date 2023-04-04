Ramazanda sahur öğününü atlamamak gerekir

Ramazan ayının oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay olduğunu dile getiren Doç. Dr. Sarıakçalı "Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğününü atlamamak gerekir. Sahura kalkmadan oruç tutmak veya sahurda sadece su içmek bireyin sağlığında sakınca oluşturabilir." diyerek sahurun önemine dikkat çekti.

SAHUR ÖĞÜNÜNÜ ATLAMAMAK GEREKİR

Ramazan ayının oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay olduğunu dile getiren Doç. Dr. Sarıakçalı "Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğününü atlamamak gerekir. Sahura kalkmadan oruç tutmak veya sahurda sadece su içmek bireyin sağlığında sakınca oluşturabilir. Sahura kalkmanın nedenlerinden biri de kan şekerinin erken saatlerde düşmesini engellemek ve buna bağlı olarak günün daha verimli geçmesini sağlamaktır. Sahur öğünü, aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden oluşmamalıdır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltılık ya da çorba, zeytinyağlı yemekler veya yoğurttan oluşan bir öğün tercih edilmelidir." dedi.

SUSAMA HİSSİNİZ OLMASA BİLE SIK SIK SU İÇİN

İftarda sağlıklı beslenmenin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Sarıakçalı "İftara peynir, domates ve zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği ile devam edebilirsiniz. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin. İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine, sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç gibi) veya meyve tatlıları tercih edilmesi uygun olacaktır. Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz." İfadelerini kullandı.

Ayrıca Doç. Dr. Sarıakçalı, iftardan 1-2 saat sonra yapılacak 30-40 dakikalık yürüyüşlerin de sindirime yardımcı olacağını dile getirdi.