Yumurtalık dokunu dondur menopoz yaşını geciktir

Kariyer planları, değişen hayat şartları ve sağlık sorunları nedeniyle bebek sahibi olma yaşı da gecikiyor. Son dönemde tercih edilen yumurtalık dokusu dondurma tedavisi, bebek sahibi olmak isteyen kadınlara umut oluyor. Tüp Bebek - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Murat Keskin 'yumurtalık dokusu dondurma' hakkında bilgi verdi. Dr. Keskin, "Erken dönem menopoz, kanser tedavileri veya herhangi bir nedenle yumurtalıkları ameliyat ile alınmak zorunda kalan kadınların yumurta dokusu dondurma yöntemi sayesinde doğurganlıkları korunmaktadır. Dondurulan yumurtalık dokusu kür halinde özel yöntemler ile çözülerek yine cerrahi olarak yumurtalıklara yerleştirilir ya da transplante edilir" dedi.Dr. Keskin, "Kadınlar yumurtalıklarında yumurta dolu olarak doğarlar ve ergenlikten itibarende her ay bir tane yumurta yumurtlayarak gebe kalma ve çocuk sahibi olma şansı yakalarlar" diyerek, şunları söyledi: "Bununla beraber her ay gelişen bu yumurtadan salgılanan östrojen denen kadınlık hormonu cilt, kalp, kemik metabolizması, cinsellik gibi vücudun tüm bölümlerinin sağlıklı olmasına katkıda bulunmaktadır. Ancak bu yumurtalarında bir ömrü vardır ve her kadın eninde sonunda bu yumurtaları kaybederek menopoza girmektedir." Kadınlar ortalama 49-50 yaşlarında regl görmemeye başlasalar da yumurtalıklardaki sağlıklı yumurtalar ortalama 45 yaş civarında bitmeye başladığını söyleyen Dr. Keskin, "Kadınların yaklaşık yüzde 1'inde de erken menopoza rastlanmaktadır. Kadın menopozda östrojen hormonunun azalmasıyla birlikte de erken dönemde ateş basması, nefes darlığı, çarpıntı, psikolojik sorunlar, geç dönemde de kemik erimesi, kalp hastalıkları gibi çeşitli problemler yaşamaktadır. Günümüzde insan hayatının uzaması ile kadınlar hayatlarının önemli bir kısmını menopozda geçirmektedir. Bunun için de çeşitli hormon tedavileri uygulanabilmekle beraber az da olsa meme kanser riskini artırdığına dair bulgular var olduğundan her kadına uygulanmamaktadır. Bu amaçla kadının uzun yıllar daha kendi yumurtalıklarından üretilen östrojen hormonundan mahrum kalmaması sağlanarak menopoz geciktirilebilmektedir" dedi.Bilindiği gibi kanser tedavilerinde uygulanan kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemler ya da yumurtalık ameliyatları gibi cerrahi işlemlerin kadınlarda yumurtaların zarar görmesine neden olduğunu söyleyen Dr. Keskin, "Bu hastaların çocuk sahibi olma şansları yok denecek kadar azalabileceği gibi tamamen de bitebilir. Kanser tedavisi görecek kız çocuklarında ve doğurmamış kadınlarda çocuk sahibi olabilme şanslarını koruyabilmek amacıyla yirmi yıldan uzun süredir uygulanan yumurtalık dondurma yöntemleri daha da gelişmiş ve günümüzde dondurulan yumurtalık dokusu tekrar hastanın kendisine nakledilerek çocuk sahibi olabilmeleri sağlanmaktadır" dedi.Yumurtadokusunu dondurma yönteminin artık deneysel olmaktan çıkıp, klinik uygulamada yerini aldığını söyleyen Dr. Keskin, şöyle dedi: "Bu yöntemi geçen yıldan bu yana biz de uyguluyoruz. Yumurta dondurmaya göre en önemli avantajı binlerce yumurta dondurulabilmesidir. Bilindiği gibi günümüzde doğurganlığı korumak için daha yaygın uygulanan yumurta dondurma yöntemi ile dondurulabilecek yumurta sayısının sınırlı olması, bu yöntemin önemli bir dezavantajıdır."Keskin, bu çalışmaların, yumurtalık dokusunu dondurma ve tekrar nakletme yönteminin menopozu da geciktirebileceği fikrini verdiğini de söyleyerek "Menopoza girmeden önce alınıp dondurulacak yumurtalık dokusu menopoz sonrası tekrar hastaya nakledilerek yumurtalık fonksiyonlarının devam ettirilmesi ve böylece yine kendi östrojen hormonuna kavuşması mümkündür. Üstelik dondurulan yumurtalık parçaları tek seferde değil bölünerek birkaç kez bu işlem tekrarlanarak kadının uzun yıllar menopoza girmemesi sağlanabileceği öngörülmektedir" diye konuştu.