Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Çikolata kisti annelik şansını azaltıyor
Giriş Tarihi: 17.4.2023

Çikolata kisti annelik şansını azaltıyor

Kadınların yüzde 10’unda endometriozis yani çikolata kisti görülüyor. Dünya çapında 176 milyon kadın bu hastalıktan muzdarip. Kadınların annelik şansını da azaltıyor

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Çikolata kisti annelik şansını azaltıyor
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Işıl Gencer, "Endometriozis, rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalıktır. En sık olarak yumurtalıklar, fallop tüpleri ve pelvis'i örten dokuda görülür" dedi.



GEBE KALMAYI ETKİLİYOR
Dr. Gencer, çikolata kisti yani endometriozisin bazı kadınlarda hiç belirti vermezken, bazılarında ise etkili ağrı kesici ilaçların kullanılmasını gerektirecek kadar şiddetli ağrı ve gebe kalmada zorluğa neden olduğunu söyledi.
Endometriozis adı verilen durumun yumurtalıklarda oluşmasına 'çikolata kisti' adı verildiğini ifade eden Dr. Gencer, tedavinin ağrıyı hafifletme ve kistlerin büyümesini önleme amaçlı olduğunu söyledi.
Genetik faktörlerin, bağışıklık sistemi problemlerinin ve hormonal değişikliklerin çikolata kisti gelişiminde rol oynadığını söyleyen Dr. Gencer, çikolata kisti hakkındaki bilinmeyenleri anlattı.



SİNSİ BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR
Dünya çapında 176 milyon kadının endometriozisten yani çikolata kistinden etkilendiğini dile getiren Dr. Gencer, "Kadınların yüzde 5 ila 10'unda ve gebe kalmada zorluk yaşayanların yüzde 30-50'sinde endometriozis görülüyor. Ayrıca pelvik ağrı yaşayan ergenlik dönemindeki genç kızların yüzde 50 ila 60'ında bu sağlık sorunu yaşanıyor" dedi.



BÜYÜK KİST KISIRLIĞA NEDEN OLUR
Belirtilerinin her kadında farklılık gösterdiğini aktaran Dr. Gencer şunları söyledi:
"Ağrı, adet öncesi, adet dönemi ve cinsel ilişki sırasında artabilir. Ayrıca alt karın bölgesi, bel bölgesi veya sırtta da ağrıya neden olabilir. Adet döngüsünü etkiler ve adet düzenini bozar. Kist büyüdükçe, idrar yaparken veya bağırsak hareketleri sırasında ağrı görülebilir. Yumurtalık fonksiyonlarını etkiler ve kısırlığa neden olabilir."



KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ
Çikolata kisti tedavisinin hastanın semptomlarına, yaşına ve kistin boyutuna göre belirlendiğini açıklayan Dr. Gencer, tedavisi için neler yapıldığını şöyle açıkladı: "Kişiye özel tedaviler uygulanır. Tedavi seçenekleri arasında ağrı ve iltihabı azaltmak için ilaçlardan destek alınır. İlaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda büyük veya semptomatik çikolata kistleri ise cerrahi olarak çıkarılabilir."

KADINLARIN İŞE GİTMESİNE ENGEL OLUYOR
Çikolata kistlerinin kadınlarda ağrıya neden olduğunu söyleyen Dr. Gencer "Çikolata kistleri kadınların işe ve okula gitmelerini engelleyecek kadar çok ağrıya neden olabiliyor. Ve kadınların hayat kalitelerini düşürüyor" ifadelerini kullandı.

LAPOROSKOPİK CERRAHİDEN FAYDALANILIYOR
Çikolata kistlerinin ameliyatında laparoskopik cerrahiden faydalanıldığını belirten Dr. Gencer "Minimal invaziv bir yöntemdir ve kısa bir iyileşme süresi gerektirir. Diğer bir tedavi çeşidi olan hormonal tedavi ise özellikle ağrılı semptomlarda önerilebilir" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çikolata kisti annelik şansını azaltıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA