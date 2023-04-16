Mevsim değişti soğuk algınlığına dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mazhar Çelikoyar, "Soğuk algınlığına yakalanmamak için nasıl önlem almalıyız?", "Bu hastalığı hafif atlamak mümkün müdür?" sorularının yanıtını verdi. Çelikoyar, "Soğuk algınlığı gezegenimizin en yaygın hastalığıdır desek abartı olmayacaktır. İnsanlar yaşamlarının içinde defalarca soğuk algınlığına yakalanırlar. Bu hastalık, çoğu kez soğuklarla ilişkilendirilse de sıcak sayılabilecek havalarda da karşımıza çıkabilir. Mevsim geçişleri de artmasında etkendir" dedi.Soğuk algınlığını tanımlarken, "Genelde soğuk maruziyetine hazırlıksız yakalanmış olmanın sonucudur'' diyen Op. Dr. Çelikoyar şunları söyledi: "Kişinin kendisini giysileriyle koruyamadığı ya da başka nedenlerden ötürü bağışıklığının zayıf olduğu bir zamanda soğuk adeta çarpar. Dilimizde bu durumu ifade etmek için çok sayıda terim duyarız. 'Cereyanda kaldım', 'üşüttüm', 'rüzgâr fena çarptı' gibi. Soğuk algınlığı denince akla gelmesi gereken mikrobik hastalıklardır. Vücudumuzda sessiz sakin duran kimi mikropların, direnç düşmesini fırsat bilip harekete geçmesinin yanı sıra, salgınlar şeklinde seyreden bulaşlar da soğuk algınlığına yol açabilir."Op. Dr. Çelikoyar, soğuk algınlığının tipik belirtilerini ise şöyle sıraladı: "Burun akıntısı, üşüme, bazen titreme, hafif ateş olarak sayılabilir. Bunlara ek olarak öksürük, kırgınlık kimi hastalarda ön plana çıkabilir. İshal ve kusma ise soğuk algınlığı belirtisi değildir. Bulaşıcı bazı hastalıklar ishal ve kusmaya yol açabilir."Vitaminden zengin turunçgiller, yeşil yapraklı sebze tüketin.Sigaradan uzak durun. l İyi ve kaliteli uyku çok önemli.Şeker ve aşırı hamur tüketimi vücuda zarar verir.Bağışıklığı güçlendirmek için spor yapın.Soğukalgınlığının çoğu zaman herhangi bir ilaç tedavisine gerek duymaksızın iyileşeceğini söyleyen Op. Dr. Çelikoyar, "Eskilerin dediği gibi 'ilaçla 1 haftada, ilaçsız 7 günde' geçecektir. Verilecek ilaçlar, rahatsız eden belirtileri azaltmaya yönelik olacaktır. Soğuk algınlığı, salgın hastalıklardan ayırt etmekte zorlanılıyorsa mutlaka uzman hekim tarafından tetkik edilmeli. Ve testler yapılmalıdır" diye konuştu.Soğuk algınlığını, grip ve Kovid'den ayıran belirtilerini ise Op. Dr. Çelikoyar, şöyle anlattı: ''Pandemi döneminde dünyaca yeni bir mikrop tanıdık; Kovid-19. Bu hastalık bir soğuk algınlığı gibi belirebiliyor ve kolay bulaşıyor. Boğaz ağrısı. Burun akıntısı da yapabiliyor. Ayrıca geçtiğimiz kış, grip (influenza) da çok yaygın olarak görüldü. Bu hastalıkta yaygın vücut ağrıları, halsizlik, öksürük, burun akıntısı görülebiliyor. Soğuk algınlığı çoğu kez grip ve Kovid'e göre daha hafif seyrediyor. Yani ateş hiç olmayabilir. Kırgınlık varsa da daha hafif seyredecektir. Genellikle burun akıntısı, hafif halsizlikten ibaret kalacaktır.''OP. Dr. Çelikoyar, soğuk algınlığına yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı: "Kişinin genel sağlığını koruyucu davranması önemli. Düzenli uyku, sağlıklı beslenme, fiziksel olarak aktif olma, başta sigara olmak üzere zararlı maddelerden kaçınma en önemli dört başlık olarak sayılabilir.''Dr. Çelikoyar, soğuk algınlığında en iyi ilacın dinlenmek olduğunu söyleyerek, bağışıklığı güçlendirmek için şu önerilerde bulundu:Soğuk algınlığı geçiren kişi mümkün olduğunca evine, odasına, hatta yatağına çekilip dinlenmesi gerekir.Su ve sıvı tüketimini artırmak iyi olacaktır.Çay-kahve gibi idrar söktürücü ve dolayısıyla vücudu susuz bırakan sıvılardan uzak durun. Bunun yerine su, ıhlamur, zencefil gibi karışım çaylar, çorba için.