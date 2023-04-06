Nötrofil (NEU) Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda NEU Yüksekliği Ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

NEU yani nötrofil bağışıklık sistemine zarar veren bakteri ve hastalıklarla savaşan beyaz kan hücreleridir. Kandaki beyaz kan hücrelerinin yani akyuvarların yüzde 50-70 oranını nötrofiller oluşturur. Vücudun bağışıklık sisteminin ayakta kalabilmesi ve olası hastalılara karşı kendini koruyabilmesi için beyaz kan hücreleri büyük önem teşkil eder.

NEU Nedir?

NEU diğer ismiyle nötrofil vücuttaki enfeksiyon ve hastalıkla en ön sırada savaşan, kemik iliği tarafından üretilen beyaz kan hücreleridir. Nötrofiller zararlı mikroorganizmaları bastırır ve bu mikroorganizmaları öldüren enzimleri serbest bırakarak enfeksiyon ve mantarla mücadele eden beyaz kan hücreleridir.

Bağışıklık sisteminin temel taşlarından olan nötrofillerin bir başka ismi de NEUT diye geçer. Nötrofil sayısı, farklı enfeksiyon ve hastalık durumlarına göre düşüklük yahut yükseklik gösterebilir.

NEU Yüksekliği Ne Demek?

Kan tahlili sonucunda vücuttaki nötrofil yüksekliği kişinin enfeksiyon veya mantara bağlı bir hastalık geçirdiği ve vücutta tiroid iltihabı, böbrek yetmezliği, romatoid artrit, hemolitik anemi, hepatit, kanser gibi hastalıkların belirtisi olabilir.

Kandaki nötrofil sayısının artması vücutta herhangi bir enfeksiyonun olduğu ve bağışıklık sisteminin bununla mücadele ettiğinin işaretidir. Tabi ki kesin görüş, diğer kan sonuçlarıyla birlikte değerlendirme yapacak olan uzman hekimlerin görüşüdür.

NEU Kaç Olursa Tehlikelidir?

Normal bir kanda nötrofil sayısı 1500 civarında olmalıdır ve bu sayı 8000 üzerine çıkmışsa bir hastalığın göstergesi olabilir.

Bahsi geçen hastalıklar böbrek, tiroid, anemik ve kanser türü hastalıklar olabilir bu durumda uzman hekimlere başvurulması en sağlıklı yoldur.

Nötrofil (NEU) Sayısı Nasıl Yükselir?

Düşük nötrofil sayısı durumunda bağışıklığı güçlendirmek ve kandaki NEU sayısını yükseltmek için A, B, C, E vitaminleri, çinko, demir ve selenyum alımı fayda sağlayacaktır. Ayrıca nötrofil düşüklüğü yaşayan kişiler protein bakımından besleyici gıdalar tüketmelilerdir.

Tavuk, kırmızı et, hindi, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi yiyecekler hem protein hem de B12, A vitaminleri ve demir bakımından zengin gıdalardır. Nötrofil düşüklüğüne karşı antioksidanlarda faydalı olduğu için C vitamini içeren portakal, yeşilbiber, kivi, çilek, brokoli, maydanoz, havuç gibi meyve ve sebzelerin tüketilmesi, aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağı ve bağışıklık kuvvetlendirici yeşil çay tüketimi yararlı olacaktır.

Tabi ki kişinin uzman hekimine danışarak varsa eğer diğer hastalıkları göz önüne alınarak beslenme programı oluşturması en doğrusudur.

NEU Düşüklüğü Neyin Belirtisidir?

Kandaki nötrofil sayısında ciddi oranda düşüklük kişinin bağışıklık sisteminin zayıf olduğunun göstergesi olabilir lakin bazı vakalarda nötrofil düşüklüğünün kalıtsal olduğu da görülmüştür. NEU düşüklüğü durumunda bağışıklık sisteminin vücudu hastalıklardan koruyamadığının işareti olabilir.

Yetersiz beslenme ve vitamin eksikliği, anemi, otoimmün hastalıklar, viral enfeksiyonlar, fazla antibiyotik kullanımı, kemik iliğini etkileyen kanser türleri ve kemoterapi alınması durumlarında vücudun ihtiyacı olan nötrofil üretimi gerçekleşemez.