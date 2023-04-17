Çikolata kisti annelik şansını azaltıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Işıl Gencer, "Endometriozis, rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalıktır. En sık olarak yumurtalıklar, fallop tüpleri ve pelvis'i örten dokuda görülür" dedi.
GEBE KALMAYI ETKİLİYOR
Dr. Gencer, çikolata kisti yani endometriozisin bazı kadınlarda hiç belirti vermezken, bazılarında ise etkili ağrı kesici ilaçların kullanılmasını gerektirecek kadar şiddetli ağrı ve gebe kalmada zorluğa neden olduğunu söyledi.
Endometriozis adı verilen durumun yumurtalıklarda oluşmasına 'çikolata kisti' adı verildiğini ifade eden Dr. Gencer, tedavinin ağrıyı hafifletme ve kistlerin büyümesini önleme amaçlı olduğunu söyledi.
Genetik faktörlerin, bağışıklık sistemi problemlerinin ve hormonal değişikliklerin çikolata kisti gelişiminde rol oynadığını söyleyen Dr. Gencer, çikolata kisti hakkındaki bilinmeyenleri anlattı.
SİNSİ BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR
Dünya çapında 176 milyon kadının endometriozisten yani çikolata kistinden etkilendiğini dile getiren Dr. Gencer, "Kadınların yüzde 5 ila 10'unda ve gebe kalmada zorluk yaşayanların yüzde 30-50'sinde endometriozis görülüyor. Ayrıca pelvik ağrı yaşayan ergenlik dönemindeki genç kızların yüzde 50 ila 60'ında bu sağlık sorunu yaşanıyor" dedi.
BÜYÜK KİST KISIRLIĞA NEDEN OLUR
Belirtilerinin her kadında farklılık gösterdiğini aktaran Dr. Gencer şunları söyledi:
"Ağrı, adet öncesi, adet dönemi ve cinsel ilişki sırasında artabilir. Ayrıca alt karın bölgesi, bel bölgesi veya sırtta da ağrıya neden olabilir. Adet döngüsünü etkiler ve adet düzenini bozar. Kist büyüdükçe, idrar yaparken veya bağırsak hareketleri sırasında ağrı görülebilir. Yumurtalık fonksiyonlarını etkiler ve kısırlığa neden olabilir."
KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ
Çikolata kisti tedavisinin
hastanın semptomlarına,
yaşına
ve kistin
boyutuna göre
belirlendiğini
açıklayan Dr.
Gencer, tedavisi
için neler
yapıldığını
şöyle açıkladı:
"Kişiye
özel tedaviler
uygulanır. Tedavi
seçenekleri
arasında ağrı ve iltihabı
azaltmak için
ilaçlardan destek alınır.
İlaç tedavisinin yeterli
olmadığı durumlarda
büyük veya semptomatik
çikolata kistleri ise cerrahi olarak
çıkarılabilir."
KADINLARIN İŞE GİTMESİNE ENGEL OLUYOR
Çikolata kistlerinin kadınlarda ağrıya neden olduğunu söyleyen Dr. Gencer "Çikolata kistleri kadınların işe ve okula gitmelerini engelleyecek kadar çok ağrıya neden olabiliyor. Ve kadınların hayat kalitelerini düşürüyor" ifadelerini kullandı.
LAPOROSKOPİK CERRAHİDEN FAYDALANILIYOR
Çikolata kistlerinin ameliyatında laparoskopik cerrahiden faydalanıldığını belirten Dr. Gencer "Minimal invaziv bir yöntemdir ve kısa bir iyileşme süresi gerektirir. Diğer bir tedavi çeşidi olan hormonal tedavi ise özellikle ağrılı semptomlarda önerilebilir" dedi.