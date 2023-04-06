Eritrosit (MCV) Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda MCV Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Demektir, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

MCV kan hücrelerinin durumda olduğunu haber veren tam kan ölçümü parametrelerinden birisidir. MCV düşüklüğü yahut yüksekliği bazı rahatsızlıkların ve eksikliklerin habercisi olabilir. MCV değeri, kişinin günlük hayatını etkileyen rahatsızlıkları sonucu başvurduğu sağlık kuruluşu tarafından yapılan tam kan sayımı testiyle ölçülür.

MCV Nedir?

MCV değeri kişinin kırmızı kan hücreleri yani diğer ismiyle eritrosit hücrelerinin boyutu hakkında bilgi verir. MCV değeri düşük veya yüksek olabilir ama çoğunlukla kansızlık (anemi) şüphesinde özellikle bakılan bir değerdir. MCV değeri hastalık tanısı için tek başına değil, diğer kan değerli ile birlikte değerlendirilir.

MCV Düşüklüğü Ne Demek?

Kandaki MCV oranının 80fl'nin altında olması MCV düşüklüğü durumudur. Yapılan kan testi sonucunda kandaki MCV oranı düşük ise kırmızı kan hücrelerinin her birinin hacmi ve boyutu olması gerekenin altındadır. Bu durumda tıpta mikrositik anemi olarak bilinen alyuvarların olması gerektiğinden küçük olması, üzerinde durulur.

MCV düşüklüğü Hangi Hastalıklarda Görülür?

Kırmızı kan hücreleri olması gereken hacme ve boyuta sahip değilse MCV değeri düşüktür ve bu bir takım rahatsızlıklar ve eksiklikler neticesinde görülen durumdur. Bu rahatsızlıklar genelde anemik rahatsızlardır.

MCV değeri mevcut olan aneminin tipini saptamak için önem teşkil eden bir değerdir. MCV düşüklüğüne sebep olan rahatsızlıkları şöyle sıralayabiliriz;

B6 vitamini eksikliği

Kronik kan kaybı ( şiddetli regl, ülser, hemoroit)

Akdeniz anemisi

Demir eksikliği anemisi

Kurşun ve alüminyum zehirlenmesi

Kronik rahatsızlıklar

Yeme bozukluğu ( nevroza, anoreksiya, bulimia )

MCV Yüksekliği Neden Olur?

Tam kan sayımı testi sonucu MCV değerinin 100fl'nin üzerinde olduğu yani her bir kırmızı kan hücresinin olması gerekenden büyük boyutta olması durumuna, tıpkı MCV düşüklüğü gibi bir takım rahatsızlıklar ve eksiklikler sebep olabilir.

Eğer kandaki MCV değeri yüksek oranda ise bu duruna makrositik anemi denir. MCV yüksekliğine sebep olan rahatsızlıkları ve diğer etkenleri şöyle sıralayabiliriz;