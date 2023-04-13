Çorba ile ana yemek arası 15 dakika mola verin

Ramazanda kilo almamak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli uyarılarda bulunan Uzman Diyetisyen Hatice Sultan Kirişçi, "Ramazan'da kilo sorunu yaşamamak için öncelikle sahur yapmadan asla oruç tutmayın. Sahur ve iftarda şeker içeriği düşük gıdalar tüketin. Mideyi yoran hamurlu yiyecekler, aşırı yağlı börekler ve yağda kızartılmış yiyeceklerden kaçının" dedi.Kan şekeri düşüklüğünün besin tüketimini artırdığını dile getiren Uzm. Dyt. Kirişçi, şu bilgileri verdi: "Ramazan ayında yapılan araştırmalara göre; uzun süren açlık sonrasında düşen kan şekerimizle birlikte, günlük almamız gereken enerjiyi vücudumuz sağlayamadığından vücut kendini korumaya alıyor ve yavaşlatıyor. Yani metabolizmamız normal zamana göre Ramazan ayında çok daha yavaş çalışıyor. Düşen kan şekerimizin etkisiyle iftar sırasında her şeyi yemek istiyoruz. Beyaz unlu gıdalardan özellikle Ramazan ayının baş tacı sıcacık Ramazan pidemizin porsiyon kontrolünü ayarlayamıyoruz. Ve ertesi gün acıkmamak için doysak bile börekler, çörekler, çerezler tüketmeye devam ediyoruz."İftardan sonra tatlı tüketme isteğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Kirişçi, "İftardan sonra genellikle çoğumuz 'Yemeğin üstüne tatlı da ne güzel gider' deriz. İftarınızı yaptıktan sonra üstüne tatlı yeme hissinin gelmesi çok normaldir. Çünkü akşama kadar dibe çökmüş kan şekerimizi şeker içeriği yüksek besinler tüketerek birden yükseltiyoruz. Bu tür ani düşüş ve yükseliş kan şekerimizin dalgalanmasına neden oluyoruz. Bunun sonunca tatlı krizi yaşıyoruz. Bu nedenle tatlı krizlerini minimumda yaşamak istiyorsanız, glisemik inseksi düşük besinler tercih edin" dedi.UZMDyt. Kirişçi, Ramazanda kilo almamak için dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:Öncelikle sahur yapmadan asla oruç tutmayın.Sahur ve iftarda da kilo kontrolünü sağlamak için şeker içeriği düşük gıdalar tüketin.Tok tutması için protein ve lif yönünden zengin besinler tüketmeye çalışın. (Süt, kefir, tam buğday ekmeği, yumurta, koyu yeşil yapraklı sebzeler)Ramazanda bağırsak hareketleri yavaşladığından kabızlık durumu söz konusu olur. Bağırsak hareketlerinin düzenli çalışması için; 2.5-3 litre su tüketin.Lif oranı yüksek çiğ sebze, meyve. Şekersiz kurutulmuş meyve, komposto tüketimini arttırın.Hamurlu yiyecekler, aşırı yağlı börekler ve yağda kızartılmış yiyecekler mideyi yoracağı için kaçınılmalı.Aşırı baharatlı gıdalar gün içinde daha fazla susatacağı için kaçınılmalı.UZM. Dyt. Kirişçi, iftarda dikkat edilmesi gereken unsurları ise şu şekilde sıraladı:Bağırsak hareketlerinin düzelmesi için ilk önce çorba içilmeli.Bir kepçe çorba içtikten sonra ana yemeğe geçmeden mutlaka 15 dakika ara verin. Çünkü beyne tokluk sinyali 15 dakika sonra geliyor. Bu sayede daha az besin tükettiğinizi göreceksiniz.Ana yemeğinizde protein olmasına dikkat edin. Çünkü protein tokluk hissi sağladığı için Ramazan döneminde bizim kurtarıcımızdır. Et, tavuk, balık, hindi ya da etli sebze yemeği, yoğurt, ayran tüketebilirsiniz. Haftada 1-2 kez de kurubaklagil tüketmeyi ihmal etmeyin.RAMAZAN ayında fiziksel aktiviteyi ihmal etmemiz gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Kirişçi, "İftardan 1,5 saat sonra 1 saat yürüyüş yapılmalı. Sahurdan sonra hemen yatılmamalı. Evde 5-6 dakikalık yürüyüş ya da kısa egzersiz hareketleri uygulanmalı" dedi.