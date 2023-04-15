Kemik iliği kırık kemiklerin ilacı değil

Kemik iliğinin faydaları saymakla bitmiyor. Kolajen bakımından son derece zengin olan ilikli kemik, gençleşmek isteyenlerin de kemik sağlığı için de çoğu kez bir numaralı şifa deposu olarak gösteriliyor. Kemik iliğini kaynatıp suyunu içerek ya da iliği yiyerek kemiklerinizin daha güçleneceği ve herhangi bir kırık ya da kireçlenmede son dererece onarıcı olduğu ileri sürülüyordu. Ancak, araştırmalar kemik iliğinin özellikle kırıklar, çatlaklar veya kireçlenmelerde hiçbir faydasının olmadığı yönünde... İstanbul Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Karaman, "Kemik iliğinin kırık kemiklerde herhangi bir faydasının olmadığı klinik tecrübelerimizde ve yapılan çalışmalarda gösterilmiştir" diyerek, son noktayı koydu.Op. Dr. Karaman, "Bir kırık olduğunda ya da kireçlenmede halk arasında 'hemen kemik iliği kaynatılıp içilmesi' şeklinde bir inanış var. Hastalar da hemen buna uyup, şifa niyetine bol kan yapıcı sakatat türevi çorba ve yemekler yapıyorlar. Bu doğru değil" dedi. Op. Dr. Karaman, "Yaşlı hastaları özellikle bu konuda uyarıyoruz" diyerek, şunları söyledi: "Bu hastanın kırığı var, dizinde, kalçasında kırık var. Kırık kaynasın diye yağlı yağlı paçalar, kemik iliğinden çorbalar içilmemeli. Bu ürünler aşırı yağlı olduğu için hastanın tansiyonunu yükseltiyor, ayrıca da kemiği onarmıyor. Böyle bir etkisi yok. Bu bilim insanları tarafından ispatlanmış. Bilimsel dayanakları var."Hastalarının da kendisine 'Hocam, kemik iliği kaynatıp içsem, kırıklarım hızlıca onarılır mı?' diye sorduklarını belirten Op. Dr. Karaman, "Hocalarımız da bu konuda bizleri yetiştirirken, sık sık uyarılarda bulunuyordu. Tıp camiasında mutlaka yapılmaması gerekenler arasında. Bunun için ben de hastalarımı sıklıkla bu konuda uyarıyorum. Çünkü kemik iliği içeren çorbalar iyileştirmiyor" dedi.OP.Dr. Karaman, halk arasında kireçlenme olarak geçen dizde, omuzdaki ağrıların çözümsüz olmadığını da söyleyerek, bu tip hastalarda çok ileri evrelerde ameliyatın düşünüldüğünü belirtti. Op. Dr. Karaman, alternatif tedavileri ise şöyle sıraladı:Oral ağızdan alınan kıkırdak perapatları öneriyoruz.Diz içine enjeksiyon uygulamaları yapıyoruz. Şu anda en son dönemde en güncel tedavi 'Stroma Vasküler Fraksiyon' yani karın yağından dize kök hücre yağ transferi yapıyoruz.İlk başta ortopedistlerin buluşu olan PRP (Platelet Rich Plasma) her alanda kullanılmaya başlandı. Hastanın kendi kanını alıp, bir cihazla ayrıştıktan sonra hastanın dizine enjekte ediyoruz. Bunun içinde çok iyi büyüme faktörleri var. Bunlar, o hasarlı diz bölgesinde kanlanmayı, iltihaplanmayı da baskılıyor.Halk arasında 'horoz ibiği' denilen enjeksiyonlar uyguluyoruz. Bunlar da diz eklemindeki sıvının içerdiği materyallerin birinin ilaç sanayi tarafından üretilmiş hali. Bu aslında dizin içerisinde olan bir sıvı. Hyalüronik asit, dizin eklem içerisinde bu sıvının yanına ek olarak uygulanması işlemi.OP. Dr. Karaman, "Kırık olduğunda veya kireçlenmelerde biz hastalarımıza en çok D vitamini öneriyoruz" diyerek, şunları söyledi: "D vitamini içeren yiyecekler, bol bol güneşe çıkma, kalsiyum içeren yiyecekler, dengeli beslenme reçeteleri veriyoruz" dedi.KIRIKLARDA özellikle sigara içilmemesini hastalara tembihlediklerini söyleyen Op. Dr. Karaman "Kesinlikle sigara içilmemeli. Sigara ile birlikte demli çay, çikolata ve kakaonun da olumsuz bir etkisi var" dedi.