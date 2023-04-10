Glutatyon Nedir? Glutatyon Tedavisi Ne İşe Yarar, Faydaları Neler, Kimlere Uygulanır?

Glutatyon nedir sorusu, araştırılması ve cevap bulunması gereken bir konudur. Önemli bir antioksidan türü olan glutatyonun etkisini öğrendiğinizde yapılan tedavi yöntemine hayranlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Glutatyon tedavisi nedir, glutatyon ne işe yarar gibi soruların cevabını bularak sağlık alanına ilginizin daha da artacağına emin olabilirsiniz. Konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm konuları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Glutatyon Nedir?

Güçlü bir antioksidan olan glutatyon, vücudu toksinlerden temizleyen önemli bir proteindir. Vücutta oluşan zararlı toksinlere karşı koruma sağlayan bu antioksidan hakkında günümüzde birçok araştırma sonucu mevcuttur. Söz konusu ürün, bu özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir. Sağlıklı bir yaşam için son derece etkili olan glutatyon molekülü, glisin, sistein ve glutamin amino asitlerini içerir.

Vücudu hastalıklara karşı koruma etkisi olan glutatyon, kanser, kalp ve damar hastalıkları, yaşlanma ve kronik rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasında da önemli bir role sahiptir. Bu güçlü molekül, vücuttaki ağır metallerin, toksik maddelerin ve serbest radikallerin dışarı atılmasını sağlar. Doğal bir mucize olan glutatyon ile vücut sağlıklı bir yapıya kavuşur. Glutatyon, doğal bir metabolizma sonucu vücutta üretilir ve insanın sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlar. Söz konusu molekül özellikle beyin ve karaciğer hücrelerinde etkisini gösterir.

Cilt Dostu Glutatyonun Faydaları Nelerdir?

Yukarıda da değindiğimiz gibi glutatyon, son derece faydalı bir moleküldür. Glutatyonun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Cildin yenilenmesi ve parlaklığının artmasında etkilidir.

Yaşlanma karşıtı özelliğe sahiptir.

Zaman içerisinde vücutta biriken ağır metallerin dışarıya atılmasını sağlar.

Alkol ve sigara kullanımından kaynaklı olarak vücutta oluşan olumsuzlukların önlenmesine yardımcı olur.

Kas ve eklem ağrılarının etkisini azaltır.

Kanda bulunan protein, enzim, billirubin oranının artmasına destek olur.

Vücut ısısını artırarak enerjik olmayı sağlar.

Uyku kalitesinin daha iyi seviyeye çıkmasında etkilidir.

Kasların dayanıklılığını artırır.

Kas kütlesinin artmasına destek olur.

Özellikle yaşlı kişilerdeki insülin direncinin artmasını sağlar.

Parkinson belirtilerinin en aza indirilmesinde etkilidir.

Uyku apnesi hastalığının tedavisinde iyileştirici etkisi vardır.

Cildin beyazlaması ve genç görünmesine destek olur.

Otizm ve alzheimer hastalığının tedavisinde iyileştirici role sahiptir.

Glutatyon Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Glutatyon tedavisi, tüm dünyada yaygın olarak bilinen ve uygulanan bir tedavi yöntemidir. Vücuttaki serbest radikallerin yok edilmesini ve bunlardan kaynaklı oluşan hastalıkların tedavisini sağlayan bu uygulamanın herhangi bir yan etkisi de yoktur. Zaten vücutta bulunan bir bileşen olduğu için risk ya da komplikasyon durumu söz konusu değildir.