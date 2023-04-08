SMA’lı Sümeyye için kritik süreç başladı

Diyarbakırlı İbrahim ve Fidan Kurtalış çiftinin ikinci çocukları Sümeyye'ye daha 6 aylıkken Spinal Musküler Atrofi (SMA) teşhisi konuldu. Aile Diyarbakır Valiliğinden aldığı izinle kızları için yardım kampanyası başlattı. Maddi durumu iyi olmayan ailenin evi Sümeyye'nin tedavisi için uygun olmaması nedeniyle gönüllerin desteğiyle aile İstanbul'a taşındı. İstanbul'un birçok köşesinde stantlar kurarak kızlarının tedavi parasını denkleştirmeye çalışan Kurtalış çifti, kampanyanın 34. ayında yüzde 48'e ulaşabildi.

KIZIM İÇİN KRİTİK DÖNEM BAŞLADI

Kızı Sümeyye için kritik dönemin başladığını belirten baba İbrahim Kurtalış; "Ben Diyarbakır'da inşaat işçiliği yaparak geçimimi sağlıyordum. Sümeyye benim 2. çocuğum. Kızıma 6 aylıkken SMA teşhisi konuldu. Diyarbakır'daki evimiz Sümeyye'nin sağlığı açısından sıkıntılı olduğu için gönüllülerin desteğiyle İstanbul'a taşındık. Şuanda sürekli kampanyalar için eşim ve ben sokaklardayız. Kızım için kritik süreç başladı. Sümeyye şuanda 11 buçuk kiloya ulaştı.

Kampanyamızın tamamlanması için önümüzde kritik bir süreç var. Bu süreçte Sümeyye'nin kilo almaması gerekiyor. O yüzden kızımı birçok gece yarı aç şekilde uyutuyoruz. Şu anda kampanyanın 34. ayındayız ve yüzde 48'lik dilime ulaştık. Bugüne kadar sosyal medya yayınları ve sokaklara açtığımız stantlar ile esnafa bıraktığımız kumbaralarla bu orana ulaştık. Tek umudumuz kampanya sona ermeden kızımın tedavisi için gerekli olan parayı toplayabilmek. Yardımseverlerden kızıma destek olarak nefes olmalarını istiyorum" diye konuştu.