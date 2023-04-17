Çikolata kisti annelik şansını azaltıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Işıl Gencer, "Endometriozis, rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalıktır. En sık olarak yumurtalıklar, fallop tüpleri ve pelvis'i örten dokuda görülür" dedi.Dr. Gencer, çikolata kisti yani endometriozisin bazı kadınlarda hiç belirti vermezken, bazılarında ise etkili ağrı kesici ilaçların kullanılmasını gerektirecek kadar şiddetli ağrı ve gebe kalmada zorluğa neden olduğunu söyledi.Endometriozis adı verilen durumun yumurtalıklarda oluşmasına 'çikolata kisti' adı verildiğini ifade eden Dr. Gencer, tedavinin ağrıyı hafifletme ve kistlerin büyümesini önleme amaçlı olduğunu söyledi.Genetik faktörlerin, bağışıklık sistemi problemlerinin ve hormonal değişikliklerin çikolata kisti gelişiminde rol oynadığını söyleyen Dr. Gencer, çikolata kisti hakkındaki bilinmeyenleri anlattı.Dünya çapında 176 milyon kadının endometriozisten yani çikolata kistinden etkilendiğini dile getiren Dr. Gencer, "Kadınların yüzde 5 ila 10'unda ve gebe kalmada zorluk yaşayanların yüzde 30-50'sinde endometriozis görülüyor. Ayrıca pelvik ağrı yaşayan ergenlik dönemindeki genç kızların yüzde 50 ila 60'ında bu sağlık sorunu yaşanıyor" dedi.Belirtilerinin her kadında farklılık gösterdiğini aktaran Dr. Gencer şunları söyledi:"Ağrı, adet öncesi, adet dönemi ve cinsel ilişki sırasında artabilir. Ayrıca alt karın bölgesi, bel bölgesi veya sırtta da ağrıya neden olabilir. Adet döngüsünü etkiler ve adet düzenini bozar. Kist büyüdükçe, idrar yaparken veya bağırsak hareketleri sırasında ağrı görülebilir. Yumurtalık fonksiyonlarını etkiler ve kısırlığa neden olabilir."Çikolata kisti tedavisininhastanın semptomlarına,yaşınave kistinboyutuna görebelirlendiğiniaçıklayan Dr.Gencer, tedavisiiçin neleryapıldığınışöyle açıkladı:"Kişiyeözel tedavileruygulanır. Tedaviseçenekleriarasında ağrı ve iltihabıazaltmak içinilaçlardan destek alınır.İlaç tedavisinin yeterliolmadığı durumlardabüyük veya semptomatikçikolata kistleri ise cerrahi olarakçıkarılabilir."Çikolata kistlerinin kadınlarda ağrıya neden olduğunu söyleyen Dr. Gencer "Çikolata kistleri kadınların işe ve okula gitmelerini engelleyecek kadar çok ağrıya neden olabiliyor. Ve kadınların hayat kalitelerini düşürüyor" ifadelerini kullandı.Çikolata kistlerinin ameliyatında laparoskopik cerrahiden faydalanıldığını belirten Dr. Gencer "Minimal invaziv bir yöntemdir ve kısa bir iyileşme süresi gerektirir. Diğer bir tedavi çeşidi olan hormonal tedavi ise özellikle ağrılı semptomlarda önerilebilir" dedi.