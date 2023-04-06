PDW nedir? Kanda PDW değeri yüksekliği ve düşüklüğü ne demektir? Kan tahlili normal PDW değerleri

Platelet Distribution Width kısaltması yani Trombosit Dağılım Genişliği anlamına gelen PDW nedir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her insanda normal değerde olması gereken PDW kimi zaman yüksek kimi zaman ise düşük çıkmaktadır. Hal böyle olunca PDW nedir, PDW değerleri gibi durumlar araştırılmaya başlandı. Peki; PDW nedir? Kan tahlilinde PDW değeri yüksekliği ve düşüklüğü ne demektir? Normal PDW değerleri...

PDW NEDİR?

PDW, trombosit dağılım genişliği olarak bilinir. Kanda bulunan trombositlerin ve kan pulcuklarının büyüklüğü, yoğunluğu ve dağılımları hakkında bilgi veren ölçümdür. Kan ölçümü şeklinde değerlendirilir. Bu değerlendirmeler, uzman kişiler tarafından yapılabilir.

TROMBOSİT NEDİR?

Trombosit, kan pıhtılaşmasını sağlayan hücrelere verilen isimdir. Düşük ya da yüksek çıkması anormallik olarak kabul edilir. Renksiz hücre parçalarıdır.

PDW TESTİ NEDEN YAPILIR?

Vücuttaki kemik iliğinin çalışması ile ilgili bir problem varsa belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler nedeniyle PDW ölçümü, uzmanlar tarafından yapılması istenir. Sebepleri ise; belirlenmeyen sebepler, burun kanamaları, küçük yaralanma ve kesiklerdeki aşırı kanama durumları, iç kanamalar, mor lekeler, sürekli oluşan kızarıklıklar gibi durumlar olabilir.

PDW YÜKSEKLİĞİ NEDENLERİ

Bir tür iltihap

Enfeksiyonlar

Anemi

Bazı kanser türleri

Doğum kontrol hapı kullanımından kaynaklı bazı hastalıklar

PDW DÜŞÜKLÜĞÜ İLE YÜKSEKLİĞİ NEDENLERİ

PDW testi sayesinde; plateletlerin yaşlılığı ya da gençliği ölçülebilmektedir. Bunlar ne kadar büyükse o kadar genç, ne kadar küçükse de yaşlı olurlar. PDW anormalliği ise, vücuttaki sorunların gelişimi olarak değerlendirilir.

PDW DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ

Hepatit ve benzeri gibi viral enfeksiyonlar

Kızamık oluşumu

Kanser

Bazı ilaçların yan etkileri

PDW DÜŞÜKLÜĞÜ TEDAVİSİ

PDW düşüklüğü durumunda buna neden olan durum ya da hastalık tespit edilir ve ona göre bir çizelge oluşturulur. Bu faktörlerin düzeltilmesi ile zamanlar PDW normal düzeyine dönecektir. PDW testi tek başına herhangi bir hastalığı teşhis etmek için yeterli bir test değildir. Tek başına bu test ile hastalık tanısı konulamaz.

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