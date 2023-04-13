Prof. Dr. Özgirgin: "Vertigo dengeyi etkileyerek düşme ve kırık riskini artırır"

Her sene nisan ayı içerisinde düzenlenen Dünya Vertigo Farkındalık Haftası çerçevesinde Uluslararası Vestibüler (Denge Sistemi) Derneği bir basın toplantısı düzenlendi. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu, Türkiye'de ise milyonlarca kişiyi etkileyen vertigo (baş dönmesi) semptomu hakkında bilgi veren Özgirgin, "Vertigo nöbeti birkaç saniye, saat, gün sürebilir. Ataklar her yaşta ortaya çıkabilir, ancak en yaygın yaşlılarda görülür. 60 yaş üzeri kişilerin yaklaşık yüzde 20'sinde ve 80 yaş üzeri kişilerin yüzde 85'inde vertigo ve baş dönmesi görülür" dedi.

DEPREM DENGE SORUNLARINI ARTTIRDI

Özgirgin, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye nüfusunun yüzde 15'inde denge sorunlarının arttığını, gizli kalan dengesizlik ve baş ağrısı sorunlarının ortaya çıktığını açıkladı. Özgirgin, "Deprem, etkilediği alanda yaşayan kişilerde bir akut baş dönmesi etkileşimi oluşturmuştur. Kişinin denge platformu performansı bozulmuştur. Bu grup hastalarda vestibüler rehabilitasyon ve antidepresan ilaçlardan yararlanılmaktadır" diye konuştu.