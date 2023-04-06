Eritrosit (RBC) Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda RBC Yüksekliği Ve Düşüklüğü Ne Demektir, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

RBC diğer ismiyle eritrosit kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir protein türüdür. RBC düşüklüğü ve yüksekliği birçok kişide oluşabilecek durumdur. Bazen geçici olarak gözüken bu yükseklik ve düşüklükler bazen de bir takım rahatsızlıkların habercisi olabilir.

RBC Nedir?

RBC yani eritrosit kemik iliğinde üretilen, kırmızı kan hücrelerinde bulunan demir yüklü bir protein türüdür. Eritrositler kırmızı renklidir ve bu özelliği sayesinde kana kırmızı rengini verir.

Aynı zamanda RBC kan elamanlarının ve kanın yapısını şekillendirmekle görevlidir. Eritrositler vücuda akciğer yoluyla giren oksijeni alıp düğer dokulara ulaştırmak ve o dokulardaki zararlı karbondioksitleri alıp vücuttan atılmasını sağlamakla görevlidir.

RBC Yüksekliği Neden Olur?

Yapılan kan tahlili sonucu yüksek RBC değeri, vücuttaki oksijen- karbondioksit döngüsünün yeterli miktarda gerçekleşmemesi ve buna bağlı olarak kemik iliği tarafından fazla miktarda eritrosit üretiyor olduğunu işaret eder.

RBC yüksekliğine neden olan bir takım rahatsızlıklar ve diğer etkenleri şöyle sıralayabiliriz;

Kalp ve damar rahatsızlıkları

Böbrek hastalıkları

Kemik iliği hastalıkları

Akciğer ve alt solunum yolu hastalıkları

Az su tüketimi

Aşırı sigara tüketimi

Uyku apnesi

Karbonmonoksit zehirlenmesi

RBC Düşüklüğü Neden Olur?

Tam kan sayımı testi sonucu RBC değerinin hastanın yaş aralığında olması gereken değerden düşük çıkması durumudur. Düşük RBC değeri genellikle anemik rahatsızlıklarını işaret ediyor olabilir. Eritrosit düşüklüğüne sebep olan bazı rahatsızlıklar ve eksiklikleri şöyle sıralayabiliriz;

Tiroid hastalıkları

Kemik iliği yetmezliği

Epilepsi

Böbrek rahatsızlıkları

B12 ve B6 vitamini eksiklikleri

Demir ve folat eksiklikleri

Yetersiz beslenme

Anemi

İç ve dış kanamalar

Kanser ilaçları

RBC Kaç Olursa Tehlikelidir?

RBC değeri düşük veya yüksek çıktığı zaman bazı durumlarda var olan sorunları haber veriyor olabilir. RBC değerinin yaş aralığı ve cinsiyetlere göre farklı normal seviyeleri vardır.

Bu seviyelerin dikkate değer şekilde düşük veya yüksek çıkması doktor tarafından incelemeye alınır. RBC değerinin normal aralık seviyeleri yaş ve cinsiyete göre şöyledir;

Kadınlarda bulunan eritrosit miktarı 4,2 – 5,4 milyon aralığında olmalıdır.

Erkeklerde bulunan eritrosit miktarı 4,7 – 6,1 milyon aralığında olmalıdır.

Bebek ve çocuklarda normal eritrosit aralıkları her yaş grubu için değişkenlik gösterir.

RBC Yüksekliği Belirtileri Nelerdir?

RBC yüksekliği mevcut kişilerde bazı belirtiler olabilir. Bu belirtiler başka bir sebepten de kaynaklanıyor olabilir bu yüzden en sağlıklısı uzman doktorlara başvurulması ve doktorların tavsiyelerine uyum sağlamak olacaktır. RBC yüksekliği yaşayan kişilerdeki bazı ortak belirtileri şöyle sıralayabiliriz;