Online iş hayatı omurga sağlığını kötü etkiledi

Özel bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hülya Şişli, koronavirüs salgınında virüs ile teması azaltmanın çaresi olarak, toplumsal teması azaltmak, sosyal yaşam alanlarını olabildiğince izole etmek, dört duvar arasına hapsolmak zorunda kalındığını, bunun da uzun dönemde bel ve boyun ağrılarını artırdığına dikkat çekti. Dr. Şişli, şu bilgileri verdi: "Yüz yüze eğitim yerine evden sürdürülen çevrim içi eğitimin yaygınlaşması, işlerin home ofise taşınması yeni yaşam tarzımız olarak benimsendi. Değişen yaşam tarzlarımızın tıbbi sonuçları kaçınılmazdı. Teknoloji çağının gereği olarak artan ekran bağımlılığı da zirveye ulaştı. Akıllı telefonların ölçtüğü ekran sürelerimiz bunu kanıtladı.""Eğitim ve iş yaşamı dışında, sosyal yaşamı da ekran başında sürdürmek, saatlerce sabitlenen boyun pozisyonu kas ağrılarına neden oldu" diyen Dr. Şişli, şöyle devam etti: "Evde geçirilen zamanın uzaması ile oturma şekil ve süre ilişkisi ve buna bağlı olarak postürün olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz oldu. İleri yaşta olan bireylerin pandemi ile birlikte hareket alanlarının ve alışkanlıklarının değişmesi, kronik hastalıklarının seyrini, özellikle de düşme riski ve sonuçlarını olumsuz etkiliyor. Esnek çalışma saatlerinin kas esnetmeye fırsat bulunamayan zamanlara dönüşmesi, masa başı çalışma düzeninin kanepede dizüstü bilgisayara taşınması, mola verildiğinde yapılan küçük yürüyüşlerin ev içinde sınırlanması, ev içi ağır objelerin yerinin değiştirilmesi gibi ek nedenlerle, pandemi boyunca bel ve boyun ağrıları yakınmalarının sıklaştığını söyleyebiliriz."Derin nefes alarak, omuz başlarınızı kulak seviyenize kadar yükseltin, yavaşça nefes verirken omuzlarınızı indirin. Gevşeme için önemli bir başlangıçtır.Boyun eklem hareketlerinizi, öne arkaya ve iki yana bakma tarzında olmak üzere, günde iki kez, onar tekrarla yapınız. Böylece, boyun kaslarınıza yeterli miktarda germe uygulayınız.Günde iki kez, onar tekrarla, her iki omuz başı ile yukarı ve arkaya doğru küçük daireler çevirin. Esneklik kazanmak için doğru bir adım olacaktır.Oturma sürelerinizi azaltın, ayakta durma sırasında kollarınızı baş üzerinde kaldırarak, tüm gövdeye germe uygulayın, bunun için gün içinde her fırsatı değerlendirin.Günde iki kez, onar tekrarla, kollarınız yukarıda, gövdenizi iki yana esnetin. Bel çevresi kaslarınızın esnemesi için yararlı olacaktır.Günde iki kez, onar tekrarla, kollarınızı iki yanınıza açarak, arkaya doğru esnetin. Sırt kaslarınızın çalıştırılmasını sağlayacaktır.Günde en az 30 dakika olacak şekilde, açık havada yürüyün.DR. Şişli, omurga sağlığı için şu egzersiz ve fiziksel aktivite önerilerinde bulundu:Omurga sağlığınız için doğru yatak, yastık ve uyuma pozisyonlarınızı sorgulayın.Kullandığınız sandalye, masa, bilgisayar ekranı gibi unsurlara ve bunlara bağlı olarak oturma ergonomisine dikkat edin.Sabit, statik pozisyonların saat başı, en fazla iki saat aralıklarla değiştirilmesine özen gösterin."Bizfizyoterapistleredoğrudan yada sosyal medyaaracılığı ile iletilenbu yakınmalarınartmasının, fizik tedavimerkezleri vehastanelere başvuruoranlarını nasıl etkilediğinebakıldığındaise oldukça ilginç verilerlekarşılaşılıyor"diyen Dr. Şişli, şunlaradikkat çekti:"Pandemi öncesiistatistiklere bakıldığında,hayatlarındaen az bir kez bel ağrısıgeçirmiş kişilerinyüzde 90 oranlarındaolduğu, acil servisbaşvurularının yüzde3-5 aralığında olankısmının şiddetli belağrıları ile ilişkiliolduğu görülürken,toplum sağlığı ileilgili uluslararasıaraştırma sonuçları,Kovid-19 kapanmadönemleri sırasında,bel ağrısı sıklığı veşiddetinde artış olduğunugösteriyor.Kovid-19 hastalığınıgeçiren hastalarınkas iskelet sistemiyakınmaları incelendiğindeise sıklıklayorgunluk, omurgave kas ağrıları, en sıkolarak da sırt ağrılarınınsaptandığınısöyledi.